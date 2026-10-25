L’ambiance est toujours électrique lorsque les deux plus grands clubs de Turquie, Galatasaray et Fenerbahçe, s’affrontent à Istanbul, que ce soit au stade Ali Sami Yen (Rams Park) ou au stade Şükrü Saracoğlu. Galatasaray accueillera le prochain « derby intercontinental », très attendu, le lundi 26 octobre. Vous pouvez assister à ce grand rendez-vous de Süper Lig en réservant vos billets dès aujourd’hui.

Galatasaray vise cette saison un cinquième titre consécutif de champion de Turquie, ce qui constituerait un record, mais devra notamment faire face à une solide opposition de son rival stambouliote. Fenerbahçe n’a plus été sacré depuis la saison 2013-2014, mais reste en lice pour les trophées : le club a terminé deuxième lors des cinq dernières saisons de Süper Lig.

Avec des joueurs de renom comme Victor Osimhen, Rafael Leão, Barış Yılmaz, Mason Greenwood et Mattéo Guendouzi attendus sur la pelouse, cette nouvelle confrontation entre les deux géants d’Istanbul promet d’être un rendez-vous à ne pas manquer.

Voici toutes les dernières informations de GOAL pour obtenir des places pour le prochain match entre Galatasaray et Fenerbahçe : où les acheter, combien elles coûtent et plus encore.

Quand aura lieu le prochain match entre Galatasaray et Fenerbahçe ?

Date Match (heure locale) Stade (ville) Billets Lundi 26 octobre Süper Lig : Galatasaray contre Fenerbahçe (21 h 30, heure de Turquie) Rams Park (Istanbul) Billets 20, 21 ou 22 mars Süper Lig : Fenerbahçe contre Galatasaray (horaire à confirmer) Stade Şükrü Saracoğlu (Istanbul) Billets

Comment acheter des billets pour Galatasaray contre Fenerbahçe ?

Les billets officiels pour le « derby intercontinental » entre Galatasaray et Fenerbahçe au Rams Park peuvent être achetés en ligne sur Passo, la plateforme officielle centralisée de billetterie en Turquie.

Pour le prochain match, prévu le lundi 26 octobre 2026, la mise en vente par les canaux officiels devrait commencer trois à cinq jours avant la rencontre.

Mais compte tenu de la très forte demande que suscite cette rivalité, l’obtention d’un billet officiel dépend de plusieurs phases de vente prioritaires strictement encadrées par le club.

Vente prioritaire : ouverte d’abord exclusivement aux détenteurs de cartes premium du club, comme GSPlus Premium ou GSPara, ainsi qu’aux membres officiels du club.

Détenteurs d’une carte Passolig liée à Galatasaray : la vente s’ouvre ensuite aux supporters possédant une carte Passolig ordinaire associée à Galatasaray.

Vente au grand public : elle n’ouvre qu’en dernier lieu, s’il reste des billets. Comme une grande partie des plus de 53 000 places du RAMS Park est occupée par des abonnés, le nombre de billets disponibles pour le derby est extrêmement limité et la vente atteint rarement, voire jamais, cette dernière phase.

Les supporters peuvent également acheter des billets pour Galatasaray contre Fenerbahçe sur le marché secondaire. StubHub est l’une des principales plateformes pour obtenir des places par d’autres canaux et constitue une option fiable pour les supporters qui espèrent trouver des billets à la dernière minute.

Combien coûtent les billets pour Galatasaray contre Fenerbahçe ?

Les prix officiels des billets pour ce derby très attendu entre Galatasaray et Fenerbahçe au RAMS Park vont de 2 500 ₺ pour les places les moins chères à 55 000 ₺ pour les catégories VIP les plus prestigieuses (de 45 à 1 000 €).

En raison de l’importance de cette affiche, ces tarifs sont nettement plus élevés que ceux des rencontres ordinaires de Süper Lig.

La grille tarifaire officielle publiée par le club précise le prix de chaque catégorie de places :

Tribune ouest (Batı) : comprend les catégories Premium, Delux, Lux et Classic. Il s’agit de la tribune principale, qui propose des prestations d’accueil haut de gamme, des loges d’entreprise luxueuses et des salons VIP. (Prix : de 50 000 à 55 000 ₺)

Tribune est (Doğu) : regroupe les catégories 1 à 4. Elle offre une excellente vue, comparable à celle des caméras de télévision, le long de la ligne de touche principale, face aux bancs de touche. (Prix : de 25 000 à 35 000 ₺)

Tribunes nord et sud (Kuzey et Güney) : regroupent les catégories 7 à 11 et se trouvent directement derrière les buts. Ces secteurs accueillent les supporters les plus bruyants et les groupes ultras. L’ambiance y est particulièrement intense, mais la vue d’ensemble sur le dispositif tactique est moins bonne. (Prix : de 2 500 à 19 000 ₺)

Consultez régulièrement la billetterie officielle du club pour obtenir des informations complémentaires, ou les sites de revente comme StubHub pour connaître les places actuellement disponibles.

Tout savoir sur le RAMS Park

Le RAMS Park est un stade de football de classe mondiale situé dans le quartier de Seyrantepe, dans le district de Sarıyer, sur la rive européenne d’Istanbul. Galatasaray y dispute ses matches à domicile depuis son ouverture en 2011. Sa capacité est de 53 978 places.

L’ancien stade de Galatasaray, le stade Ali Sami Yen, avait été utilisé pendant plus de 60 ans et était réputé pour son atmosphère incroyablement intense. Il était apparemment au bord de l’effondrement, et une catastrophe majeure aurait pu se produire s’il était resté en service.

Des rencontres mémorables au RAMS Park

Le record de bruit : en 2011, lors d’un derby acharné entre Galatasaray et Fenerbahçe, les supporters du stade ont établi un record du monde Guinness pour l’acclamation la plus bruyante dans une enceinte sportive, atteignant l’incroyable niveau de 131,76 décibels, soit plus qu’un moteur d’avion à réaction au décollage !

Les soirées de Ligue des champions : le stade a accueilli de spectaculaires soirées européennes face à des géants du continent comme le Real Madrid, le FC Barcelone et Manchester United. Elles ont été marquées par d’immenses tifos déployés dans tout le stade par le principal groupe de supporters, ultrAslan.

Record de production solaire : le toit du stade est couvert de plus de 10 000 panneaux solaires. Cette installation a produit 4,2 mégawatts d’électricité, ce qui lui a valu un autre record du monde Guinness pour la production solaire la plus puissante sur le toit d’un stade.

Galatasaray contre Fenerbahçe : tout ce qu’il faut savoir

Galatasaray contre Fenerbahçe : le bilan récent des confrontations directes

Dans l’histoire du derby intercontinental (Kıtalararası Derbi), Fenerbahçe possède l’avantage sur Galatasaray au bilan des confrontations directes, tous matches officiels et amicaux confondus.

Cette rivalité remonte à leur toute première rencontre, en 1909, remportée 2-0 par Galatasaray. Depuis, les deux clubs se sont affrontés 406 fois. Fenerbahçe a remporté 150 de ces matches, Galatasaray 131, et 125 se sont soldés par un nul.

Galatasaray a remporté 3-0 sa dernière confrontation avec son rival stambouliote, lors d’un match de Süper Lig au Rams Park en avril. Toutefois, trois mois plus tôt, en janvier, Fenerbahçe avait eu le dernier mot, et soulevé un trophée, en battant son rival 2-0 en finale de la Supercoupe de Turquie, au stade olympique Atatürk d’Istanbul.



