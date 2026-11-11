Frosinone reçoit l’Inter le samedi 5 décembre 2026 au Stadio Benito Stirpe, à Frosinone.

Le dernier match officiel entre les deux équipes remonte à mai 2024, lorsque l’Inter s’était largement imposé 5-0 à l’extérieur. Lors de leurs cinq dernières confrontations, l’Inter a inscrit 14 buts et n’en a encaissé qu’un seul face à Frosinone.

Voici tout ce que GOAL vous propose de savoir pour obtenir des billets pour Frosinone contre l’Inter, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Serie A entre Frosinone et l’Inter ?

Le match entre Frosinone et l’Inter se déroule au Stadio Benito Stirpe, à Frosinone, le samedi 5 décembre 2026.

Serie A - Journée 14 5 déc. 2026 - 12:00 Stadio Benito Stirpe

Comment acheter des billets pour Frosinone contre l’Inter en Serie A ?

Voici les principales possibilités pour acheter des billets pour le match de Serie A entre Frosinone et l’Inter :

1. Canaux officiels des clubs

Billetteries officielles des clubs : Vous pouvez acheter des billets directement sur les sites officiels des clubs. La billetterie officielle de Frosinone Calcio gère les places réservées au club à domicile et la vente au grand public, tandis que la billetterie du FC Internazionale Milano propose des places dans les secteurs visiteurs ainsi que des options pour les membres du club.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les clubs sont entièrement épuisés, il est souvent possible de trouver des places sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Serie A lorsque les places mises en vente initialement sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour Frosinone contre l’Inter en Serie A ?

Voici le détail des prix des billets pour le match de Serie A entre Frosinone et l’Inter :

1. Canaux officiels des clubs

Places standard : Les prix se situent généralement entre 25 € et 60 € selon la catégorie.

Les prix se situent généralement entre et selon la catégorie. Places premium : Les prix vont de 80 € à 150 € et plus.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets vendus directement par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente comme StubHub proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Places standard : Les prix commencent généralement autour de 292 € .

Les prix commencent généralement autour de . Places premium : environ 521 €, selon l’emplacement du siège et la demande globale pour le match.

Frosinone contre l’Inter en Serie A : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Frosinone et de l’Inter

Frosinone aborde cette rencontre sur une bonne série, avec trois victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq derniers matches de Serie A. Sa dernière sortie s’est soldée par une victoire 2-0 à domicile contre le Torino. Le club a également inscrit cinq buts face à Lecce lors d’un succès 5-1. Sur ces cinq rencontres, Frosinone a marqué 18 buts et en a encaissé neuf, notamment lors d’un nul 4-4 contre l’Atalanta qui a mis en évidence à la fois son potentiel offensif et sa fragilité défensive. Sa seule défaite sur cette période a été un revers 3-0 contre Naples.

L’Inter a remporté quatre de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Sa seule défaite a été un revers 3-1 contre Milan lors du Derby della Madonnina. Avant ce revers, l’équipe de Chivu avait battu Venezia 2-0, la Fiorentina 2-1 et le Shakhtar Donetsk 1-0 en Ligue des champions, ainsi que Bologne 3-1 à l’extérieur. L’Inter a marqué huit buts et en a encaissé sept sur ces cinq matches.

Frosinone contre l’Inter : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux équipes était un match de Serie A disputé en mai 2024, remporté 5-0 par l’Inter au Stadio Benito Stirpe. L’Inter a gagné les cinq dernières confrontations recensées, inscrivant 14 buts et n’en encaissant qu’un seul. Frosinone n’a pris aucun point lors de ces rencontres.