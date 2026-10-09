Comment obtenir des billets pour Fribourg-Bayern Munich : prix en Bundesliga, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Fribourg reçoit le Bayern Munich le dimanche 25 octobre 2026 à l’Europa-Park Stadion de Fribourg.

Le Bayern Munich domine historiquement cette affiche, avec 38 victoires contre 5 succès au total pour Fribourg. Leur plus récente confrontation en championnat sur la pelouse de Fribourg s’est soldée par une victoire spectaculaire 3-2 du Bayern Munich.

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Fribourg contre le Bayern Munich, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d’envoi de Fribourg - Bayern Munich en Bundesliga ?

Bundesliga - Journée 7 25 oct. 2026 - 12:30 Europa-Park Stadion

Comment acheter des billets pour Fribourg - Bayern Munich en Bundesliga ?

Pour acheter des billets pour SC Freiburg vs. FC Bayern Munich à l’Europa-Park Stadion, plusieurs options principales s’offrent à vous selon les disponibilités et votre statut de supporter :

1. Billetterie officielle du SC Fribourg

Site du club et portail billetterie : Le moyen le plus direct est de passer par la plateforme de billetterie officielle du SC Fribourg.

Priorité aux membres : Les membres du SC Fribourg bénéficient d’un accès prioritaire aux matches à domicile. Comme les affiches de prestige contre le FC Bayern Munich affichent généralement complet instantanément, les billets arrivent rarement en vente grand public.

2. Contingent visiteurs du FC Bayern Munich

Tirage au sort pour les membres : Les billets pour les matches à l’extérieur sont distribués strictement aux membres officiels du FC Bayern et aux fan clubs enregistrés via un système de demande en ligne et de tirage au sort sur le site officiel du FC Bayern.

3. Plateformes de revente de billets

Plateformes secondaires de billetterie : Si les options officielles du club sont totalement épuisées, des billets en admission générale peuvent souvent être trouvés sur des plateformes de revente telles que StubHub . Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Bundesliga lorsque les contingents principaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Fribourg - Bayern Munich en Bundesliga ?

Les prix des billets pour SC Freiburg vs. FC Bayern Munich à l’Europa-Park Stadion varient considérablement selon que vous achetez via les canaux officiels au prix facial ou par l’intermédiaire de plateformes de revente.

1. Prix officiels au tarif facial

Les billets officiels vendus par le SC Fribourg ou le FC Bayern Munich sont répartis selon des catégories générales standardisées :

Places debout (Stehplatz) : 15 € - 20 €

Catégorie 3 (tribunes supérieures / derrière le but) : 35 € - 50 €

Catégories 1 & 2 (tribune principale / tribune opposée) : 60 € - 80 €

Packages VIP / hospitalité :100 € - 150 €+

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets officiels sont épuisés via les ventes principales du club, des plateformes de revente telles que StubHubproposent des billets selon la demande du marché :

Prix de départ / minimum : Environ 200 € - 300 € pour des places standards

Prix moyen : Environ 350 € - 700 € dans la plupart des zones du stade

Places premium / catégorie 1 :800 € - 1.200 €+

Fribourg - Bayern Munich en Bundesliga : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Fribourg et du Bayern Munich

Fribourg aborde cette rencontre avec quatre victoires et un match nul lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, un bilan qui reflète une vraie dynamique. Son résultat le plus récent est un nul 2-2 à domicile contre l’Eintracht Francfort en Bundesliga, tandis que sa meilleure performance sur cette série reste une large victoire 5-0 contre le Borussia Moenchengladbach. Le club a également signé un succès 4-1 face au Werder Brême et s’est qualifié lors du tour préliminaire de Conference League grâce à une victoire 4-1 contre Motherwell. Sur ces cinq matches, Fribourg a marqué 16 buts et en a encaissé quatre.

Le Bayern Munich a remporté quatre de ses cinq derniers matches, pour un match nul, un 0-0 contre Schalke 04 en Bundesliga. Sa sortie la plus récente a été la victoire 7-0 contre l’Union Berlin, après un succès 5-0 face à Bodoe/Glimt en Ligue des champions. Le Bayern a inscrit 15 buts sur ses cinq derniers matches tout en n’en concédant que deux, et il a signé deux clean sheets sur cette période.

Fribourg - Bayern Munich : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes s’est terminée par une victoire 3-2 du Bayern Munich à l’Europa-Park Stadion en avril 2026, le Bayern renversant la situation pour prendre les trois points. Lors des cinq dernières confrontations directes en Bundesliga, le Bayern en a remporté trois, avec un match nul et un résultat où Fribourg est passé le plus près d’une victoire. Le Bayern a particulièrement dominé les éditions récentes de cette affiche, notamment avec une victoire 6-2 à domicile en novembre 2025.