Leur précédente confrontation officielle en Ligue des champions remonte à la phase à élimination directe de l’édition 2024-25, au cours de laquelle l’Inter Milan s’était imposé sur l’ensemble des deux matches.

À domicile, Feyenoord tentera de s’appuyer sur l’ambiance réputée intense de De Kuip pour prendre sa revanche sur le géant italien.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Feyenoord-Inter, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu le coup d’envoi de Feyenoord-Inter en Ligue des champions ?

Le coup d’envoi de Feyenoord-Inter sera donné à De Kuip, à Rotterdam, le mardi 3 novembre 2026.

Ligue des Champions - Journée 4 3 nov. 2026 - 15:00 de Kuip

Comment acheter des billets pour Feyenoord-Inter en Ligue des champions ?

Voici les options habituelles pour acheter des billets pour le match de Ligue des champions entre Feyenoord et l’Inter :

Billetterie officielle du club : Pour les supporters de l’équipe à domicile, le principal moyen est d’acheter directement sur le site officiel de billetterie de Feyenoord, généralement avec une priorité accordée d’abord aux membres du club.

Billetterie officielle de l’Inter Milan : Les supporters visiteurs peuvent consulter les canaux officiels de billetterie de l’Inter Milan pour connaître les billets attribués au secteur visiteurs et les modalités des offres de déplacement.

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les clubs sont entièrement épuisés, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente telles que StubHub.

Combien coûtent les billets pour Feyenoord-Inter en Ligue des champions ?

Voici le détail du prix des billets pour le match de Ligue des champions entre Feyenoord et l’Inter Milan :

1. Canaux officiels des clubs

Places classiques (ventes réservées aux membres ou prioritaires) : Le prix des places standard sur la billetterie officielle de Feyenoord se situe généralement entre environ 40 € et 110 € , selon l’emplacement en tribune et le statut de membre du club.

Places attribuées au secteur visiteurs : Les billets vendus directement aux supporters en déplacement par la billetterie officielle de l’Inter Milan coûtent généralement entre 45 € et 75 € , conformément aux plafonds tarifaires de l’UEFA pour les supporters visiteurs.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets des clubs sont épuisés, les plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets dont les prix dépendent de la demande :

Derrière les buts ou places moins centrales : 140 € à 230 € pour les blocs situés aux extrémités et les tribunes supérieures des secteurs réservés aux supporters locaux ou des secteurs neutres.

Places standard sur les côtés : 200 € à 330 € pour les places offrant une vue latérale dans les niveaux supérieurs de l’Olympiatribune et de la Maastribune.

Niveau inférieur ou places centrales : 290 € à plus de 470 € pour les places les mieux situées, plus proches de la ligne médiane.

Formules VIP et hospitalité :440 € à plus de 1 500 € pour des places haut de gamme assorties d’un accès aux salons, d’une offre de restauration et de prestations VIP.

Feyenoord-Inter en Ligue des champions : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Feyenoord et de l’Inter

Feyenoord compte trois victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq derniers matches officiels. Sa dernière rencontre s’est soldée par une victoire 5-0 contre le FC Utrecht en Eredivisie, compétition dans laquelle il a également écrasé le PEC Zwolle 7-0. La seule fausse note de cette série est la défaite 5-1 contre Barcelone en Ligue des champions. Sur ces cinq matches, Feyenoord a inscrit 17 buts et en a encaissé neuf, des chiffres qui reflètent un style de jeu ouvert et offensif.

L’Inter compte trois victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq derniers matches. Son résultat le plus récent est un nul 2-2 contre la Roma en Serie A, après une victoire 5-3 face à l’Udinese. Sa seule défaite est survenue contre le Real Madrid en Ligue des champions. Sur ces cinq rencontres, l’Inter a marqué 12 buts et en a encaissé 11, montrant à la fois sa force offensive et sa vulnérabilité défensive.

Feyenoord-Inter : les dernières confrontations

Les deux clubs se sont affrontés deux fois en Ligue des champions 2024-25, et l’Inter a remporté les deux matches. La confrontation la plus récente s’est achevée sur une victoire 2-1 de l’Inter à San Siro en mars 2025, après un succès 2-0 à De Kuip plus tôt dans cette même double confrontation. L’Inter présente le meilleur bilan sur les quatre rencontres connues entre les deux équipes, même si Feyenoord s’était imposé 1-0 à San Siro lors d’un match de Ligue Europa en 2002.