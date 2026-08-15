La 1re journée de la nouvelle saison 2026/27 de Premier League se conclut par un derby londonien très attendu, puisque Fulham reçoit son voisin de l’ouest londonien, Chelsea, à Craven Cottage le lundi 24 août.

Chelsea foulera la pelouse avec plusieurs nouvelles recrues de premier plan. Maxence Lacroix, Marco Palestra et Geovany Quenda ont tous signé pour plus de 50 millions de livres sterling, mais la recrue phare, bien sûr, a été Morgan Rogers, acheté pour la somme colossale de 117 millions de livres sterling en provenance d’Aston Villa.

Fulham a peut-être perdu les atouts offensifs de Harry Wilson et Raul Jimenez, qui avaient tous les deux marqué lors de la victoire 2-1 contre Chelsea à Craven Cottage en janvier, mais le club a recruté deux joueurs remarqués du Real Madrid, Gonzalo García et César Palacios, dont il espère qu’ils poseront des problèmes aux défenses cette saison.

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Fulham contre Chelsea, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu la rencontre de Premier League entre Fulham et Chelsea ?

Fulham contre Chelsea débutera à 20 h 00 BST le lundi 24 août, à Craven Cottage, à Londres.

Premier League - Journée 1 24 août 2026 - 15:00 Craven Cottage

Comment acheter des billets pour Fulham contre Chelsea en Premier League

Plusieurs options de billetterie sont disponibles pour les matches de Premier League, des billets à l’unité aux abonnements de saison en passant par les offres hospitalité, le tout géré via le portail officiel de billetterie de chaque club ou des partenaires de voyage autorisés.

En raison d’une demande mondiale écrasante, de la législation anti-revente illicite et des tourniquets 100 % numériques, les clubs de Premier League attribuent les billets selon le processus suivant :

Abonnés de saison et debentures : Les détenteurs actuels d’un abonnement de saison conservent leur place ou remettent les matches non utilisés au club.

Membres officiels payants du club (système de tirage au sort) : Les files d’attente en ligne traditionnelles selon le principe du premier arrivé, premier servi ont été remplacées par des tirages au sort aléatoires pour les membres payants du club (par exemple, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Les membres s’inscrivent pendant une période définie, plusieurs semaines avant le match, pour participer au tirage.

Bourses officielles de billets (revente) : Si un match affiche complet, les membres qui n’ont pas été retenus lors du tirage peuvent acheter des billets retournés à leur valeur faciale via la Ticket Exchange officielle du club.

Vente générale : Les ventes ouvertes au grand public non membre sont quasiment inexistantes pour les matches de Premier League.

Si vous cherchez à obtenir des billets à la dernière minute, les supporters peuvent aussi en acheter sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Combien coûtent les billets de Premier League pour Fulham contre Chelsea ?

Le prix d’un billet de Premier League pour la saison 2026/27 varie fortement en fonction du club hôte, de l’emplacement du siège et de la catégorie du match :

Tranches d’âge et tarifs réduits : La plupart des clubs proposent une tarification par catégories pour les adultes, les juniors (généralement U18 ou U21), les étudiants et les seniors, même si les pourcentages de réduction et les tranches d’âge diffèrent d’une équipe à l’autre.

Catégorisation des matches : Les clubs classent les rencontres par niveaux (par exemple, catégorie A, B ou C). Les affiches de prestige contre des rivaux du top 6 ou des adversaires de derby relèvent de la catégorie A, avec les prix faciaux les plus élevés.

Emplacement du siège : Les places centrales le long de la touche et en niveau inférieur sont proposées à des tarifs premium, tandis que les sièges en niveau supérieur derrière les buts offrent des options plus abordables.

Adhésion officielle requise : Pour acheter des billets à domicile à leur valeur faciale, presque tous les clubs de Premier League exigent que chaque spectateur dispose d’une adhésion officielle payante active afin de participer aux tirages au sort ou aux bourses de revente.

Tarification et disponibilité des billets visiteurs

La Premier League a officiellement prolongé le plafond obligatoire de 30 livres sterling pour les billets visiteurs jusqu’à la saison 2026/27, avec confirmation au moins jusqu’en 2027/28.

Si les billets visiteurs sont plafonnés à 30 livres sterling, ils figurent parmi les plus difficiles à obtenir dans le sport mondial. Les contingents visiteurs sont extrêmement limités et sont généralement vendus exclusivement aux abonnés de saison de premier rang disposant du maximum de points de fidélité. Ils n’arrivent pratiquement jamais en vente générale ni dans les tirages réservés aux adhésions de base.

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