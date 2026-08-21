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Comment obtenir des billets pour Fulham-Manchester United : prix de Premier League 2026/27, informations sur le match, heure du coup d’envoi et plus encore

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Comment acheter des billets pour le match de Premier League entre Fulham et Manchester United, avec les informations sur la rencontre

Fulham abordera la trêve internationale avec un rendez-vous compliqué de Premier League contre Manchester United, le dimanche 20 septembre. Cette affiche s’annonce immanquable et vous pouvez réserver votre place à Craven Cottage dès aujourd’hui en achetant vos billets.

Si Fulham s’est montré compétitif lors de la majorité de ses confrontations récentes avec Manchester United, notamment avec un match nul 1-1 lors de la visite de United à Londres la saison dernière, il faut remonter à 2009 pour retrouver la dernière victoire à domicile des Cottagers contre les 20 fois champions d’Angleterre.

Fulham peut-il mettre fin à 17 ans de disette et décrocher une victoire précieuse à domicile contre Manchester United ? GOAL vous donne tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Fulham contre Manchester United, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand se joue le match de Premier League Fulham vs Manchester United ?

Fulham vs Manchester United se joue à Craven Cottage (Londres) le dimanche 20 septembre, avec un coup d’envoi prévu à 16 h 30 BST.

crest
Premier League - Journée 5
Craven Cottage

Comment acheter des billets de Premier League pour Fulham vs Manchester United

Plusieurs options de billetterie sont disponibles pour les matches de Premier League, des billets à l’unité aux abonnements en passant par les offres hospitality, le tout géré via le portail officiel de billetterie de chaque club ou par des partenaires de voyage autorisés.

En raison d’une demande mondiale massive, de la législation anti-revente illégale et de tourniquets 100 % numériques, les clubs de Premier League attribuent les billets selon le processus suivant :

  • Détenteurs d’abonnements et debentures : Les détenteurs actuels d’abonnements conservent leur siège ou remettent au club les matches qu’ils n’utiliseront pas.
  • Membres officiels payants du club (système de tirage au sort) : Les traditionnelles files d’attente en ligne selon le principe du premier arrivé, premier servi ont été remplacées par des tirages au sort aléatoires pour les membres payants du club (par exemple Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Les membres s’inscrivent pendant une fenêtre définie, plusieurs semaines avant le match, pour participer au tirage.
  • Échanges officiels de billets (revente) : Si un match est à guichets fermés, les membres qui n’ont pas été retenus lors du tirage peuvent acheter des billets retournés à leur valeur faciale via le Ticket Exchange officiel du club.
  • Vente générale : Les ventes ouvertes au grand public non membre sont pratiquement inexistantes pour les matches de Premier League.

Pour ceux qui cherchent à obtenir des billets à la dernière minute, les supporters peuvent aussi en acheter sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Combien coûtent les billets de Premier League pour Fulham vs Manchester United ?

Le coût d’un billet de Premier League pour la saison 2026/27 varie fortement selon le club hôte, l’emplacement du siège et la catégorie du match :

  • Âge et tarifs réduits : La plupart des clubs proposent une tarification par catégories pour les adultes, les juniors, généralement U18 ou U21, les étudiants et les seniors, même si les pourcentages de réduction et les tranches d’âge diffèrent d’une équipe à l’autre.
  • Catégorisation des matches : Les clubs classent les rencontres par catégories, par exemple catégorie A, B ou C. Les affiches de prestige contre des rivaux du top 6 ou des adversaires de derby entrent dans la catégorie A, avec les prix en valeur faciale les plus élevés.
  • Emplacement du siège : Les places centrales le long de la touche et celles des tribunes basses affichent des tarifs premium, tandis que les sièges en tribunes hautes derrière les buts offrent des options plus abordables.
  • Adhésion officielle requise : Pour acheter des billets à domicile à leur valeur faciale, presque tous les clubs de Premier League exigent que chaque spectateur dispose d’une adhésion officielle payante et active au club afin de participer aux tirages au sort ou aux échanges de revente.

Tarification et disponibilité des billets visiteurs

La Premier League a officiellement prolongé le plafond obligatoire de 30 £ pour les billets visiteurs jusqu’à la saison 2026/27, et l’a confirmé au moins jusqu’en 2027/28.

Si les billets visiteurs sont plafonnés à 30 £, ils figurent parmi les plus difficiles à obtenir dans le sport mondial. Les contingents visiteurs sont extrêmement limités et sont généralement vendus exclusivement aux détenteurs d’abonnements les mieux classés avec le maximum de points de fidélité, ils n’arrivent pratiquement jamais en vente générale ni dans les tirages au sort réservés aux adhésions de base.

Forme

FUL

FUL - Forme

WIM
V3-0
SUN
D1-0
CRY
D2-3
LIV
N0-0
WHU
V2-3
But marqué (encaissé)
8/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
MUN

MUN - Forme

IPS
V5-2
EVE
N2-2
SAB
V4-0
MCI
D0-1
BHA
D2-3
But marqué (encaissé)
13/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Historique récent des confrontations directes

Face à face

FulhamNulManchester United
1
1
3
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
3
Fulham badge
Fulham
FUL
2
FDM
Premier League
Fulham badge
Fulham
FUL
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
FDM
FA Cup
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
Fulham badge
Fulham
FUL
1
FDM
Premier League
Fulham badge
Fulham
FUL
0
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
FDM
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
Fulham badge
Fulham
FUL
0
FDM
3Buts marqués6
Matchs au-delà des 2.5 buts1/5
Les deux équipes ont marqué2/5

Actualités des équipes et effectifs

Fulham vs Manchester United compositions

4-2-3-1
Fulham crest
Fulham
FUL
Formation
Manchester United crest
Manchester United
MUN
4-2-3-1
B. LenoB. LenoC. BasseyC. BasseyA. RobinsonA. RobinsonT. CastagneT. CastagneD. AffengruberD. AffengruberS. BergeS. BergeA. IwobiA. IwobiO. BobbO. BobbS. CharlesS. CharlesJ. KingJ. KingG. GarciaG. GarciaS. LammensS. LammensD. DalotD. DalotL. MartinezL. MartinezH. MaguireH. MaguireL. ShawL. ShawB. FernandesB. FernandesM. RashfordM. RashfordB. MbeumoB. MbeumoY. TielemansY. TielemansK. MainooK. MainooM. CunhaM. Cunha
Manchester United crest
Manchester United
MUN
4-2-3-1
Fulham

Onze de départ

Manchester United

Remplaçants

Entraineur

  • A. Arbeloa
  • M. Carrick
Fulham

Blessures et suspensions

Manchester United

Classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
D
V
V
V
V
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
V
V
N
D
V
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
V
N
N
N
V
5
LeedsLeedsLEE
523073+49
N
V
N
N
V
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
V
N
V
N
N
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
V
N
N
N
V
8
HullHullHUL
522164+28
D
N
N
V
V
9
NewcastleNewcastleNEW
52219908
V
D
N
V
N
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
D
N
D
V
V
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
D
V
D
D
V
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
N
D
N
V
D
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
D
V
N
N
D
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
D
D
N
V
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
N
D
V
D
D
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
V
D
N
D
D
17
BournemouthBournemouthBOU
503268-23
D
N
N
N
D
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
V
D
D
D
D
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
N
N
D
D
D
20
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
D
N
N
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Relégation

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