Galatasaray et le VfB Stuttgart ne se sont jamais affrontés en compétition officielle de l’UEFA. Cette rencontre de la phase de ligue sera leur tout premier duel officiel.

Le géant turc accueillera le match au RAMS Park, à Istanbul, et cherchera à profiter de la ferveur de son public pour grimper au classement de la Ligue des champions.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Galatasaray contre le VfB Stuttgart, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu le coup d’envoi de Galatasaray contre le VfB Stuttgart en Ligue des champions ?

Le coup d’envoi de Galatasaray contre le VfB Stuttgart sera donné au Rams Global Stadyumu, à Istanbul, le mardi 3 novembre 2026.

Ligue des Champions - Journée 4 3 nov. 2026 - 12:45 Rams Global Stadyumu

Comment acheter des billets pour Galatasaray contre le VfB Stuttgart en Ligue des champions ?

Voici les principales possibilités pour acheter des billets pour le match de Ligue des champions entre Galatasaray et le VfB Stuttgart :

Billetterie officielle du club (Passo) : Les billets sont principalement distribués par le système de billetterie officiel de Galatasaray. Pour acheter un billet auprès du club ou prendre place dans les tribunes réservées aux supporters locaux au Rams Park, il faut généralement posséder une Passo Fan Card enregistrée auprès du club.

Plateformes de revente de billets : Si les billets officiels sont entièrement épuisés, il est souvent possible de trouver des billets d’entrée générale sur des plateformes de revente comme StubHub . Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Ligue des champions lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Galatasaray contre le VfB Stuttgart en Ligue des champions ?

Voici les prix approximatifs des billets pour le match de Ligue des champions entre Galatasaray et le VfB Stuttgart, selon qu’ils sont vendus par les canaux officiels du club ou sur le marché de la revente :

1. Canaux officiels du club

Tribunes nord et sud (derrière les buts) : Environ 20 à 35 € , même si les billets au prix initial réservés aux membres du club se vendent rapidement.

Places dans les angles et sur les côtés : Environ 38 à 160 € (selon la demande et la catégorie exactes).

Tribune est (places le long du terrain) : Environ 73 à 290 € (pour des places bien situées le long du terrain, en tribune basse ou haute).

Tribune ouest / loges VIP (tribune principale et prestations d’accueil) : À partir d’environ 205 €, et jusqu’à plus de 870 € pour des prestations d’accueil haut de gamme et des places de luxe.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets proposés directement par le club sont épuisés, des plateformes de revente comme StubHub affichent des prix déterminés par la demande :

Tribunes hautes derrière les buts : À partir d’environ 265 à 270 € .

Tribunes basses derrière les buts : Généralement autour de 310 à 315 € .

Tribunes hautes le long du terrain : Environ 490 à 495 € .

Places latérales en tribune basse et places haut de gamme : De 660 à plus de 1 070 € , les catégories VIP dépassant 1 950 € selon le bloc et la plateforme.

Galatasaray contre le VfB Stuttgart en Ligue des champions : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Galatasaray et du VfB Stuttgart

Galatasaray a remporté deux de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues, et en a perdu trois. Sa dernière rencontre s’est soldée par une défaite 4-0 face à Trabzonspor en Süper Lig le 19 septembre, après une victoire 1-0 contre Kocaelispor la semaine précédente. Son bilan récent en Ligue des champions est mauvais : une défaite 3-1 face au Sporting CP constitue son seul résultat européen sur cette série. Sur ces cinq matches, Galatasaray a inscrit neuf buts et en a encaissé douze.

Stuttgart a remporté trois de ses cinq derniers matches et en a perdu deux. Son résultat le plus récent est une victoire 5-0 en amical contre Greuther Fuerth le 1er octobre. Son dernier match officiel s’était soldé par une défaite 0-1 face au Borussia Dortmund en Bundesliga le 19 septembre. Le fait marquant de cette série est une victoire 3-1 contre Viking FK en Ligue des champions. Stuttgart a également battu Cologne 4-1 en Bundesliga. Le club a marqué treize buts et en a encaissé trois sur ces cinq rencontres.

Galatasaray contre le VfB Stuttgart : leurs confrontations récentes

Les données fournies ne contiennent aucun résultat de confrontation entre Galatasaray et le VfB Stuttgart. Des éléments de contexte historiques seront ajoutés à mesure que les informations seront disponibles.