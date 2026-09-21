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Comment obtenir des billets pour Fribourg vs Borussia Mönchengladbach : prix en Bundesliga, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Fribourg affronte le Borussia Mönchengladbach en Bundesliga. Voici comment vous pouvez obtenir vos billets

Fribourg affronte le Borussia Moenchengladbach le samedi 12 septembre 2026 à l'Europa-Park Stadion de Fribourg.

Le SC Fribourg reste sur une domination récente à domicile dans cette affiche, notamment avec une victoire 2-1 contre le Borussia Mönchengladbach lors de leur dernière confrontation de championnat à domicile en février 2026. Les rencontres historiques entre ces deux équipes ont donné lieu à des affrontements prolifiques, ce qui fait de ce match une affiche intrigante pour les supporters de football.

Laissez GOAL vous donner tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Fribourg vs Borussia Moenchengladbach, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d'envoi de Fribourg vs Borussia Moenchengladbach en Bundesliga ?

Fribourg vs Borussia Moenchengladbach se joue à l'Europa-Park Stadion de Fribourg.

crest
Bundesliga - Journée 3
Europa-Park Stadion

Comment acheter des billets de Bundesliga pour Fribourg vs Borussia Moenchengladbach ?

Vous pouvez acheter des billets pour le match SC Freiburg vs. Borussia Mönchengladbach du 12 septembre 2026 par les options suivantes :

1. Canaux officiels du club

  • Billetterie en ligne du SC Freiburg : Il s'agit de la plateforme principale et la plus sûre pour acheter des billets au prix facial directement auprès du club hôte.
  • Prévente réservée aux membres : Les membres du SC Freiburg bénéficient généralement d'un accès prioritaire exclusif aux billets avant la mise en vente au grand public des places restantes.
  • Bourse officielle aux billets (Zweitmarkt) : Si le match affiche complet sur la billetterie principale, consultez le marché secondaire officiel de Fribourg, intégré à son site de billetterie, où les abonnés revendent leurs places au prix facial.

2. Quota de billets pour les supporters visiteurs (Borussia Mönchengladbach)

  • Portail billetterie BMG : Si vous souhaitez vous asseoir dans le parcage visiteurs, les billets sont vendus directement via le système de billetterie officiel du Borussia Mönchengladbach aux membres enregistrés ou aux comptes de fan-club.

3. Places de marché secondaires de billetterie (à utiliser avec prudence)

  • Plateformes de revente : Des plateformes comme StubHub proposent des reventes de tiers, même si les prix peuvent être nettement supérieurs au prix facial et que des frais de service s'appliquent.

Combien coûtent les billets de Bundesliga pour Fribourg vs Borussia Moenchengladbach ?

Les prix des billets pour SC Freiburg vs. Borussia Mönchengladbach devraient se situer dans les fourchettes suivantes :

  • Billets officiels grand public (prix facial) : Les places debout et les places assises standard varient généralement de 15 £ à 60 £ (18 € à 70 €), selon la catégorie d'âge et l'emplacement dans le stade (tribunes debout ou places assises latérales).
  • Marchés secondaires et revente : Les places d'entrée de gamme sur des sites de revente comme StubHub commencent autour de 35 £ à 50 £, tandis que les places de revente moyennes se situent généralement entre 50 £ et 120 £ selon la vue et la demande.
  • Offres hospitality : Les places premium ou VIP avec nourriture et accès au salon commencent autour de 170 £ à 300 £+ par billet.

Fribourg vs Borussia Moenchengladbach en Bundesliga : tout ce que vous devez savoir

La forme de Fribourg vs Borussia Moenchengladbach

Fribourg a remporté chacun de ses cinq matches les plus récents toutes compétitions confondues. Sa dernière sortie s'est soldée par une large victoire 5-1 contre le Fortuna Duesseldorf en DFB-Pokal, et auparavant le club s'était imposé 3-1 à l'extérieur contre Motherwell en qualifications de la Conference League. La série comprend aussi une victoire 3-0 en amical contre Crystal Palace et deux succès consécutifs 2-0 face à Strasbourg. Sur ces cinq matches, Fribourg a marqué 11 buts et n'en a encaissé qu'un, une série qui met en lumière une équipe bien organisée et clinique.

Gladbach a également remporté ses cinq rencontres récentes sans la moindre défaite. Son dernier résultat a été une victoire 5-0 contre le TSV Schott Mainz en DFB-Pokal, après un succès 2-1 contre Aston Villa en pré-saison. Plus tôt durant l'été, le club a battu Velbert 8-0 et Hansa Rostock 3-1. L'équipe de Polanski a inscrit 19 buts sur ces cinq matches et n'en a concédé que trois, ce qui en fait l'une des équipes les plus prolifiques de la pré-saison avant le début de la Bundesliga.

SCF

SCF - Forme

MOT
V1-3
F95
V1-5
MOT
V4-1
SVW
V4-1
SCP
V0-1
But marqué (encaissé)
17/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
BMG

BMG - Forme

VEL
V0-8
AVL
V2-1
TSM
V0-5
RBL
D3-0
ELV
D3-4
But marqué (encaissé)
18/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Fribourg vs Borussia Moenchengladbach : bilan des confrontations récentes

La rencontre la plus récente entre ces deux clubs remonte à février 2026, lorsque Fribourg s'est imposé 2-1 à domicile en Bundesliga. Sur les cinq dernières confrontations en Bundesliga, Fribourg a l'avantage avec trois victoires contre une pour Gladbach, un match s'étant terminé sur un nul sans but. Fribourg s'est montré particulièrement solide à domicile sur cette série, en remportant les deux rencontres à l'Europa-Park Stadion, dont une victoire 3-1 en novembre 2024.

Face à face

FribourgNulM'Gladbach
4
1
0
Bundesliga
Fribourg badge
Fribourg
SCF
2
M'Gladbach badge
M'Gladbach
BMG
1
FDM
Bundesliga
M'Gladbach badge
M'Gladbach
BMG
0
Fribourg badge
Fribourg
SCF
0
FDM
Bundesliga
M'Gladbach badge
M'Gladbach
BMG
1
Fribourg badge
Fribourg
SCF
2
FDM
Bundesliga
Fribourg badge
Fribourg
SCF
3
M'Gladbach badge
M'Gladbach
BMG
1
FDM
Bundesliga
M'Gladbach badge
M'Gladbach
BMG
0
Fribourg badge
Fribourg
SCF
3
FDM
10Buts marqués3
Matchs au-delà des 2.5 buts4/5
Les deux équipes ont marqué3/5

Classement de Fribourg vs Borussia Moenchengladbach

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
440092+712
V
V
V
V
2
Bayern MunichBayern MunichFCB
4310142+1210
V
V
N
V
3
FribourgFribourgSCF
4310123+910
N
V
V
V
4
AugsbourgAugsbourgFCA
4211116+57
D
N
V
V
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
4211105+57
V
N
V
D
6
MayenceMayenceM05
4211106+47
V
D
V
N
7
ElversbergElversbergELV
421187+17
N
D
V
V
8
Werder BrêmeWerder BrêmeSVW
42118807
V
N
V
D
9
RB LeipzigRB LeipzigRBL
420295+46
D
V
D
V
10
Eintracht FrancfortEintracht FrancfortSGE
4121910-15
N
V
D
N
11
Schalke 04Schalke 04S04
412134-15
N
V
N
D
12
PaderbornPaderbornSCP
411235-24
V
D
D
N
13
CologneCologneKOE
411269-34
D
N
D
V
14
HoffenheimHoffenheimTSG
4103710-33
D
V
D
D
15
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
410369-33
D
D
V
D
16
HambourgHambourgHSV
4103213-113
V
D
D
D
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
4013417-131
D
D
D
N
18
M'GladbachM'GladbachBMG
4004616-100
D
D
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Barrage Relégation
Relégation

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