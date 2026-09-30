Fulham affronte Hull City le samedi 17 octobre 2026 à Craven Cottage, à Londres.

Fulham et Hull City se partagent une rivalité historique très disputée, avec 7 victoires chacun et 2 matches nuls lors de leurs 16 dernières confrontations officielles. Lors de leur rencontre la plus récente, le 7 janvier 2023, Fulham s'est imposé 2-0 à l'extérieur contre Hull City au troisième tour de la FA Cup.

Laissez GOAL vous donner tout ce qu'il faut savoir pour obtenir des billets pour Fulham contre Hull City, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle date a lieu le coup d'envoi de Fulham - Hull City en Premier League ?

Fulham - Hull City débute à Craven Cottage, à Londres, le samedi 17 octobre 2026.

Premier League - Journée 7 17 oct. 2026 - 10:00 Craven Cottage

Comment acheter des billets pour Fulham - Hull City en Premier League ?

Pour acheter des billets pour le match de Premier League entre Fulham et Hull City, vous pouvez suivre ces étapes :

Site officiel du club (canal principal) : rendez-vous sur la billetterie officielle de Fulham FC. Les billets sont généralement d'abord mis en vente pour les membres du club avant d'être proposés au grand public, selon les disponibilités. Offres d'hospitalité officielles : si les billets standard sont épuisés, des offres officielles d'hospitalité pour le jour du match sont disponibles directement sur le site de Fulham, avec des places premium et des options de restauration. Plateformes de billetterie secondaire : des plateformes de revente comme StubHub proposent souvent des places mises en ligne par des revendeurs si les billets officiels sont épuisés, même si les prix peuvent différer de la valeur faciale.

Combien coûtent les billets pour Fulham - Hull City en Premier League ?

Le prix des billets pour Fulham - Hull City à Craven Cottage dépend du fait que vous achetiez des billets officiels en admission générale ou des billets sur le marché secondaire :

Prix officiels du club (valeur faciale)

Fulham classe les matches par catégories tarifaires :

Admission générale adulte : les prix se situent généralement entre 35 £ et 80 £ selon la tribune (par exemple Johnny Haynes Stand, Hammersmith End ou Riverside Stand).

Tarifs réduits (seniors 65+ / jeunes adultes 18–21 ans) : les prix se situent généralement entre 25 £ et 60 £ .

Juniors (moins de 18 ans) : les prix se situent généralement entre 15 £ et 30 £ .

Réduction pour les membres officiels : les membres officiels du club bénéficient généralement d'une réduction de 5 £ à 10 £ sur les prix d'admission générale.

Supporters visiteurs : plafonné à 30 £ par billet adulte conformément aux règles de la Premier League.

Marché secondaire et revente

Comme la demande pour les matches de Premier League est élevée, les billets sur des plateformes de billetterie secondaire comme StubHub s'échangent à des prix dynamiques dictés par l'offre :

Prix de revente : les plateformes de billetterie secondaire affichent actuellement des places à partir d'environ 75 £ à 125 £ , avec des sièges premium ou centraux pouvant aller jusqu'à 395 £ à 495 £ .

Offres d'hospitalité : les offres premium d'hospitalité pour le jour du match directement via Fulham démarrent généralement à partir de 250 £ à 450 £+ selon les prestations de restauration et d'accès aux salons incluses.

Fulham - Hull City en Premier League : tout ce qu'il faut savoir

La forme de Fulham et Hull City

Fulham aborde cette rencontre avec une victoire, un match nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Sa sortie la plus récente s'est soldée par une défaite 3-2 contre Crystal Palace en Premier League le 5 septembre, et l'équipe a également perdu 1-0 contre Sunderland puis 3-2 contre Chelsea en championnat. La seule victoire officielle des Cottagers sur cette série est intervenue contre l'AFC Wimbledon en Carabao Cup. Fulham a marqué sept buts et en a encaissé neuf lors de ces cinq matches.

Les cinq derniers matches de Hull City toutes compétitions confondues ont donné trois victoires, un match nul et une défaite. Son résultat le plus récent a été une défaite 1-0 contre Sunderland en Carabao Cup le 8 septembre, mais en Premier League, l'équipe reste invaincue, avec un nul 0-0 contre Aston Villa et une victoire 1-0 sur le terrain de Coventry City. Hull a battu Manchester United 2-0 et Stoke City aux tirs au but en Carabao Cup plus tôt dans cette série. Les Tigers ont marqué quatre buts et en ont encaissé trois lors de ces cinq matches.

Fulham - Hull City : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces clubs a eu lieu en FA Cup le 7 janvier 2023, lorsque Fulham s'est imposé 2-0 à l'extérieur contre Hull City. Lors des cinq dernières confrontations enregistrées, Fulham compte trois victoires contre une pour Hull City, avec un match sans vainqueur. Les cinq rencontres ont toutes eu lieu en FA Cup ou en Championship, sans aucun match de Premier League inclus dans les données.