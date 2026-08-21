À peine le premier derby londonien de la saison de Fulham à Craven Cottage contre Chelsea terminé, qu’un autre arrive déjà, puisque les Cottagers s’apprêtent à accueillir Crystal Palace le samedi 5 septembre. Vous pouvez réserver vos billets dès aujourd’hui.

Si le match contre Chelsea est un indicateur fiable, alors les supporters de Fulham vont se régaler cette saison et la demande de billets va exploser. Malgré une défaite sans le moindre point, les hommes d’Álvaro Arbeloa ont largement pris leur part dans un thriller captivant à cinq buts.

Fulham sait toutefois qu’il faudra être sur ses gardes à la venue de Palace. Incroyablement, Crystal Palace est invaincu lors de ses huit derniers déplacements à Craven Cottage, une série qui remonte à janvier 2005.

Laissez GOAL vous donner tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Fulham contre Crystal Palace, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu la rencontre de Premier League Fulham - Crystal Palace ?

Fulham - Crystal Palace se déroule à Craven Cottage (Londres), le samedi 5 septembre, avec un coup d’envoi prévu à 15 h BST.

Premier League - Journée 3 5 sept. 2026 - 10:00 Craven Cottage

Comment acheter des billets pour Fulham - Crystal Palace en Premier League

Plusieurs options de billetterie sont disponibles pour les matches de Premier League, des billets à l’unité aux abonnements de saison en passant par les offres hospitality, le tout géré via le portail officiel de billetterie de chaque club ou par des partenaires de voyage autorisés.

En raison d’une demande mondiale écrasante, de la législation anti-revente illicite et des tourniquets 100 % numériques, les clubs de Premier League attribuent les billets selon le processus suivant :

Abonnés de saison & debentures : Les détenteurs actuels d’un abonnement conservent leur siège ou remettent les matches auxquels ils ne peuvent pas assister au club.

Membres officiels payants du club (système de tirage au sort) : Les files d’attente en ligne traditionnelles selon le principe du premier arrivé, premier servi ont été remplacées par des tirages au sort aléatoires pour les membres payants du club (par exemple, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Les membres s’inscrivent pendant une période définie, plusieurs semaines avant le match, pour participer au tirage.

Échanges officiels de billets (revente) : Si un match affiche complet, les membres qui n’ont pas été retenus lors du tirage peuvent acheter des billets retournés à leur valeur faciale via l’Official Ticket Exchange du club.

Vente générale : Les ventes ouvertes au grand public non membre sont quasiment inexistantes pour les matches de Premier League.

Pour tenter d’obtenir des billets à la dernière minute, les supporters peuvent aussi acheter des billets sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Combien coûtent les billets de Premier League pour Fulham - Crystal Palace ?

Le coût d’un billet de Premier League pour la saison 2026/27 varie fortement selon le club hôte, l’emplacement du siège et la catégorie de la rencontre :

Tranches d’âge & tarifs réduits : La plupart des clubs proposent une tarification par paliers pour les catégories Adulte, Junior (généralement U18 ou U21), Étudiant et Senior, même si les pourcentages de réduction et les tranches d’âge diffèrent d’une équipe à l’autre.

Catégorisation des matches : Les clubs classent les rencontres par niveaux (par exemple, catégorie A, B ou C). Les affiches de prestige contre des rivaux du top 6 ou des adversaires de derby entrent dans la catégorie A, avec les prix faciaux les plus élevés.

Emplacement du siège : Les places centrales le long du terrain et celles du niveau inférieur sont proposées à des tarifs premium, tandis que les places à l’étage derrière les buts offrent des options plus abordables.

Adhésion officielle requise : Pour acheter des billets à domicile à leur valeur faciale, presque tous les clubs de Premier League exigent que chaque spectateur dispose d’une adhésion officielle payante active afin d’accéder aux tirages au sort ou aux échanges de revente.

Tarification et disponibilité des billets visiteurs

La Premier League a officiellement prolongé le plafond tarifaire obligatoire de 30 £ pour les billets visiteurs jusqu’à la saison 2026/27, et l’a confirmé au moins jusqu’en 2027/28.

Si les billets visiteurs sont plafonnés à 30 £, ils comptent parmi les plus difficiles à obtenir dans le sport mondial. Les contingents visiteurs sont extrêmement limités et sont généralement vendus exclusivement aux abonnés de saison de tout premier rang disposant du maximum de points de fidélité. Ils n’arrivent quasiment jamais en vente générale ni dans les tirages réservés aux adhésions de base.

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