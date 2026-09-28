La France reçoit l’Italie au Parc des Princes, à Paris, le vendredi 2 octobre, dans le cadre d’un calendrier relevé du groupe A1 de la Ligue A, qui comprend également la Belgique et la Turquie. Les deux équipes se retrouveront lors du match retour en Italie en novembre, avec un lieu qui reste encore à confirmer pour cette manche.

GOAL a tout ce qu’il faut savoir pour obtenir vos billets pour France-Italie dès maintenant, notamment les prix, la disponibilité et les meilleurs endroits où acheter.

À quelle heure a lieu le coup d’envoi de France-Italie en Ligue des nations A de l’UEFA ?

France-Italie se joue au Stade de France, à Saint-Denis, avec un horaire de coup d’envoi qui sera confirmé à l’approche de la date.

UEFA Nations League A - Journée 3 2 oct. 2026 - 14:45 Stade de France

Où acheter des billets pour France-Italie ?

Les billets pour le match à Paris sont d’abord mis à disposition via les canaux de billetterie officiels de la Fédération française de football (FFF), avec une priorité généralement accordée aux membres avant qu’un éventuel contingent restant ne soit mis en vente générale. Les canaux officiels de la FIGC (Fédération italienne de football) constituent l’équivalent pour le match retour en Italie.

Voici quelques éléments utiles à connaître pour acheter des billets pour cette affiche :

Vente générale officielle – elle ouvre après la fermeture des périodes de priorité réservées aux membres, généralement plus près de chaque jour de match

Annonces vérifiées – Ticombo propose des billets provenant de plusieurs vendeurs, offrant aux acheteurs un choix plus large une fois les contingents officiels épuisés

Billets visiteurs – les contingents pour le match en Italie sont gérés via les canaux de la FIGC et peuvent être limités

Marché secondaire – Ticombo est la solution à privilégier si les annonces sur le site officiel sont épuisées

Compte tenu du prestige de cette affiche, il est recommandé de réserver tôt, en particulier pour le match à Paris.

Combien coûtent les billets pour France-Italie ?

La tarification officielle du match à Paris est fixée via les canaux de billetterie de la FFF, avec l’ensemble de la gamme allant des places standards aux places premium disponibles au prix facial tant qu’il reste du contingent. La tarification officielle de la FIGC s’appliquera pour le match en Italie une fois le lieu et les détails de la mise en vente confirmés.

Places les moins chères (Paris) : à partir d’environ 50 €, généralement dans les étages supérieurs derrière les buts au Parc des Princes

Places de gamme intermédiaire (Paris) : places centrales le long de la ligne médiane, à un tarif sensiblement plus élevé

Match retour en Italie : les prix seront confirmés une fois le lieu de la rencontre de novembre annoncé

Ticombo est la solution à privilégier si les annonces sur le site officiel sont épuisées. Comme pour toute affiche entre deux des plus grandes nations d’Europe, les prix peuvent évoluer à mesure que le jour du match approche, donc réserver votre place le plus tôt possible est généralement l’option la plus sûre si vous avez un budget précis.

France-Italie en Ligue des nations A de l’UEFA : Tout ce qu’il faut savoir

Forme de la France et de l’Italie

La France a remporté trois de ses cinq derniers matches et en a perdu deux. Sa sortie la plus récente a été une défaite 4-6 contre l’Angleterre en demi-finales de la Coupe du monde, un résultat intervenu après une défaite 0-2 contre l’Espagne lors du match pour la troisième place. Plus tôt dans le tournoi, elle a battu le Maroc 2-0, le Paraguay 1-0 et la Suède 3-0. Sur ces cinq rencontres, la France a marqué dix buts et en a encaissé huit.

L’Italie a également enregistré trois victoires et deux défaites lors de ses cinq dernières sorties. Son match le plus récent a été une victoire 1-0 contre la Grèce en amical le 7 juin, après un succès 1-0 contre le Luxembourg trois jours plus tôt. Ses deux défaites sur cette série sont intervenues contre la Bosnie-Herzégovine et lors d’un revers 1-4 contre la Norvège en novembre 2025. L’Italie a marqué cinq buts et en a encaissé six lors de ces cinq rencontres.

France-Italie : bilan des confrontations récentes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes s’est soldée par une victoire 3-1 de la France, lors d’un match de Ligue des nations A de l’UEFA joué en Italie en novembre 2024. Sur les cinq dernières confrontations directes, la France s’est imposée à quatre reprises, contre aucune victoire pour l’Italie, avec également un résultat en faveur des Bleus lors des amicaux de 2016 et 2012. La France a marqué 14 buts sur ces cinq matches et en a encaissé cinq.



