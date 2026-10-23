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Comment obtenir des billets pour Galatasaray - VfB Stuttgart : prix en Ligue des champions, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Galatasaray affronte le VfB Stuttgart en Ligue des champions. Voici comment obtenir vos billets.

Galatasaray et le VfB Stuttgart ne se sont jamais affrontés en compétition officielle de l’UEFA. Cette rencontre de la phase de ligue sera leur tout premier duel officiel.

Le géant turc accueillera le match au RAMS Park, à Istanbul, et cherchera à profiter de la ferveur de son public pour grimper au classement de la Ligue des champions.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Galatasaray contre le VfB Stuttgart, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu le coup d’envoi de Galatasaray contre le VfB Stuttgart en Ligue des champions ?

Le coup d’envoi de Galatasaray contre le VfB Stuttgart sera donné au Rams Global Stadyumu, à Istanbul, le mardi 3 novembre 2026.

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Ligue des Champions - Journée 4
Rams Global Stadyumu

Comment acheter des billets pour Galatasaray contre le VfB Stuttgart en Ligue des champions ?

Voici les principales possibilités pour acheter des billets pour le match de Ligue des champions entre Galatasaray et le VfB Stuttgart :

  • Billetterie officielle du club (Passo) : Les billets sont principalement distribués par le système de billetterie officiel de Galatasaray. Pour acheter un billet auprès du club ou prendre place dans les tribunes réservées aux supporters locaux au Rams Park, il faut généralement posséder une Passo Fan Card enregistrée auprès du club.
  • Plateformes de revente de billets : Si les billets officiels sont entièrement épuisés, il est souvent possible de trouver des billets d’entrée générale sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Ligue des champions lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Galatasaray contre le VfB Stuttgart en Ligue des champions ?

Voici les prix approximatifs des billets pour le match de Ligue des champions entre Galatasaray et le VfB Stuttgart, selon qu’ils sont vendus par les canaux officiels du club ou sur le marché de la revente :

1. Canaux officiels du club

  • Tribunes nord et sud (derrière les buts) : Environ 20 à 35 €, même si les billets au prix initial réservés aux membres du club se vendent rapidement.
  • Places dans les angles et sur les côtés : Environ 38 à 160 € (selon la demande et la catégorie exactes).
  • Tribune est (places le long du terrain) : Environ 73 à 290 € (pour des places bien situées le long du terrain, en tribune basse ou haute).
  • Tribune ouest / loges VIP (tribune principale et prestations d’accueil) : À partir d’environ 205 €, et jusqu’à plus de 870 € pour des prestations d’accueil haut de gamme et des places de luxe.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets proposés directement par le club sont épuisés, des plateformes de revente comme StubHub affichent des prix déterminés par la demande :

  • Tribunes hautes derrière les buts : À partir d’environ 265 à 270 €.
  • Tribunes basses derrière les buts : Généralement autour de 310 à 315 €.
  • Tribunes hautes le long du terrain : Environ 490 à 495 €.
  • Places latérales en tribune basse et places haut de gamme : De 660 à plus de 1 070 €, les catégories VIP dépassant 1 950 € selon le bloc et la plateforme.

Galatasaray contre le VfB Stuttgart en Ligue des champions : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Galatasaray et du VfB Stuttgart

Galatasaray a remporté deux de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues, et en a perdu trois. Sa dernière rencontre s’est soldée par une défaite 4-0 face à Trabzonspor en Süper Lig le 19 septembre, après une victoire 1-0 contre Kocaelispor la semaine précédente. Son bilan récent en Ligue des champions est mauvais : une défaite 3-1 face au Sporting CP constitue son seul résultat européen sur cette série. Sur ces cinq matches, Galatasaray a inscrit neuf buts et en a encaissé douze.

Stuttgart a remporté trois de ses cinq derniers matches et en a perdu deux. Son résultat le plus récent est une victoire 5-0 en amical contre Greuther Fuerth le 1er octobre. Son dernier match officiel s’était soldé par une défaite 0-1 face au Borussia Dortmund en Bundesliga le 19 septembre. Le fait marquant de cette série est une victoire 3-1 contre Viking FK en Ligue des champions. Stuttgart a également battu Cologne 4-1 en Bundesliga. Le club a marqué treize buts et en a encaissé trois sur ces cinq rencontres.

GAL

GAL - Forme

PEN
N3-3
KAS
V3-1
BAR
D1-4
GEN
V0-1
LIL
V2-4
But marqué (encaissé)
12/10
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
VFB

VFB - Forme

GFT
V5-0
SCP
V0-2
SBR
V0-3
HSV
D1-0
ATM
N1-1
But marqué (encaissé)
11/2
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
1/5

Galatasaray contre le VfB Stuttgart : leurs confrontations récentes

Les données fournies ne contiennent aucun résultat de confrontation entre Galatasaray et le VfB Stuttgart. Des éléments de contexte historiques seront ajoutés à mesure que les informations seront disponibles.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
V
V
V
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
V
V
V
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
V
V
V
5
Bétis SévilleBétis SévilleBET
330074+39
V
V
V
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
N
V
V
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
N
V
V
8
FC BarceloneFC BarceloneBAR
3201116+56
D
V
V
9
ComoComoCOM
3201105+56
V
D
V
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
D
V
11
Club BrugesClub BrugesCLB
320196+36
V
V
D
12
Sporting CPSporting CPSCP
320174+36
D
V
V
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
D
V
14
Bayern MunichBayern MunichFCB
3120105+55
N
N
V
15
RomaRomaROM
311185+34
V
D
N
16
Atlético MadridAtlético MadridATM
311143+14
N
V
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
D
V
N
18
PSVPSVPSV
31112204
V
D
N
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
D
V
D
20
InterInterINT
310256-13
V
D
D
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
D
D
V
22
SSC NaplesSSC NaplesNAP
310257-23
V
D
D
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
V
D
D
24
LASKLASKLAS
310269-33
V
D
D
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
D
V
D
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
D
V
D
27
LensLensRCL
310237-43
D
D
V
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
D
V
D
29
AEK AthenesAEK AthenesAEK
310238-53
D
D
V
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
D
V
D
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
N
D
N
32
Slavia PragueSlavia PragueSLP
301247-31
N
D
D
33
VikingVikingVIK
301259-41
D
N
D
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
D
D
D
35
LilleLilleLIL
3003410-60
D
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
D
D
D
Qualification pour les quarts de finale

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