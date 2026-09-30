Fenerbahçe affronte le Slavia Prague le mardi 20 octobre 2026 au Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi, à Istanbul.

Les deux clubs se sont affrontés à trois reprises en compétition européenne, le Slavia Prague s’étant imposé lors de deux manches d’UEFA Conference League en 2022, tandis que Fenerbahçe a décroché une victoire 2-1 à l’extérieur en Europa League en 2024. Porté par un public passionné à Istanbul, Fenerbahçe cherchera à tirer profit de l’avantage du terrain face au champion tchèque, résilient et en forme.

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Fenerbahçe-Slavia Prague, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle heure a lieu le coup d’envoi de Fenerbahçe-Slavia Prague en Ligue des champions ?

Fenerbahçe affronte le Slavia Prague en Ligue des champions au Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi, à Istanbul, le mardi 20 octobre 2026.

Ligue des Champions - Journée 3 20 oct. 2026 - 12:45 Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi

Comment acheter des billets pour Fenerbahçe-Slavia Prague en Ligue des champions ?

Pour acheter des billets pour le match de Ligue des champions Fenerbahçe-Slavia Prague au stade Şükrü Saracoğlu, suivez ces principales étapes et méthodes :

Canaux officiels de Fenerbahçe :

Carte de supporter Passo (Passolig) : Pour assister aux matches officiels de football en Turquie, les spectateurs doivent disposer d’une carte Passo (Passolig) enregistrée et associée à Fenerbahçe.

Vente générale des billets : La vente officielle des billets ouvre quelques jours avant le match. Une fois les billets disponibles, connectez-vous à Passo pour choisir votre place, saisir les détails de votre carte Passo et finaliser le paiement.

Combien coûtent les billets pour Fenerbahçe-Slavia Prague en Ligue des champions ?

Les prix officiels des billets à leur valeur faciale pour les matches à domicile de Fenerbahçe en Ligue des champions au stade Şükrü Saracoğlu se situent généralement dans différentes catégories :

1. Canal officiel de Fenerbahçe

Places standard / anneau supérieur : Environ 35 € – 60 €

Places anneau inférieur / milieu de terrain : Environ 65 € – 120 €

Packages VIP et hospitalité VIP : Environ 180 € – 350 €+

2. Plateformes de revente de billets

En cas d’achat via des plateformes de billetterie secondaire telles que StubHub, les prix fluctuent en fonction de la demande, de la catégorie de place et de la disponibilité :

Prix d’entrée / admission générale : Les billets standard démarrent aux alentours de 160 € – 180 € .

Anneau inférieur premium et places centrales : Entre 200 € – 380 € .

Fenerbahçe-Slavia Prague en Ligue des champions : tout ce qu’il faut savoir

Forme de Fenerbahçe et du Slavia Prague

Fenerbahçe a enregistré une victoire, deux matches nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Sa sortie la plus récente s’est soldée par un nul 0-0 contre Gaziantep FK en Süper Lig, après le nul 1-1 contre la Roma en Ligue des champions. Le club a battu Samsunspor 2-0 et s’est imposé 2-1 contre Lyon en qualifications de la Ligue des champions, mais a perdu 2-1 contre Besiktas en Süper Lig. Sur ces cinq matches, Fenerbahçe a marqué cinq buts et en a concédé quatre.

Le Slavia Prague arrive en grande forme, avec quatre victoires lors de ses cinq derniers matches. Sa seule défaite est survenue contre Lens en Ligue des champions, sur le score de 3-2. Depuis, le club a battu Teplice 2-0 et le Sparta Prague 3-0 en First League, et a écrasé le FK Varnsdorf 5-1 en coupe. Il a inscrit 15 buts sur ces cinq matches, pour seulement cinq encaissés.

Fenerbahçe-Slavia Prague : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes a eu lieu en Europa League en novembre 2024, lorsque Fenerbahçe s’est imposé 2-1 à l’extérieur face au Slavia Prague. Sur les trois confrontations directes recensées, le Slavia Prague a gagné deux fois et Fenerbahçe une fois. Les deux précédentes rencontres de Conference League en février 2022 ont tourné à l’avantage du Slavia Prague, vainqueur 3-2 à domicile puis 3-2 à l’extérieur.