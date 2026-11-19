Fulham reçoit Brentford le samedi 12 décembre 2026 à Craven Cottage, à Londres.

Fulham a récemment pris l’ascendant dans ce derby et aborde cette rencontre sur une série de quatre matches sans défaite face à Brentford. Fulham s’est imposé 3-1 à domicile, à Craven Cottage, en septembre 2025, avant de concéder un nul 0-0 âprement disputé au Gtech Community Stadium lors de leur dernière confrontation, en avril 2026.

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Quand débute Fulham-Brentford en Premier League ?

Le coup d’envoi de Fulham-Brentford sera donné le samedi 12 décembre 2026 à Craven Cottage, à Londres.

Comment acheter des billets pour Fulham-Brentford en Premier League ?

Pour acheter des billets pour le prochain match de Premier League entre Fulham et Brentford, plusieurs possibilités s’offrent à vous :

1. Canaux officiels des clubs

Site officiel de Fulham FC : Pour les places dans les tribunes réservées aux supporters locaux à Craven Cottage, les billets sont principalement vendus sur la billetterie officielle de Fulham. Ils sont généralement proposés d’abord aux membres du club, puis, sous réserve de disponibilité, au grand public.

Pour les places dans les tribunes réservées aux supporters locaux à Craven Cottage, les billets sont principalement vendus sur la billetterie officielle de Fulham. Ils sont généralement proposés d’abord aux membres du club, puis, sous réserve de disponibilité, au grand public. Site officiel de Brentford FC : Pour les supporters de Brentford, les places dans le secteur visiteurs sont attribuées via la billetterie officielle du club aux abonnés et aux membres se déplaçant à l’extérieur, selon leurs points de fidélité.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les billets vendus par les clubs sont totalement épuisés, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Premier League lorsque les places initialement mises en vente sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour Fulham-Brentford en Premier League ?

Voici les prix des billets pour le prochain match de Premier League entre Fulham et Brentford :

1. Canaux officiels des clubs

Billets officiels dans les tribunes de Fulham (adultes) : Généralement de 63 à 125 £.

Généralement de Billets officiels réservés aux supporters de Brentford (adultes) : Généralement à partir de 30,30 £ .

Généralement à partir de . Offres d’hospitalité officielles pour le jour du match : Généralement de 210 à 400 £ et plus.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets officiels mis en vente par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente comme StubHub proposent des billets à des prix qui varient selon la demande :

Revente générale (places standard) : À partir d’environ 60 à 110 £ .

À partir d’environ . Places en revente à prix moyen ou intermédiaire : Entre 165 et 220 £ .

Entre . Places revendues dans le secteur visiteurs (côté Brentford) : Généralement à partir d’environ 190 à 230 £ et plus.

Fulham-Brentford en Premier League : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Fulham et de Brentford

Fulham compte deux victoires, deux nuls et une défaite lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Sa dernière rencontre s’est soldée par un nul 1-1 à domicile contre Newcastle United en Premier League. Le club a également fait match nul 1-1 contre Aston Villa. Fulham s’est imposé à l’extérieur face à Coventry City et Hull City durant cette période. Sa seule défaite a été concédée contre Crystal Palace en Carabao Cup (0-1). Fulham a marqué quatre buts et en a encaissé quatre lors de ces cinq matches.

Lors de ses cinq derniers matches, Brentford a enregistré une victoire, deux nuls et deux défaites. Son dernier résultat est une défaite 2-0 contre Brighton en Premier League, après une victoire 2-0 face à Nottingham Forest. Brentford a fait match nul 1-1 contre Hull City et s’est incliné 2-1 contre Liverpool en championnat, ainsi que 3-2 face à Sunderland en Carabao Cup. Sur ces cinq rencontres, Brentford a marqué six buts et en a encaissé sept.

Fulham-Brentford : les dernières confrontations

La dernière confrontation entre les deux équipes a eu lieu en Premier League le 18 avril 2026 et s’est achevée sur un score de 0-0 sur le terrain de Brentford. Sur leurs cinq derniers duels, Fulham affiche le meilleur bilan, avec deux victoires contre une pour Brentford, tandis que deux matches se sont terminés par un nul. Le résultat le plus marquant de Fulham sur cette période est sa victoire 3-1 à domicile en septembre 2025.