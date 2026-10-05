Une ambiance électrique est toujours garantie lorsque les deux plus grands clubs de Türkiye, Galatasaray et Fenerbahçe, croisent le fer à Istanbul, que ce soit à l’Ali Sami Yen Stadium (Rams Park) ou au Şükrü Saracoğlu Stadium. Galatasaray reçoit le prochain très attendu « derby intercontinental » le lundi 26 octobre, et vous pourriez assister à cette affiche épique de Süper Lig en réservant vos billets dès aujourd’hui.

Galatasaray vise un cinquième titre consécutif record en championnat de Turquie cette saison, mais le club peut s’attendre à une forte opposition, notamment de la part de son rival de la ville. Si Fenerbahçe n’a plus été sacré champion depuis la saison 2013/14, il reste dans la course aux trophées, avec cinq deuxièmes places lors des cinq dernières campagnes de Süper Lig.

Avec des stars comme Victor Osimhen, Rafael Leão, Barış Yılmaz, Mason Greenwood et Mattéo Guendouzi tous attendus sur la pelouse, la dernière confrontation entre les deux géants stambouliotes s’annonce encore comme un rendez-vous immanquable.

Laissez GOAL vous donner toutes les dernières informations billetterie pour savoir comment obtenir des places pour le prochain match Galatasaray-Fenerbahçe, notamment où les acheter, combien elles coûtent et plus encore.

Quand aura lieu le prochain match Galatasaray-Fenerbahçe ?

Date Match (heure locale) Stade (lieu) Billets Lundi 26 octobre Süper Lig : Galatasaray vs Fenerbahçe (21h30 TRT) Rams Park (Istanbul) Billets 20/21/22 mars Süper Lig : Fenerbahçe vs Galatasaray (TBC) Şükrü Saracoğlu Stadium (Istanbul) Billets

Comment acheter des billets pour Galatasaray-Fenerbahçe

Les billets officiels pour le « derby intercontinental » Galatasaray-Fenerbahçe au Rams Park peuvent être achetés en ligne via la plateforme centralisée officielle de billetterie de la Turquie, Passo.

Pour le prochain match prévu le lundi 26 octobre 2026, les billets via les canaux officiels devraient être mis en vente 3 à 5 jours avant le match.

Cependant, comme il s’agit de l’une des rivalités les plus demandées au monde, obtenir une place officielle implique de composer avec des fenêtres de priorité strictes mises en place par le club.

Fenêtre de priorité : ouverte d’abord exclusivement aux détenteurs de cartes premium du club (comme les détenteurs de GSPlus Premium ou de la carte GSPara) et aux membres officiels du club.

Détenteurs de Passolig Galatasaray : ouverte ensuite aux supporters standards possédant une carte Passolig enregistrée auprès de Galatasaray.

Vente au grand public : ouverte en dernier seulement s’il reste des billets. Comme la capacité de plus de 53 000 places du RAMS Park est largement dominée par les abonnés, les contingents pour le derby sont extrêmement limités et atteignent rarement, voire jamais, la phase de vente au grand public.

En outre, les supporters peuvent acheter des billets pour Galatasaray-Fenerbahçe sur le marché secondaire. StubHub est l’un des principaux revendeurs pour ceux qui cherchent à obtenir des places via des canaux alternatifs, offrant une option fiable aux supporters qui espèrent décrocher des billets de dernière minute.

Combien coûtent les billets pour Galatasaray-Fenerbahçe ?

Les prix officiels des billets pour le très attendu derby Galatasaray-Fenerbahçe au RAMS Park vont officiellement de 2 500 ₺ pour les places les plus abordables jusqu’à 55 000 ₺ pour les catégories VIP ultra-premium (45 €-1 000 €)

En raison de l’ampleur de cette affiche, ces tarifs représentent une hausse significative par rapport aux matches habituels de Süper Lig.

La structure tarifaire officielle publiée par le club détaille le prix de chaque catégorie de places :

Tribune ouest (Batı) : comprend les catégories Premium, Delux, Lux et Classic. Il s’agit de la tribune principale, avec hospitalité premium haut de gamme, loges de luxe d’entreprise et salons VIP. (Prix : 50 000 ₺-55 000 ₺)

Tribune est (Doğu) : couvre les catégories 1 à 4. Excellentes vues de premier ordre, type retransmission télévisée, le long de la ligne de touche principale opposée aux bancs. (Prix : 25 000 ₺-35 000 ₺)

Tribunes nord et sud (Kuzey & Güney) : couvrent les catégories 7 à 11. Situées directement derrière les buts. Ces sections accueillent les supporters les plus bruyants et les groupes ultras, ce qui leur confère une ambiance très énergique mais offre une perspective moins stratégique sur l’organisation tactique. (Prix : 2 500 ₺-19 000 ₺)

Consultez régulièrement le portail officiel de billetterie du club pour plus d’informations, ou les sites de revente secondaire comme StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Tout ce qu’il faut savoir sur le RAMS Park

Le RAMS Park est un stade de football de classe mondiale situé dans le quartier de Seyrantepe, dans le district de Sarıyer, sur la rive européenne d’Istanbul. Il sert de stade à domicile à Galatasaray depuis son ouverture en 2011 et a une capacité de 53 978 places.

L’ancien stade de Galatasaray, l’Ali Sami Yen Stadium, qui était utilisé depuis plus de 60 ans et était réputé pour son atmosphère incroyablement intense, était apparemment au bord de l’effondrement et une catastrophe majeure aurait pu se produire s’il était resté en service.

Matches mémorables disputés au RAMS Park

Le record de bruit : en 2011, lors du derby féroce de Galatasaray contre Fenerbahçe, le public passionné du stade a établi un record du monde Guinness du rugissement de foule le plus fort dans un stade sportif, atteignant l’incroyable niveau de 131,76 décibels, plus fort qu’un moteur d’avion au décollage !

Soirées de Ligue des champions : l’enceinte a accueilli des soirées européennes spectaculaires face à des géants continentaux comme le Real Madrid, Barcelone et Manchester United. Elles ont été marquées par d’immenses tifos à couper le souffle déployés dans tout le stade par le principal groupe de supporters, ultrAslan.

Record d’énergie solaire : le toit du stade est recouvert de plus de 10 000 panneaux solaires. Cette installation a généré 4,2 mégawatts d’électricité, ce qui lui a valu un autre record du monde Guinness pour la production solaire la plus puissante depuis le toit d’un stade sportif.

Galatasaray vs Fenerbahçe : tout ce qu’il faut savoir

Galatasaray vs Fenerbahçe : historique récent des confrontations directes

Dans l’historique derby intercontinental (Kıtalararası Derbi), Fenerbahçe possède l’avantage dans les confrontations directes de tous les temps contre Galatasaray, toutes compétitions officielles et matches amicaux confondus.

La rivalité remonte à leur toute première rencontre en 1909, remportée 2-0 par Galatasaray. Depuis, les deux clubs ont disputé 406 matches. Fenerbahçe en a remporté 150, Galatasaray 131, et il y a eu 125 matches nuls.

Galatasaray a remporté sa rencontre la plus récente contre son rival de la ville sur le score de 3-0, lorsque les deux équipes se sont affrontées en Süper Lig au Rams Park en avril. Cependant, trois mois plus tôt, en janvier, Fenerbahçe avait eu le dernier mot, et un trophée, en s’imposant 2-0 face à son rival en finale de la Supercoupe de Turquie à l’Atatürk Olympic Stadium d’Istanbul.



