Comment obtenir des billets pour Feyenoord-Ajax : prix des places pour De Klassieker, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Le mythique De Klassieker est de retour : Feyenoord affronte l’Ajax dans un choc d’Eredivisie. Ces deux rivaux historiques du football néerlandais se retrouveront à De Kuip, à Rotterdam, le 29 novembre 2026.

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À quelle heure débutera le match d’Eredivisie entre Feyenoord et l’Ajax ?

Le match entre Feyenoord et l’Ajax se déroulera à De Kuip, à Rotterdam. L’heure officielle du coup d’envoi sera confirmée à l’approche de la rencontre.

Eredivisie - Journée 14 29 nov. 2026 - 08:30 de Kuip

Où acheter des billets pour le De Klassieker entre Feyenoord et l’Ajax ?

Le meilleur moyen de trouver des billets est de passer directement par le site officiel et la billetterie de Feyenoord. Les billets sont généralement mis en vente par étapes. La prévente est habituellement réservée aux détenteurs d’un abonnement et aux membres officiels du club, qui peuvent ainsi choisir leurs places en priorité. Une fois cette première période terminée, la vente s’ouvre au grand public.

StubHub est une solution si les billets proposés sur le site officiel sont épuisés. Le marché de la revente permet de trouver des places pour ce grand rendez-vous entre rivaux, même lorsque les canaux de vente officiels n’en proposent plus.

Combien coûtent les billets pour le De Klassieker entre Feyenoord et l’Ajax ?

Le prix des billets pour ce choc d’Eredivisie varie selon l’emplacement choisi à De Kuip, à Rotterdam. Auprès de la billetterie officielle, les places dans les tribunes standard débutent généralement autour de 50 €, ce qui constitue le moyen le plus abordable d’assister au match.

StubHub est une solution si les billets proposés sur le site officiel sont épuisés. Sur le marché de la revente, les prix débutent actuellement autour de 170 €.

Feyenoord- Ajax en Eredivisie : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Feyenoord et de l’Ajax

Feyenoord affiche une victoire, deux matches nuls et deux défaites lors de ses cinq dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Son dernier match s’est soldé par une défaite 5-3 contre le SC Heerenveen en Eredivisie. Le club s’est également incliné 0-3 face à l’Inter Milan en Ligue des champions durant cette période. Des matches nuls contre Fortuna Sittard et le PSV, ainsi qu’une défaite 1-0 face au Real Betis, complètent cette série difficile.

L’Ajax a remporté quatre de ses cinq derniers matches et n’a pas perdu en Eredivisie durant cette période. Après un match nul 2-2 contre le FC Twente lors de sa dernière sortie, le club avait auparavant battu le FC Midtjylland 6-1 en Ligue Conférence, l’AZ Alkmaar 1-0, le Sparta Rotterdam 2-1 et l’Atalanta 2-0. L’Ajax a inscrit onze buts et en a encaissé quatre sur ces cinq rencontres.

Feyenoord-Ajax : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux clubs s’est terminée sur le score de 1-1 à De Kuip, en Eredivisie, le 22 mars 2026. Auparavant, l’Ajax avait remporté deux matches consécutifs à domicile contre Feyenoord, 2-0 en décembre 2025 puis 2-1 en février 2025. La dernière victoire à domicile de Feyenoord dans cette confrontation remonte à avril 2024, lorsque le club avait battu l’Ajax 6-0. L’Ajax s’était toutefois imposé 2-0 à De Kuip en octobre 2024. L’Ajax a remporté trois des cinq dernières confrontations entre les deux clubs.