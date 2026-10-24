L’ambiance est toujours électrique lorsque les deux plus grands clubs de Turquie, Galatasaray et Fenerbahçe, s’affrontent à Istanbul, que ce soit au stade Ali Sami Yen (Rams Park) ou au stade Şükrü Saracoğlu. Galatasaray accueillera le prochain « derby intercontinental », très attendu, le lundi 26 octobre. Vous pouvez assister à ce choc de Süper Lig en réservant vos billets dès aujourd’hui.

Galatasaray vise cette saison un cinquième titre de champion de Turquie consécutif, ce qui constituerait un record, mais devra notamment faire face à une forte opposition de son rival stambouliote. Fenerbahçe n’a plus été sacré depuis la saison 2013-2014, mais reste dans la course aux trophées : le club a terminé deuxième lors des cinq dernières saisons de Süper Lig.

Avec des joueurs comme Victor Osimhen, Rafael Leão, Barış Yılmaz, Mason Greenwood et Mattéo Guendouzi attendus sur la pelouse, ce nouveau duel entre les deux géants d’Istanbul s’annonce incontournable.

Laissez GOAL vous donner toutes les dernières informations pour obtenir des places pour le prochain match entre Galatasaray et Fenerbahçe : où les acheter, combien elles coûtent et plus encore.

Quand aura lieu le prochain match entre Galatasaray et Fenerbahçe ?

Date Match (heure locale) Stade (ville) Billets Lundi 26 octobre Süper Lig : Galatasaray - Fenerbahçe (21 h 30, heure de Turquie) Rams Park (Istanbul) Billets 20, 21 ou 22 mars Süper Lig : Fenerbahçe - Galatasaray (horaire à confirmer) Stade Şükrü Saracoğlu (Istanbul) Billets

Comment acheter des billets pour Galatasaray - Fenerbahçe

Les billets officiels pour le « derby intercontinental » entre Galatasaray et Fenerbahçe au Rams Park peuvent être achetés en ligne sur Passo, la plateforme officielle centralisée de billetterie en Turquie.

Pour le prochain match, prévu le lundi 26 octobre 2026, la mise en vente des billets par les canaux officiels est attendue trois à cinq jours avant la rencontre.

Toutefois, comme il s’agit de l’une des rivalités les plus demandées au monde, obtenir une place officielle suppose de passer par plusieurs phases de vente prioritaires réservées par le club.

Vente prioritaire : Elle s’ouvre d’abord exclusivement aux détenteurs de cartes premium du club, comme les cartes GSPlus Premium ou GSPara, ainsi qu’aux membres officiels du club.

Détenteurs d’une carte Passolig associée à Galatasaray : La vente s’ouvre ensuite aux supporters disposant d’une carte Passolig standard enregistrée auprès de Galatasaray.

Vente au grand public : Elle n’ouvre qu’en dernier lieu, s’il reste des billets. Comme une grande partie des plus de 53 000 places du RAMS Park est occupée par les abonnés, le nombre de billets disponibles pour le derby est extrêmement limité et ceux-ci atteignent rarement, voire jamais, la phase de vente au grand public.

Les supporters peuvent également acheter des billets pour Galatasaray - Fenerbahçe sur le marché secondaire. StubHub est l’une des principales plateformes pour ceux qui cherchent des places par d’autres canaux. Elle offre une option fiable aux supporters qui espèrent trouver des billets à la dernière minute.

Combien coûtent les billets pour Galatasaray - Fenerbahçe ?

Les prix officiels des billets pour le derby très attendu entre Galatasaray et Fenerbahçe au RAMS Park vont de 2 500 ₺ pour les places les moins chères à 55 000 ₺ pour les catégories VIP les plus haut de gamme (de 45 € à 1 000 €).

En raison de l’importance de cette rencontre, ces prix sont nettement plus élevés que ceux des matches ordinaires de Süper Lig.

La grille tarifaire officielle publiée par le club détaille le prix de chaque catégorie de places :

Tribune ouest (Batı) : Elle comprend les catégories Premium, Delux, Lux et Classic. C’est la tribune principale, avec des prestations d’accueil haut de gamme, des loges d’entreprise luxueuses et des salons VIP. (Prix : de 50 000 ₺ à 55 000 ₺)

Tribune est (Doğu) : Elle regroupe les catégories 1 à 4. Elle offre une excellente vue, semblable à celle des caméras de télévision, le long de la ligne de touche principale, en face des bancs de touche. (Prix : de 25 000 ₺ à 35 000 ₺)

Tribunes nord et sud (Kuzey et Güney) : Elles regroupent les catégories 7 à 11 et se trouvent directement derrière les buts. Ces tribunes accueillent les supporters les plus bruyants et les groupes ultras. L’ambiance y est particulièrement intense, mais elles offrent une vue moins propice à la lecture tactique du jeu. (Prix : de 2 500 ₺ à 19 000 ₺)

Consultez régulièrement la billetterie officielle du club pour obtenir des informations supplémentaires, ou les sites de revente comme StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Tout savoir sur le RAMS Park

Le RAMS Park est un stade de football de classe mondiale situé dans le quartier de Seyrantepe, dans le district de Sarıyer, sur la rive européenne d’Istanbul. Il accueille Galatasaray depuis son ouverture en 2011 et dispose d’une capacité de 53 978 places.

Le précédent stade de Galatasaray, le stade Ali Sami Yen, utilisé pendant plus de 60 ans et réputé pour son atmosphère incroyablement intense, aurait été au bord de l’effondrement. Une catastrophe majeure aurait pu s’y produire s’il avait continué à être utilisé.

Les matches mémorables disputés au RAMS Park

Le record de bruit : En 2011, lors du derby acharné entre Galatasaray et Fenerbahçe, les supporters ont établi un record du monde Guinness du cri de foule le plus bruyant dans un stade sportif, atteignant l’incroyable niveau de 131,76 décibels, soit plus qu’un moteur d’avion à réaction au décollage !

Les soirées de Ligue des champions : Le stade a accueilli des soirées européennes spectaculaires face à des géants du continent comme le Real Madrid, le FC Barcelone et Manchester United. Elles ont notamment été marquées par d’immenses tifos déployés dans tout le stade par le principal groupe de supporters, ultrAslan.

Le record d’énergie solaire : Le toit du stade est couvert de plus de 10 000 panneaux solaires. Cette installation a produit 4,2 mégawatts d’électricité, ce qui lui a valu un autre record du monde Guinness pour la production d’énergie solaire la plus puissante sur le toit d’un stade sportif.

Galatasaray - Fenerbahçe : Tout ce qu’il faut savoir

Galatasaray - Fenerbahçe : Le bilan récent des confrontations directes

Dans l’histoire du derby intercontinental (Kıtalararası Derbi), Fenerbahçe possède l’avantage sur Galatasaray au bilan des confrontations directes, tous matches officiels et amicaux confondus.

La rivalité remonte à leur toute première rencontre, en 1909, remportée 2-0 par Galatasaray. Depuis, les deux clubs ont disputé 406 matches. Fenerbahçe en a remporté 150, Galatasaray 131, et 125 se sont soldés par un match nul.

Galatasaray a remporté sa dernière confrontation avec son rival stambouliote 3-0, lors d’un match de Süper Lig au Rams Park en avril. Trois mois plus tôt, en janvier, Fenerbahçe avait toutefois pris le dessus sur son rival, remportant aussi un trophée grâce à une victoire 2-0 en finale de la Supercoupe de Turquie, au stade olympique Atatürk d’Istanbul.



