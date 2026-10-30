La Ligue des nations de l’UEFA fait son retour avec une affiche prometteuse : la Géorgie reçoit la Hongrie à l’emblématique Boris Paichadze Dinamo Arena, à Tbilissi. Les deux nations poursuivent leur progression dans la hiérarchie du football européen, ce qui fait de cette rencontre de phase de groupes un rendez-vous crucial pour deux équipes désireuses d’engranger des points en vue de la montée.

GOAL vous donne toutes les informations nécessaires sur le stade, les différentes catégories de prix et la marche à suivre pour obtenir vos places.

À quelle heure débute Géorgie-Hongrie en Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA ?

Le match entre la Géorgie et la Hongrie se déroule à la Boris Paichadze Dinamo Arena, à Tbilissi. Le coup d’envoi de cette rencontre du groupe 2 de la Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA est prévu.

UEFA Nations League B - Journée 5 14 nov. 2026 - 12:00 Boris Paichadze Dinamo Arena

Où acheter des billets pour Géorgie-Hongrie ?

Les billets officiels sont vendus directement sur la billetterie de la Fédération géorgienne de football, qui gère la mise en vente habituelle des places pour les matches internationaux à domicile à Tbilissi. Il est conseillé aux supporters de créer rapidement un compte sur le portail officiel afin de pouvoir acheter leurs billets dès l’ouverture de la vente au grand public.

Si tous les billets de la vente officielle sont écoulés ou si les places dans certaines tribunes ne sont plus disponibles, les plateformes de revente comme Ticombo constituent une solution de repli.

Combien coûtent les billets pour Géorgie-Hongrie ?

Sur la billetterie officielle, les billets standard pour ce match coûtent environ 10 à 30 € pour les places accessibles au grand public à la Boris Paichadze Dinamo Arena, selon la catégorie de la tribune.

Sur le marché de la revente, notamment sur Ticombo, les premiers prix se situent autour de 234 € lorsque les billets standard de la vente officielle sont épuisés.

Géorgie-Hongrie en Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

La forme de la Géorgie et de la Hongrie

La Géorgie aborde ce match avec un bilan de deux victoires, deux nuls et une défaite lors de ses cinq dernières rencontres. Elle reste sur une victoire 2-0 en amical face à Bahreïn, le 5 juin 2026, après un nul 1-1 contre la Roumanie trois jours plus tôt. Plus tôt en 2026, elle s’est imposée 2-0 en Lituanie et a fait match nul 2-2 contre Israël. Sa seule défaite sur cette période remonte à novembre 2025, face à la Bulgarie en qualifications pour la Coupe du monde. Ce revers 2-1 a mis fin à sa campagne de qualification.

La Hongrie affiche également un bilan de deux victoires, un nul et une défaite sur ses cinq derniers matches. Son résultat le plus récent est une victoire 3-1 en amical contre le Kazakhstan, le 9 juin 2026, quelques jours après un succès 2-1 face à la Finlande. Un nul 0-0 contre la Grèce en mars 2026 et une victoire 1-0 face à la Slovénie complètent sa série récente de résultats positifs. Sa dernière défaite remonte à novembre 2025 : un revers 3-2 contre l’Irlande en qualifications pour la Coupe du monde.

Géorgie-Hongrie : les derniers face-à-face

La dernière confrontation entre les deux équipes remonte à septembre 2001, lorsque la Géorgie avait battu la Hongrie 3-1 à Tbilissi lors des qualifications de l’UEFA pour la Coupe du monde. Leur seule autre rencontre répertoriée avait eu lieu trois mois plus tôt, en juin 2001 : la Hongrie s’était imposée 4-1 à domicile dans le cadre de la même campagne de qualification. Les deux équipes comptent donc chacune une victoire en deux confrontations répertoriées.