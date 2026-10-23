Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Ligue des Champions
team-logoFeyenoord
de Kuip
team-logoInter
Book Feyenoord vs Inter Tickets
GOAL-e
Avec le concours de

Comment obtenir des billets pour Feyenoord-Inter : prix en Ligue des champions, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

SHOPPING
Tickets
Feyenoord
Inter
Ligue des Champions

Feyenoord affronte l’Inter en Ligue des champions. Voici comment obtenir vos billets.

Leur précédente confrontation officielle en Ligue des champions remonte à la phase à élimination directe de l’édition 2024-25, au cours de laquelle l’Inter Milan s’était imposé sur l’ensemble des deux matches.

À domicile, Feyenoord tentera de s’appuyer sur l’ambiance réputée intense de De Kuip pour prendre sa revanche sur le géant italien.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Feyenoord-Inter, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu le coup d’envoi de Feyenoord-Inter en Ligue des champions ?

Le coup d’envoi de Feyenoord-Inter sera donné à De Kuip, à Rotterdam, le mardi 3 novembre 2026.

crest
Ligue des Champions - Journée 4
de Kuip

Comment acheter des billets pour Feyenoord-Inter en Ligue des champions ?

Voici les options habituelles pour acheter des billets pour le match de Ligue des champions entre Feyenoord et l’Inter :

  • Billetterie officielle du club : Pour les supporters de l’équipe à domicile, le principal moyen est d’acheter directement sur le site officiel de billetterie de Feyenoord, généralement avec une priorité accordée d’abord aux membres du club.
  • Billetterie officielle de l’Inter Milan : Les supporters visiteurs peuvent consulter les canaux officiels de billetterie de l’Inter Milan pour connaître les billets attribués au secteur visiteurs et les modalités des offres de déplacement.
  • Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les clubs sont entièrement épuisés, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente telles que StubHub.

Combien coûtent les billets pour Feyenoord-Inter en Ligue des champions ?

Voici le détail du prix des billets pour le match de Ligue des champions entre Feyenoord et l’Inter Milan :

1. Canaux officiels des clubs

  • Places classiques (ventes réservées aux membres ou prioritaires) : Le prix des places standard sur la billetterie officielle de Feyenoord se situe généralement entre environ 40 € et 110 €, selon l’emplacement en tribune et le statut de membre du club.
  • Places attribuées au secteur visiteurs : Les billets vendus directement aux supporters en déplacement par la billetterie officielle de l’Inter Milan coûtent généralement entre 45 € et 75 €, conformément aux plafonds tarifaires de l’UEFA pour les supporters visiteurs.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets des clubs sont épuisés, les plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets dont les prix dépendent de la demande :

  • Derrière les buts ou places moins centrales :140 € à 230 € pour les blocs situés aux extrémités et les tribunes supérieures des secteurs réservés aux supporters locaux ou des secteurs neutres.
  • Places standard sur les côtés :200 € à 330 € pour les places offrant une vue latérale dans les niveaux supérieurs de l’Olympiatribune et de la Maastribune.
  • Niveau inférieur ou places centrales :290 € à plus de 470 € pour les places les mieux situées, plus proches de la ligne médiane.
  • Formules VIP et hospitalité :440 € à plus de 1 500 € pour des places haut de gamme assorties d’un accès aux salons, d’une offre de restauration et de prestations VIP.

Feyenoord-Inter en Ligue des champions : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Feyenoord et de l’Inter

Feyenoord compte trois victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq derniers matches officiels. Sa dernière rencontre s’est soldée par une victoire 5-0 contre le FC Utrecht en Eredivisie, compétition dans laquelle il a également écrasé le PEC Zwolle 7-0. La seule fausse note de cette série est la défaite 5-1 contre Barcelone en Ligue des champions. Sur ces cinq matches, Feyenoord a inscrit 17 buts et en a encaissé neuf, des chiffres qui reflètent un style de jeu ouvert et offensif.

L’Inter compte trois victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq derniers matches. Son résultat le plus récent est un nul 2-2 contre la Roma en Serie A, après une victoire 5-3 face à l’Udinese. Sa seule défaite est survenue contre le Real Madrid en Ligue des champions. Sur ces cinq rencontres, l’Inter a marqué 12 buts et en a encaissé 11, montrant à la fois sa force offensive et sa vulnérabilité défensive.

FEY

FEY - Forme

UTR
V5-0
AZ
V2-0
COM
V3-2
TEL
V3-4
BET
D1-0
But marqué (encaissé)
14/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
INT

INT - Forme

LUM
V2-0
PAR
V3-0
CLB
D3-4
BOL
V1-3
SHK
V1-0
But marqué (encaissé)
12/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Feyenoord-Inter : les dernières confrontations

Les deux clubs se sont affrontés deux fois en Ligue des champions 2024-25, et l’Inter a remporté les deux matches. La confrontation la plus récente s’est achevée sur une victoire 2-1 de l’Inter à San Siro en mars 2025, après un succès 2-0 à De Kuip plus tôt dans cette même double confrontation. L’Inter présente le meilleur bilan sur les quatre rencontres connues entre les deux équipes, même si Feyenoord s’était imposé 1-0 à San Siro lors d’un match de Ligue Europa en 2002.

Face à face

FeyenoordNulInter
1
1
2
Ligue des Champions
Inter badge
Inter
INT
2
Feyenoord badge
Feyenoord
FEY
1
FDM
Ligue des Champions
Feyenoord badge
Feyenoord
FEY
0
Inter badge
Inter
INT
2
FDM
Ligue Europa
Feyenoord badge
Feyenoord
FEY
2
Inter badge
Inter
INT
2
FDM
Ligue Europa
Inter badge
Inter
INT
0
Feyenoord badge
Feyenoord
FEY
1
FDM
4Buts marqués6
Matchs au-delà des 2.5 buts2/4
Les deux équipes ont marqué2/4
#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
V
V
V
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
V
V
V
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
V
V
V
5
Bétis SévilleBétis SévilleBET
330074+39
V
V
V
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
N
V
V
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
N
V
V
8
FC BarceloneFC BarceloneBAR
3201116+56
D
V
V
9
ComoComoCOM
3201105+56
V
D
V
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
D
V
11
Club BrugesClub BrugesCLB
320196+36
V
V
D
12
Sporting CPSporting CPSCP
320174+36
D
V
V
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
D
V
14
Bayern MunichBayern MunichFCB
3120105+55
N
N
V
15
RomaRomaROM
311185+34
V
D
N
16
Atlético MadridAtlético MadridATM
311143+14
N
V
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
D
V
N
18
PSVPSVPSV
31112204
V
D
N
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
D
V
D
20
InterInterINT
310256-13
V
D
D
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
D
D
V
22
SSC NaplesSSC NaplesNAP
310257-23
V
D
D
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
V
D
D
24
LASKLASKLAS
310269-33
V
D
D
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
D
V
D
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
D
V
D
27
LensLensRCL
310237-43
D
D
V
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
D
V
D
29
AEK AthenesAEK AthenesAEK
310238-53
D
D
V
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
D
V
D
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
N
D
N
32
Slavia PragueSlavia PragueSLP
301247-31
N
D
D
33
VikingVikingVIK
301259-41
D
N
D
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
D
D
D
35
LilleLilleLIL
3003410-60
D
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
D
D
D
Qualification pour les quarts de finale

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google