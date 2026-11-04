Galatasaray reçoit Aston Villa le mardi 24 novembre 2026 au Rams Global Stadyumu, à Istanbul.

Aucune confrontation officielle entre Galatasaray et Aston Villa n’est recensée dans les compétitions de l’UEFA. Ce match de Ligue des champions sera donc leur toute première rencontre. Aston Villa se rend au Rams Park fort d’une excellente dynamique sur la scène européenne, marquée par des performances remarquables en phase de groupes.

GOAL vous donne toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Galatasaray-Aston Villa, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu le coup d’envoi de Galatasaray-Aston Villa en Ligue des champions ?

Galatasaray-Aston Villa se jouera au Rams Global Stadyumu, à Istanbul, le mardi 24 novembre 2026.

Ligue des Champions - Journée 5 24 nov. 2026 - 12:45 Rams Global Stadyumu

Comment acheter des billets pour Galatasaray-Aston Villa en Ligue des champions ?

Voici les possibilités et les canaux disponibles pour acheter des billets pour le match de Ligue des champions entre Galatasaray et Aston Villa au RAMS Park :

1. Canaux officiels des clubs

Billetterie officielle des clubs : Acheter directement auprès des canaux officiels des clubs, comme la billetterie officielle de Galatasaray ou un portail partenaire, est le moyen principal et le plus sûr d’obtenir des billets au tarif initial.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les clubs sont tous épuisés, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Ligue des champions lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Galatasaray-Aston Villa en Ligue des champions ?

Le prix des billets pour ce match de la phase de ligue de la Ligue des champions entre Galatasaray et Aston Villa varie selon qu’ils sont achetés auprès des canaux officiels des clubs ou sur le marché de la revente.

1. Canaux officiels des clubs

Tribunes nord et sud (derrière les buts) : Environ 20 € à 35 € , même si ces places abordables se vendent généralement instantanément lors des périodes de vente prioritaires réservées aux membres des clubs.

Environ , même si ces places abordables se vendent généralement instantanément lors des périodes de vente prioritaires réservées aux membres des clubs. Angles et côtés des tribunes : Environ 38 € à 160 € , selon le niveau et la demande.

Environ , selon le niveau et la demande. Tribune est (places le long du terrain) : Environ 73 € à 290 € pour des places offrant une vue privilégiée le long du terrain, en tribune basse ou haute.

Environ pour des places offrant une vue privilégiée le long du terrain, en tribune basse ou haute. Tribune ouest et prestations VIP : À partir d’environ 205 € jusqu’à 870 € et plus pour des formules d’accueil haut de gamme et des places de luxe.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets officiels proposés par les clubs sont épuisés, des plateformes de revente comme StubHub proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Places classiques en tribune haute : À partir d’environ 190 € à 240 € .

À partir d’environ . Revente de places le long du terrain et en tribune basse : Généralement entre 350 € et 600 € et plus , selon les disponibilités dans chaque secteur.

Généralement entre , selon les disponibilités dans chaque secteur. Revente de places haut de gamme le long du terrain et de places VIP : Les prix peuvent aller de 800 € à 2 400 € et plus.

Galatasaray-Aston Villa en Ligue des champions : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Galatasaray et d’Aston Villa

Galatasaray compte trois victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Son résultat le plus récent est une victoire 4-2 contre Lille en Ligue des champions. Le club a également battu Kasimpasa 3-1 en Super Lig. Le nul a été obtenu lors d’un match amical contre Pendikspor (3-3), tandis que la défaite est survenue face à Barcelone en compétition européenne (4-1). Sur ces cinq rencontres, Galatasaray a marqué onze buts et en a encaissé treize.

Aston Villa est en excellente forme, avec quatre victoires lors de ses cinq derniers matches. Sa dernière sortie s’est soldée par une victoire 3-1 contre Viking en Ligue des champions. Le club avait également écrasé Fenerbahce 6-0 en compétition européenne plus tôt dans la phase de groupes. Le nul 2-2 sur le terrain de Brentford en Premier League constitue la seule perte de points sur cette série. Villa a marqué treize buts et en a encaissé quatre lors de ces cinq rencontres, un bilan qui souligne sa menace offensive avant son déplacement à Istanbul.

Galatasaray-Aston Villa : les confrontations précédentes

Aucune rencontre officielle précédente entre Galatasaray et Aston Villa ne figure dans les données disponibles. Ce match de Ligue des champions sera la première confrontation entre les deux clubs dans une compétition officielle de l’UEFA.