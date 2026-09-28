La France accueille la Belgique dans un choc de phase de groupes de l’UEFA Nations League au mythique Stade de France, à Saint-Denis, le 5 octobre 2026. Ce derby très attendu met aux prises deux poids lourds du football européen, en quête de la première place de leur groupe.

GOAL vous livre toutes les informations essentielles pour réserver votre place pour ce match. Découvrez où acheter vos billets, les détails des prix et comment obtenir vos tickets dès aujourd’hui.

Quand a lieu le coup d’envoi de France-Belgique en Ligue des nations A de l’UEFA ?

France-Belgique se dispute au Stade de France, à Saint-Denis, avec un coup d’envoi qui sera confirmé à l’approche de la rencontre.

UEFA Nations League A - Journée 4 5 oct. 2026 - 14:45 Stade de France

Où acheter des billets pour France-Belgique en Ligue des nations masculine ?

Les billets officiels du match peuvent être achetés directement via la billetterie de la Fédération française de football (FFF), qui gère les ventes primaires pour les matches à domicile de l’équipe de France. Le portail officiel est votre premier point de passage pour obtenir des billets au prix facial lors des phases de prévente et de vente générale.

Si les billets proposés sur le site officiel sont épuisés, des plateformes secondaires comme Ticombo constituent une option à privilégier.

Combien coûtent les billets pour France-Belgique en Ligue des nations masculine ?

Les prix des billets standards sur le site officiel de la FFF commencent à 25 € pour des places en catégorie générale derrière les buts, puis augmentent en fonction de l’emplacement et de la catégorie au sein du Stade de France.

Sur les plateformes de revente telles que Ticombo, les prix des billets sur le marché secondaire démarrent actuellement à 86 € par place, avec des tarifs qui fluctuent selon la disponibilité en temps réel et la demande des supporters.

France-Belgique en Ligue des nations A de l’UEFA : Tout ce qu’il faut savoir

La forme de la France et de la Belgique

La France a remporté trois de ses cinq derniers matches et en a perdu deux, inscrivant dix buts et en encaissant huit sur cette série. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une défaite 4-6 contre l’Angleterre en demi-finale de la Coupe du monde, un résultat qui a suivi une défaite 0-2 contre l’Espagne lors du match pour la troisième place. Avant ces revers, la France avait affiché sa qualité offensive avec des victoires contre le Maroc (2-0), le Paraguay (1-0) et la Suède (3-0).

Les cinq derniers matches de la Belgique ont produit trois victoires, un nul et une défaite. Son résultat le plus récent a été une défaite 2-1 contre l’Espagne en quarts de finale de la Coupe du monde. Avant cela, elle a battu les États-Unis 4-1 et le Sénégal 3-2, et a signé une convaincante victoire 5-1 contre la Nouvelle-Zélande. La Belgique a marqué 11 buts et en a concédé huit sur ces cinq rencontres, le match nul 0-0 contre l’Iran étant le seul match au cours duquel elle n’a pas trouvé le chemin des filets.

France-Belgique : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes s’est terminée sur le score de 1-2 en faveur de la France, lors d’un match de Ligue des nations A de l’UEFA disputé à Bruxelles en octobre 2024. Sur les cinq dernières confrontations directes, la France s’est imposée à quatre reprises contre une victoire de la Belgique, ce seul succès belge étant intervenu en demi-finale de la Coupe du monde 2018. La France a également battu la Belgique en huitièmes de finale du Championnat d’Europe 2024 ainsi que lors des deux manches de leur confrontation en Ligue des nations 2021.



