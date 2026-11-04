Le Feyenoord reçoit le FC Porto le mardi 24 novembre 2026 à De Kuip, à Rotterdam.

Leurs précédentes confrontations ont eu lieu lors de la phase de groupes de la Ligue Europa 2019-2020. Lors du match disputé à Rotterdam en 2019, le Feyenoord s’était imposé 2-0 face au club portugais à De Kuip.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Feyenoord-FC Porto, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Ligue des champions entre le Feyenoord et le FC Porto ?

Le coup d’envoi de Feyenoord-FC Porto sera donné le mardi 24 novembre 2026 à De Kuip, à Rotterdam.

Ligue des Champions - Journée 5 24 nov. 2026 - 15:00 de Kuip

Comment acheter des billets pour Feyenoord-FC Porto en Ligue des champions ?

Voici les différentes possibilités pour acheter des billets pour le match de Ligue des champions entre le Feyenoord et le FC Porto :

1. Canaux officiels des clubs

Billetterie officielle des clubs : Vous pouvez acheter des billets directement sur le site officiel du Feyenoord, dans la limite des places attribuées au club pour ses matches à domicile ou lors des ventes prioritaires réservées aux membres. Les supporters visiteurs souhaitant prendre place dans la tribune qui leur est réservée doivent vérifier la disponibilité et l’attribution des billets directement sur le portail de billetterie officiel du FC Porto.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les clubs sont tous épuisés, il est souvent possible de trouver des places ordinaires sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Ligue des champions lorsque les places mises en vente initialement sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour Feyenoord-FC Porto en Ligue des champions ?

Le prix des billets pour le match de phase de ligue de la Ligue des champions entre le Feyenoord et le FC Porto varie selon qu’ils sont achetés auprès des clubs ou sur le marché de la revente.

1. Canaux officiels des clubs

Places destinées au grand public et ventes réservées aux membres : Les prix se situent généralement entre 45 et 110 € environ .

Les prix se situent généralement entre . Tribunes visiteurs : Les prix correspondent généralement aux plafonds standard fixés par l’UEFA pour les supporters visiteurs et se situent habituellement autour de 50 à 70 €.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets sont épuisés dans les billetteries officielles des clubs, les plateformes de revente comme StubHub proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Offres standard : Les prix commencent aux alentours de 120 à 130 € pour des places dans la partie haute des tribunes situées derrière les buts.

Les prix commencent aux alentours de pour des places dans la partie haute des tribunes situées derrière les buts. Places premium et en tribune latérale : Les prix se situent généralement entre 200 et 360 €, voire plus, selon la demande et les disponibilités à l’approche du match.

Feyenoord-FC Porto en Ligue des champions : tout ce qu’il faut savoir

La forme du Feyenoord et du FC Porto

Le Feyenoord aborde cette rencontre avec quatre victoires lors de ses cinq derniers matches officiels. Sa seule défaite sur cette période est un revers 1-0 contre le Real Betis en Ligue des champions. Juste avant ce revers, le club avait arraché une victoire 3-4 sur le terrain du Telstar en Eredivisie. Plus tôt dans cette série, il avait battu Côme 3-2 en Ligue des champions et dominé le FC Utrecht 5-0 en championnat, confirmant l’efficacité offensive qui caractérise sa saison. Sur ces cinq matches, le Feyenoord a inscrit quinze buts et en a encaissé sept.

Le bilan des cinq derniers matches du FC Porto est plus contrasté. Le club en a remporté trois et perdu deux, ses deux défaites ayant été concédées en Ligue des champions : un revers 3-2 contre le Real Betis et une défaite 1-0 face au PSV Eindhoven lors de sa plus récente sortie européenne. Ses résultats en championnat sont meilleurs : une victoire 2-1 contre Maritimo et un succès 3-1 face à Benfica en Liga Portugal illustrent la qualité de l’effectif dont dispose Farioli. Porto a marqué sept buts et en a encaissé quatre sur ces cinq rencontres.

Feyenoord-FC Porto : les dernières confrontations

Ces deux clubs se sont peu affrontés, mais leurs confrontations à Rotterdam tournent à l’avantage du Feyenoord. Leur dernier duel remonte à octobre 2019, en Ligue Europa, lorsque le Feyenoord avait battu Porto 2-0 à De Kuip. Porto avait remporté le match retour plus tard au cours de cette même campagne, s’imposant 3-2 au Portugal. La seule autre rencontre répertoriée entre les deux équipes s’était achevée sur un score nul et vierge lors d’un match amical en 2007. Sur ces trois confrontations, le bilan est très équilibré, même si les résultats du Feyenoord à domicile face à Porto lui donnent un léger avantage historique à De Kuip.