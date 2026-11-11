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Comment obtenir des billets pour Fribourg-Hoffenheim : prix en Bundesliga, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Fribourg affronte Hoffenheim en Bundesliga. Voici comment obtenir vos billets.

Fribourg reçoit Hoffenheim le samedi 5 décembre 2026 à l’Europa-Park Stadion, à Fribourg.

Lors de leur dernière confrontation, en février 2026, Hoffenheim s’est imposé 3-0 à domicile face à Fribourg en Bundesliga. Auparavant, les deux équipes s’étaient quittées sur un match nul 1-1 disputé à l’Europa-Park Stadion en septembre 2025.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Fribourg contre Hoffenheim, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Bundesliga entre Fribourg et Hoffenheim ?

Le coup d’envoi de Fribourg contre Hoffenheim sera donné à l’Europa-Park Stadion, à Fribourg, le samedi 5 décembre 2026.

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Bundesliga - Journée 12
Europa-Park Stadion

Comment acheter des billets pour le match de Bundesliga entre Fribourg et Hoffenheim ?

Voici les différentes possibilités pour acheter des billets pour ce match de Bundesliga entre Fribourg et Hoffenheim :

1. Canaux officiels des clubs

  • Billetteries officielles des clubs : Vous pouvez consulter directement les sites officiels du SC Fribourg et du TSG Hoffenheim. Les clubs gèrent la vente initiale, les préventes réservées aux membres et les différentes catégories de billets.

2. Plateformes de revente de billets

  • Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les clubs sont tous épuisés, il est souvent possible de trouver des places d’entrée générale sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Bundesliga lorsque les places mises en vente initialement sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour le match de Bundesliga entre Fribourg et Hoffenheim ?

Voici les prix estimés des billets pour le match de Bundesliga entre Fribourg et Hoffenheim :

1. Canaux officiels des clubs

  • Places debout et tribunes de supporters : Généralement entre 15 et 25 € environ.
  • Places assises standard : Généralement entre 35 et 75 € environ.
  • Formules VIP et hospitalité : À partir de 150 à 300 € et plus.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets vendus directement par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente telles que StubHub affichent des prix qui dépendent de la demande :

  • Places les moins chères et tribunes supérieures : Généralement à partir de 60 à 95 € environ.
  • Catégories intermédiaires et places le long du terrain : Les prix varient entre 100 et 250 €.
  • Places haut de gamme et tribunes très demandées : Les prix vont souvent de 300 € à plus de 500 €.

Fribourg contre Hoffenheim en Bundesliga : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Fribourg et de Hoffenheim

Fribourg aborde cette rencontre avec trois victoires, aucun match nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Sa dernière sortie s’est soldée par une victoire 1-0 sur le terrain de Trabzonspor en Ligue Conférence, après un succès 1-2 à Augsbourg en Bundesliga. Les deux défaites de cette série ont été concédées face au Bayern Munich (1-3) et à Monaco (0-3). Sur ces cinq matches, Fribourg a marqué huit buts et en a encaissé sept.

Sur ses cinq derniers matches, Hoffenheim compte deux victoires, un nul et deux défaites. Son résultat le plus récent est un match nul 1-1 contre Crystal Palace en Ligue Europa. Ses performances les plus marquantes sur cette période sont une victoire 3-0 contre Lyon en compétition européenne et un succès 3-0 face au Bayer Leverkusen en Bundesliga. Une défaite 2-0 contre le Werder Brême et une élimination aux tirs au but face à Holstein Kiel en Coupe d’Allemagne constituent les points faibles de cette série. Hoffenheim a marqué sept buts et en a encaissé quatre lors de ces cinq rencontres.

SCF

SCF - Forme

FCB
D1-3
WOB
V3-2
FCA
V1-2
TRS
V0-1
FCU
V2-0
But marqué (encaissé)
9/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
TSG

TSG - Forme

B04
V3-0
HSK
D1-1
SVW
D2-0
CRY
N1-1
S04
V2-1
But marqué (encaissé)
7/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Fribourg contre Hoffenheim : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux clubs remonte à février 2026, lorsque Hoffenheim s’est imposé 3-0 à domicile en Bundesliga. Avant cela, Fribourg et Hoffenheim avaient fait match nul 1-1 à Fribourg en septembre 2025. Sur leurs cinq dernières confrontations en Bundesliga, Fribourg s’est imposé deux fois, Hoffenheim une fois et deux matches se sont terminés sur un nul.

Face à face

FribourgNulHoffenheim
2
2
1
Bundesliga
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Hoffenheim
TSG
3
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Fribourg
SCF
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FDM
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Fribourg
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Fribourg
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Hoffenheim
TSG
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Bundesliga
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Hoffenheim
TSG
1
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Fribourg
SCF
1
FDM
Bundesliga
Fribourg badge
Fribourg
SCF
3
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Hoffenheim
TSG
2
FDM
8Buts marqués9
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué4/5

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