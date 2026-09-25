Feyenoord affronte Como le mercredi 14 octobre 2026 au De Kuip, à Rotterdam.

Feyenoord tentera de rebondir à domicile après avoir perdu 5-1 à l’extérieur contre le FC Barcelone lors de la première journée. De son côté, le club italien de Como 1907 aborde cette rencontre avec confiance après une impressionnante victoire 4-1 contre le RB Leipzig lors de son entrée en lice en Ligue des champions.

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Feyenoord-Como, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle heure a lieu le coup d’envoi de Feyenoord-Como en Ligue des champions ?

Feyenoord-Como débute au De Kuip, à Rotterdam, le mercredi 14 octobre 2026.

Ligue des Champions - Journée 2 14 oct. 2026 - 12:45 de Kuip

Comment acheter des billets pour Feyenoord-Como en Ligue des champions ?

Pour acheter des billets pour le match de Ligue des champions entre Feyenoord et Como au De Kuip, à Rotterdam, le 14 octobre 2026, voici les options à suivre :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle de Feyenoord : Le moyen le plus fiable et le moins cher d’acheter des billets est de passer directement par le site officiel de billetterie de Feyenoord (tickets.feyenoord.com). Vous devrez créer gratuitement un compte « My Feyenoord » pour vous inscrire et effectuer un achat.

Accès prioritaire et fenêtres de vente : Les ventes officielles ouvrent généralement quelques semaines avant le match. L’accès prioritaire est d’abord accordé aux abonnés de Feyenoord et aux membres officiels du club avant qu’un éventuel stock restant ne soit mis en vente au grand public.

2. Plateformes de revente

Feyenoord Ticket Exchange : Si le match affiche complet via la billetterie officielle, consultez la plateforme officielle Feyenoord Ticket Exchange, où les abonnés revendent légalement leurs places à leur valeur faciale.

Combien coûtent les billets pour Feyenoord-Como en Ligue des champions ?

Le prix des billets pour le match de Ligue des champions de l’UEFA entre Feyenoord et Como au De Kuip varie selon que vous les achetez via les canaux officiels ou sur des plateformes de revente secondaires :

1. Tarifs officiels du club (valeur faciale)

Places standard : Les billets officiels vendus directement par Feyenoord se situent généralement entre 35 € et 85 € .

Catégorie 1 et places premium : Les meilleures places le long du terrain ou dans les tribunes supérieures vont de 85 € à 130 € .

Packages VIP et hospitalité : Les offres premium d’hospitalité commencent généralement autour de 250 € à 500 €+ , avec nourriture, boissons et accès au salon inclus.

2. Plateformes secondaires et de revente

Si les billets officiels sont épuisés, les supporters peuvent se tourner vers des plateformes de billetterie secondaires comme StubHub pour obtenir des places pour le match.

Prix de départ : En raison de la forte demande pour les rencontres de Ligue des champions et de la disponibilité limitée pour le grand public, les billets les plus basiques sur les places de marché de revente vérifiées commencent actuellement autour de 100 € à 175 € .

Places moyennes : Les places intermédiaires sur les côtés longs du terrain sur les sites de revente tournent en moyenne autour de 180 € à 300 € .

Feyenoord-Como en Ligue des champions : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Feyenoord et de Como

Feyenoord a enregistré trois victoires, un match nul et une défaite lors de ses cinq derniers matches. Sa sortie la plus récente s’est soldée par un net succès 7-0 contre le PEC Zwolle en Eredivisie, après une défaite 5-1 contre Barcelone en Ligue des champions. Le club s’est aussi imposé 3-1 à l’extérieur contre le NEC Nimègue et 5-2 sur le terrain de Cambuur durant cette période.

Como a remporté trois matches et en a fait deux nuls lors de ses cinq dernières rencontres toutes compétitions confondues. Son résultat le plus récent est cette victoire 4-1 contre le RB Leipzig en Ligue des champions, et le club a également signé un succès 4-1 contre le Genoa en Serie A ainsi qu’une victoire 2-1 sur le terrain de Naples. Les seuls points lâchés durant cette série sont venus d’un nul 1-1 contre l’Udinese et d’un match amical nul 0-0 contre Liverpool.

Feyenoord-Como : historique récent des confrontations directes

Aucune donnée sur les confrontations directes entre Feyenoord et Como n’est actuellement disponible pour cette rencontre.