Comment obtenir des billets pour Fribourg contre l’Union Berlin : prix en Bundesliga, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Freiburg reçoit l’Union Berlin le dimanche 8 novembre 2026 à l’Europa-Park Stadion, à Freiburg.

Lors de leur dernière confrontation en championnat, le 15 mars 2026, l’Union Berlin s’est imposé de justesse 1-0 à l’extérieur, à l’Europa-Park-Stadion. Sur leurs récentes confrontations, l’Union Berlin a généralement pris le dessus, même si les matches disputés à domicile par Freiburg se soldent souvent par des nuls avec peu de buts ou par un seul but d’écart.

Laissez GOAL vous expliquer tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Freiburg contre l’Union Berlin, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Bundesliga entre Freiburg et l’Union Berlin ?

Le match entre Freiburg et l’Union Berlin débutera le dimanche 8 novembre 2026 à l’Europa-Park Stadion, à Freiburg.

Bundesliga - Journée 9 8 nov. 2026 - 11:30 Europa-Park Stadion

Comment acheter des billets pour le match de Bundesliga entre Freiburg et l’Union Berlin ?

Pour obtenir des billets pour le prochain match de Bundesliga entre le SC Freiburg et le 1. FC Union Berlin, plusieurs possibilités s’offrent à vous :

1. Canaux officiels des clubs

Billetteries officielles des clubs : Le moyen le plus direct et le plus sûr d’acheter des billets à leur prix initial est de passer par les sites officiels du SC Freiburg, qui reçoit, ou du 1. FC Union Berlin. Les membres des clubs et les abonnés sont prioritaires avant l’éventuelle mise en vente des places restantes auprès du grand public.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les billets proposés par les clubs sont tous épuisés, il est souvent possible de trouver des billets d’entrée sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Bundesliga lorsque les allocations initiales sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour le match de Bundesliga entre Freiburg et l’Union Berlin ?

Voici le détail des prix des billets pour le prochain match de Bundesliga entre le SC Freiburg et l’Union Berlin, auprès des clubs comme sur les plateformes de revente :

1. Canaux officiels des clubs

Places debout (Stehplatz) : Les billets au prix initial coûtent généralement de 18 à 25 € pour les adultes et sont principalement accessibles aux membres des clubs lors des premières phases de vente.

Les billets au prix initial coûtent généralement de pour les adultes et sont principalement accessibles aux membres des clubs lors des premières phases de vente. Places assises classiques (Sitzplatz) : Les places classiques dans les tribunes inférieures et supérieures, achetées directement auprès du club, coûtent généralement entre 35 et 70 € , selon la vue et le bloc précis.

Les places classiques dans les tribunes inférieures et supérieures, achetées directement auprès du club, coûtent généralement entre , selon la vue et le bloc précis. Places premium de catégorie 1 : Les billets pour les meilleures places au centre de la tribune ou à proximité des espaces d’hospitalité coûtent de 75 à 90 € et plus au prix initial lorsqu’ils sont achetés directement auprès du club, sous réserve de disponibilité.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets officiels vendus par les clubs sont épuisés, des plateformes de revente comme StubHub proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Prix d’entrée minimum : Les prix commencent généralement autour de 65 à 80 € pour les tribunes supérieures ou les places debout, selon la demande globale.

Les prix commencent généralement autour de pour les tribunes supérieures ou les places debout, selon la demande globale. Prix moyen sur le marché : Les places assises de catégorie intermédiaire coûtent généralement de 150 à plus de 500 € , en raison de la forte demande pour les matches de Bundesliga.

Les places assises de catégorie intermédiaire coûtent généralement de , en raison de la forte demande pour les matches de Bundesliga. Places premium et en tribune latérale : Les places offrant les meilleures vues le long du terrain ou les billets avec prestations d’hospitalité atteignent souvent des prix plus élevés, dépassant fréquemment 600 à 800 € et plus.

Freiburg contre l’Union Berlin en Bundesliga : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Freiburg et de l’Union Berlin

Freiburg compte quatre victoires et un nul sur ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Sa dernière rencontre s’est soldée par une victoire 4-2 en amical contre Luzern le 3 octobre, tandis que son dernier résultat en compétition officielle est un nul 2-2 face à l’Eintracht Francfort en Bundesliga, le 19 septembre. Sur ces cinq matches, Freiburg a inscrit 16 buts et en a encaissé six. Sa victoire 5-0 contre le Borussia Moenchengladbach constitue sa performance la plus nette.

Sur ses cinq derniers matches, l’Union Berlin compte une victoire, un nul et trois défaites. Sa dernière rencontre s’est soldée par une victoire 1-0 en amical contre Rijeka le 26 septembre, mais ses résultats en Bundesliga sont plus difficiles : des défaites contre le Bayern Munich (7-0), Schalke 04 (1-3) et le Bayer Leverkusen (4-0), ainsi qu’un nul 3-3 face à l’Eintracht Francfort, son seul autre résultat en championnat sur cette période. L’Union Berlin a marqué six buts et en a encaissé 17 lors de ces cinq rencontres.

Freiburg contre l’Union Berlin : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux équipes remonte au 15 mars 2026, lorsque l’Union Berlin s’est imposé 1-0 à l’Europa-Park Stadion en Bundesliga. Sur leurs cinq dernières confrontations, l’Union Berlin a gagné deux fois, Freiburg une fois et deux matches se sont terminés sur un nul. Freiburg a marqué quatre buts et l’Union Berlin en a inscrit autant.