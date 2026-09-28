Les fervents supporters de football de Tbilissi se frottent les mains, puisqu’ils auront l’occasion de voir la Géorgie disputer deux matches internationaux à domicile en l’espace de quatre jours en septembre.

Après leur ouverture en Ligue des nations de l’UEFA contre l’Irlande du Nord dans la capitale géorgienne, les Jvarosnebi (Les Croisés) affronteront ensuite l’Ukraine à la Boris Paichadze Dinamo Arena le lundi 28 septembre, lors de la 2e journée de la phase de ligue de la compétition. Vous pouvez réserver vos billets dès aujourd’hui.

Outre l’Irlande du Nord et l’Ukraine, la Géorgie compte aussi la Hongrie dans son groupe (groupe 2 de la Ligue B). Elle affrontera ces trois sélections à domicile et à l’extérieur pendant la phase de ligue, soit six matches au total.

Les vainqueurs de chaque groupe seront promus en Ligue A de la Ligue des nations de l’UEFA 2028-2029, tandis que l’équipe classée quatrième de chaque groupe sera reléguée en Ligue C de la Ligue des nations de l’UEFA 2028-2029. En outre, les équipes classées deuxièmes et troisièmes de chaque groupe se qualifieront pour les barrages de promotion/relégation, disputés à domicile et à l’extérieur sur deux manches.

GOAL vous livre tout ce qu’il faut savoir pour obtenir dès maintenant vos billets pour Géorgie-Ukraine en Ligue des nations de l’UEFA, notamment les prix, la disponibilité et les meilleurs endroits où acheter.

Quand se joue le match Géorgie-Ukraine en Ligue des nations de l’UEFA ?

Géorgie-Ukraine aura lieu à la Boris Paichadze Dinamo Arena (Tbilissi), le lundi 28 septembre, avec un coup d’envoi prévu à 20 heures (GET).

UEFA Nations League B - Journée 2 28 sept. 2026 - 12:00 Boris Paichadze Dinamo Arena

Comment acheter des billets pour Géorgie-Ukraine en Ligue des nations de l’UEFA

Les billets officiels pour le match Géorgie-Ukraine en Ligue des nations de l’UEFA ont d’abord été mis en vente à la fin du mois d’août.

Pour les tribunes grand public et les secteurs réservés aux supporters géorgiens : la Fédération géorgienne de football vend les principaux billets du stade en ligne exclusivement via le portail officiel géorgien de billetterie (Biletebi.ge).

Pour les secteurs visiteurs ukrainiens : l’Association ukrainienne de football gère directement les quotas destinés aux supporters visiteurs (secteurs 9 et 10).

Pour obtenir des places à la dernière minute, les supporters peuvent aussi acheter des billets sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Transferts garantis : chaque achat sur StubHub est couvert par le programme FanProtect de la plateforme, ce qui donne aux acheteurs l’assurance que les billets sont valides et arriveront à temps pour le jour du match.

Combien coûtent les billets pour Géorgie-Ukraine en Ligue des nations de l’UEFA ?

Les prix officiels des billets pour le match Géorgie-Ukraine en Ligue des nations de l’UEFA à la Boris Paichadze Dinamo Arena de Tbilissi vont de 20 à 100 GEL (lari géorgiens), soit environ de 6 € à 33 €.

La grille tarifaire officielle est répartie en quatre catégories distinctes selon l’emplacement des places et la visibilité du terrain :

Catégorie 4 - 20 GEL (6 €)

Catégorie 3 - 40 GEL (13 €)

Catégorie 2 - 70 GEL (23 €)

Catégorie 1 - 100 GEL (33 €)

La Boris Paichadze Dinamo Arena est organisée selon des catégories classiques pour la visibilité d’un match de football :

Catégories 1 & 2 (tribunes latérales inférieures et supérieures) : il s’agit des sections premium situées le long des lignes de touche principales, offrant la vue la plus dégagée sur l’action.

Catégories 3 & 4 (derrière les buts) : ces catégories moins chères sont situées derrière les buts, dans les tribunes inférieures comme supérieures.

Zone supporters visiteurs : la Fédération ukrainienne de football a confirmé que les secteurs réservés aux supporters visiteurs se trouvent dans les secteurs 9 et 10 (accès par l’entrée H depuis la rue Metreveli).

Gardez un œil sur les sites officiels de la sélection nationale à l’approche du match pour obtenir des informations complémentaires, ainsi que sur des sites de revente secondaires comme StubHub pour connaître la disponibilité actuelle.

Tout ce qu’il faut savoir sur la Boris Paichadze Dinamo Arena

La Boris Paichadze Dinamo Arena, inaugurée à l’origine sous le nom de Dinamo Stadium en 1936, est le plus grand et le plus célèbre stade de Géorgie. Située au cœur de la capitale, Tbilissi, elle dispose d’une capacité de 54 549 places. Elle est le domicile du FC Dinamo Tbilisi, de l’équipe nationale de football de Géorgie et de l’équipe nationale géorgienne de rugby à XV.

Au cours des années 1970, le Dinamo Tbilisi a connu beaucoup de succès et, pour faire face à l’affluence grandissante, le stade a été entièrement reconstruit (1976).

Après l’indépendance de la Géorgie, le stade a été rebaptisé en l’honneur de Boris Paichadze, héros buteur légendaire des années 1940, largement considéré comme l’un des plus grands footballeurs géorgiens.

En 2006, le stade a fait l’objet d’une vaste modernisation. Pour répondre aux normes de sécurité et aux standards de l’UEFA, il a été transformé en stade entièrement assis. Cela a drastiquement réduit sa capacité par rapport à ses chiffres impressionnants d’autrefois pour aboutir à sa configuration actuelle.

Moments marquants à la Boris Paichadze Dinamo Arena :

Faire sombrer Liverpool (1979) : le Dinamo Tbilisi a accueilli le géant européen Liverpool dans un match de Coupe d’Europe. Le Dinamo a complètement écrasé Liverpool 3-0. Alors que la capacité officielle était inférieure, des rapports locaux affirment qu’un incroyable total de 110 000 supporters s’est entassé dans le stade, debout dans les allées et passages. Cela reste le record absolu d’affluence de l’enceinte.

La mer de torches (1981) : après la victoire du Dinamo Tbilisi en prestigieuse Coupe d’Europe des vainqueurs de coupe 1980-1981 en Allemagne, l’équipe est rentrée au pays pour célébrer. Plus de 80 000 supporters se sont massés dans le stade en brandissant des torches allumées pour accueillir leurs héros dans une célébration iconique et lumineuse.

Le duel 100 % espagnol (2015) : l’enceinte a attiré l’attention du football mondial en accueillant la Supercoupe de l’UEFA 2015. Dans un affrontement palpitant, Barcelone a battu Séville 5-4 devant un stade comble.

Un chef-d’œuvre père-fils : le stade est une rare merveille architecturale, construite à l’origine par un père (Archil Kurdiani) en 1936, puis entièrement repensée par ce même père aux côtés de son fils architecte (Gia Kurdiani), 40 ans plus tard.

Comment s’y rendre

La Boris Paichadze Dinamo Arena étant située dans une zone commerciale centrale et très fréquentée, juste au nord du centre-ville de Tbilissi, il est vivement recommandé d’utiliser les transports en commun plutôt que la voiture.

En métro : le métro de Tbilissi est peu cher (1 GEL), rapide et permet d’éviter les embouteillages les jours de match.

Station Square (Vagzalis Moedani) : c’est le principal nœud où se croisent la First Line (ligne rouge) et la Saburtalo Line (ligne verte). En sortant de la station, descendez Tevedore Megvedeli Street, tournez à gauche sur Tsabadze Street et vous verrez le stade.

En bus : de nombreux bus urbains s’arrêtent juste devant le stade ou à moins de cinq minutes à pied.

Les bus 306, 308, 311, 315, 320, 351, 362, 431 et 476 s’arrêtent juste à côté du stade ou près du pôle métro Tsereteli. Si vous voyagez depuis des zones centrales, les bus 31 et 37 relient directement Rustaveli Avenue à Station Square.

En train : si vous venez de l’extérieur de Tbilissi, comme Batumi, Kutaisi ou Gori, vous pouvez prendre un train régional. Descendez à la gare centrale de Tbilissi, à Station Square. Le stade se trouve à seulement quelques pâtés de maisons au nord des quais, ce qui en fait une marche facile de 10 minutes.

En voiture : il est généralement déconseillé de venir en voiture en raison d’un trafic très dense et d’un stationnement limité les jours d’événement. Il n’y a pas de parking public dédié à l’enceinte, mais vous pouvez garer votre véhicule au parking de la gare centrale de Tbilissi et parcourir à pied la distance restante jusqu’au stade.

Match Géorgie-Ukraine en Ligue des nations de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

Géorgie-Ukraine : forme récente

Classement FIFA : Géorgie (#72) vs Kosovo (#33)

La Géorgie vise à préserver son invincibilité à domicile en 2026, après des matches amicaux nuls contre Israël et la Roumanie, ainsi qu’une victoire contre Bahreïn à Tbilissi depuis mars cette année. Sa dernière défaite à domicile remonte à un match contre l’Espagne (0-4) lors d’un qualificatif pour la Coupe du monde en novembre dernier.

L’Ukraine a bien réagi après sa décevante défaite contre la Suède en barrages de la Coupe du monde, en enchaînant des succès amicaux contre l’Albanie et la Pologne en mars.

Géorgie-Ukraine : historique des confrontations récentes

La Géorgie n’a jamais battu l’Ukraine, avec un bilan global de 7 victoires pour l’Ukraine, 4 nuls et 0 victoire pour la Géorgie en 11 confrontations précédentes. L’Ukraine a inscrit un total de 17 buts lors de ces matches, tandis que la Géorgie a marqué à 6 reprises.

Lors de la campagne 2024-2025 de Ligue des nations de l’UEFA, les deux équipes se sont neutralisées (1-1) lors de leur confrontation en Géorgie, puis l’Ukraine s’est imposée 1-0 (en Pologne) lorsqu’elles se sont retrouvées un mois plus tard.

Grp. 2 Forme # P V N D BP A +/- Pts Forme 1 Irlande du Nord NIR 1 1 0 0 1 0 +1 3 V 2 Ukraine UKR 1 1 0 0 1 0 +1 3 V 3 Géorgie GEO 1 0 0 1 0 1 -1 0 D 4 Hongrie HUN 1 0 0 1 0 1 -1 0 D Promotion Barrage Promotion Barrage Relégation Relégation



