Getafe affronte le Celta Vigo le lundi 7 septembre 2026 au Coliseum, à Getafe.

Leur confrontation la plus récente, en février 2026, s’est soldée par un match nul 0-0 dans ce même stade. Getafe possède un léger avantage historique dans les confrontations directes, avec 11 victoires contre 9 pour le Celta Vigo en 30 matchs précédents.

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Getafe-Celta Vigo, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle heure a lieu le coup d’envoi de Getafe-Celta Vigo en Liga ?

Getafe-Celta Vigo se joue au Coliseum, à Getafe, avec un coup d’envoi programmé à l’heure confirmée indiquée ci-dessus.

LaLiga - Journée 4 7 sept. 2026 - 13:00 Coliseum

Comment acheter des billets pour Getafe-Celta Vigo en Liga ?

1. Portail officiel de billetterie du Getafe CF La méthode la plus sûre pour obtenir des places en admission générale est de passer directement par le club hôte, le Getafe CF :

Réservation en ligne : Accédez à la section billets de match sur le site officiel du Getafe CF. Sélectionnez la rencontre du 7 septembre contre le Celta Vigo, choisissez votre tribune ( Fondo , Tribuna ou Lateral ) et finalisez l’inscription.

Date de mise en vente : Les billets grand public sont généralement mis en vente 1 à 2 semaines avant le match.

Au stade : Si le match n’est pas à guichets fermés, les billets restants en admission générale peuvent être achetés aux guichets de l’ Estadio Coliseum ( Taquillas ) à Getafe jusqu’au coup d’envoi.

2. Packages VIP et hospitalité Pour des places améliorées, un repas d’avant-match ou l’accès à un salon :

Réservez des billets VIP ou corporate directement via le département commercial de Getafe sur son site officiel.

Des agences officielles de voyage sportif et des plateformes d’hospitalité proposent également des offres groupées comprenant les billets du match et un hébergement à l’hôtel sur place.

3. Plateformes de billetterie secondaire Si les options en admission générale sont épuisées sur les canaux officiels :

Des places en revente proposées par des abonnés sont disponibles sur des places de marché secondaires telles que StubHub .

Veillez à comparer les prix, à vérifier les modes de livraison (e-billet mobile ou billet physique) et à examiner les détails de l’emplacement des sièges avant d’acheter.

Combien coûtent les billets pour Getafe-Celta Vigo en Liga ?

Les prix des billets pour le match Getafe-Celta Vigo du 7 septembre 2026 à l’Estadio Coliseum varient selon que vous achetez via les canaux officiels ou sur des plateformes secondaires de revente :

1. Billets officiels directs (prix facial)

Fourchette en admission générale : Environ 25 £ à 65 £ (30 € à 75 €) .

Facteurs de prix : Les billets standard via le portail officiel du Getafe CF dépendent de l’emplacement du siège :

Fondo (derrière les buts) : ~25 £ à 35 £ Lateral (tribunes latérales) : ~35 £ à 50 £ Tribuna (tribune principale) : ~50 £ à 65 £



2. Plateformes secondaires de revente

Prix de départ : Environ 100 £ à 155 £ (120 € à 180 € / 131 $+) pour les options d’entrée de gamme les moins chères sur les sites de revente.

Prix moyen en revente : Environ 175 £ à 235 £ sur les principales places de marché secondaires comme StubHub , selon la demande et le choix des places.

3. Packages VIP et hospitalité

Billets hospitalité : Ils commencent généralement à partir de 150 £ à 250 £+ par billet, avec notamment des sièges centraux pour le match, l’accès à un salon et de la nourriture/boissons avant-match.

Getafe-Celta Vigo en Liga : tout ce qu’il faut savoir

Forme de Getafe et du Celta Vigo

Getafe a remporté un match, fait un nul et perdu trois de ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Sa sortie la plus récente a été une victoire 3-1 contre le Partizan Beograd en qualifications de la Conference League le 20 août. Avant cela, le club s’était incliné 3-0 contre le Deportivo Alaves en Liga le 15 août. Sur ces cinq matchs, Getafe a marqué six buts et en a encaissé neuf.

Les cinq derniers matchs du Celta Vigo étaient tous des amicaux, pour un bilan de deux victoires, deux nuls et une défaite. Son match le plus récent s’est terminé sur un score de 1-1 contre le SSC Napoli le 8 août. Le club a également battu Sassuolo 4-1 et fait 2-2 contre l’Academico Viseu et Braga. Le Celta a marqué dix buts et en a encaissé six sur ces cinq rencontres.

Getafe-Celta Vigo : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes s’est terminée sur un 0-0 au Coliseum le 1er février 2026, en Liga. Lors des cinq dernières confrontations, le Celta Vigo en a gagné deux, Getafe en a gagné deux, et un match s’est terminé sur un score de parité. Les victoires du Celta comprennent un succès 2-0 à domicile en août 2025 et une victoire 1-0 au Coliseum en novembre 2024.

Classement de Getafe et du Celta Vigo

Au classement actuel de la Liga, Getafe occupe la 19e place tandis que le Celta Vigo est 12e.