Getafe reçoit l’Atlético Madrid le dimanche 22 novembre 2026 au Coliseum, à Getafe.

Lors de leur dernière confrontation en Liga, en mars 2026, l’Atlético Madrid s’était imposé sur le score étriqué de 1-0. La dernière victoire de Getafe en compétition officielle face à son rival de la capitale remonte à un match de Liga très disputé en mars 2025.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Getafe contre l’Atlético Madrid, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Liga entre Getafe et l’Atlético Madrid ?

Le coup d’envoi de Getafe contre l’Atlético Madrid sera donné le dimanche 22 novembre 2026 au Coliseum, à Getafe.

LaLiga - Journée 13 22 nov. 2026 - 15:00 Coliseum

Comment acheter des billets pour le match de Liga entre Getafe et l’Atlético Madrid ?

Voici les principales possibilités pour acheter des billets pour un match de Liga entre Getafe et l’Atlético Madrid :

1. Canaux officiels des clubs

Billetteries officielles des clubs : Vous pouvez acheter des billets directement sur les sites officiels des clubs. Pour les matches à domicile disputés au Coliseum, consultez la billetterie officielle de Getafe CF. Pour les matches à l’extérieur ou la vente générale de billets de Liga, le site officiel de l’Atlético Madrid donne accès aux billets standard et aux offres d’accueil VIP.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si tous les billets proposés par les clubs sont épuisés, il est souvent possible de trouver des billets standard sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Liga lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour le match de Liga entre Getafe et l’Atlético Madrid ?

Voici les fourchettes de prix des billets pour le prochain match de Liga entre Getafe et l’Atlético Madrid, selon qu’ils sont achetés auprès des clubs ou sur le marché de la revente :

1. Canaux officiels des clubs

Billets standard : Les prix commencent généralement autour de 30 à 50 € .

Les prix commencent généralement autour de . Places en tribune latérale et en partie basse : Les prix se situent généralement entre 120 et 250 € .

Les prix se situent généralement entre . Offres VIP et prestations d’accueil : Les offres d’accueil exclusives des clubs coûtent entre 250 et plus de 500 € par personne et comprennent des sièges rembourrés haut de gamme ainsi que l’accès à un salon.

2. Plateformes de revente de billets

Si tous les billets proposés directement par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente telles que StubHub affichent des billets dont le prix dépend de la demande :

Options les moins chères : Les prix commencent autour de 190 à 220 € pour les places en partie haute des tribunes ou derrière les buts.

Les prix commencent autour de pour les places en partie haute des tribunes ou derrière les buts. Places en tribune latérale et places haut de gamme à la revente : Les prix vont de 350 à plus de 650 € , selon les disponibilités et le temps restant avant le match.

Les prix vont de , selon les disponibilités et le temps restant avant le match. Prix moyen du marché : Entre 300 et plus de 600 €, selon le secteur exact et les disponibilités.

Getafe contre l’Atlético Madrid en Liga : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Getafe et de l’Atlético Madrid

Getafe n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues, pour deux nuls et deux défaites. Sa dernière rencontre s’est soldée par un nul 1-1 face au Rayo Vallecano en Liga, tandis que la défaite 3-0 à domicile contre Barcelone, plus tôt en octobre, reste un point bas de sa série récente. Sur ces cinq matches, l’équipe de Bordalas a inscrit quatre buts et en a encaissé six, un bilan qui reflète la fragilité défensive qui lui a coûté cher ces dernières semaines.

L’Atlético Madrid aborde ce match avec quatre victoires et un nul lors de ses cinq dernières rencontres, au cours desquelles il a marqué dix buts et n’en a encaissé que deux. Son dernier résultat est un nul 1-1 sur le terrain de Stuttgart en Ligue des champions. Auparavant, il avait battu l’Espanyol 1-0 en Liga. Une victoire 2-0 contre Manchester United en Ligue des champions et un succès 2-1 face au Real Madrid illustrent également le niveau affiché par l’équipe de Simeone dans les différentes compétitions.

Getafe contre l’Atlético Madrid : les dernières confrontations

La dernière confrontation officielle entre les deux équipes remonte à mars 2026, lorsque l’Atlético s’est imposé 1-0 à domicile en Liga. Sur leurs cinq dernières confrontations, toutes compétitions confondues, l’Atlético Madrid possède un net avantage avec quatre victoires contre une pour Getafe. Ce seul succès de Getafe a été obtenu lors d’un match de Liga en mars 2025. Un match amical de préparation disputé en juillet 2026 s’est également terminé sur une victoire 4-1 de l’Atlético, confirmant l’écart observé récemment entre les deux équipes.