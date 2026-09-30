Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Ligue des Champions
team-logoFenerbahce
Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi
team-logoSlavia Prague
Book Fenerbahce vs Slavia Prague Tickets
GOAL-e
Avec le concours de

Comment obtenir des billets pour Fenerbahçe - Slavia Prague : prix pour la Ligue des champions, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

SHOPPING
Tickets
Fenerbahce
Slavia Prague
Ligue des Champions

Fenerbahçe affronte le Slavia Prague en Ligue des champions. Voici comment obtenir vos billets

Fenerbahçe affronte le Slavia Prague le mardi 20 octobre 2026 au Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi, à Istanbul.

Les deux clubs se sont affrontés à trois reprises en compétition européenne, le Slavia Prague s’étant imposé lors de deux manches d’UEFA Conference League en 2022, tandis que Fenerbahçe a décroché une victoire 2-1 à l’extérieur en Europa League en 2024. Porté par un public passionné à Istanbul, Fenerbahçe cherchera à tirer profit de l’avantage du terrain face au champion tchèque, résilient et en forme.

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Fenerbahçe-Slavia Prague, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle heure a lieu le coup d’envoi de Fenerbahçe-Slavia Prague en Ligue des champions ?

Fenerbahçe affronte le Slavia Prague en Ligue des champions au Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi, à Istanbul, le mardi 20 octobre 2026.

crest
Ligue des Champions - Journée 3
Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi

Comment acheter des billets pour Fenerbahçe-Slavia Prague en Ligue des champions ?

Pour acheter des billets pour le match de Ligue des champions Fenerbahçe-Slavia Prague au stade Şükrü Saracoğlu, suivez ces principales étapes et méthodes :

Canaux officiels de Fenerbahçe :

  • Carte de supporter Passo (Passolig) : Pour assister aux matches officiels de football en Turquie, les spectateurs doivent disposer d’une carte Passo (Passolig) enregistrée et associée à Fenerbahçe.
  • Vente générale des billets : La vente officielle des billets ouvre quelques jours avant le match. Une fois les billets disponibles, connectez-vous à Passo pour choisir votre place, saisir les détails de votre carte Passo et finaliser le paiement.

Combien coûtent les billets pour Fenerbahçe-Slavia Prague en Ligue des champions ?

Les prix officiels des billets à leur valeur faciale pour les matches à domicile de Fenerbahçe en Ligue des champions au stade Şükrü Saracoğlu se situent généralement dans différentes catégories :

1. Canal officiel de Fenerbahçe

  • Places standard / anneau supérieur : Environ 35 € – 60 €
  • Places anneau inférieur / milieu de terrain : Environ 65 € – 120 €
  • Packages VIP et hospitalité VIP : Environ 180 € – 350 €+

2. Plateformes de revente de billets

En cas d’achat via des plateformes de billetterie secondaire telles que StubHub, les prix fluctuent en fonction de la demande, de la catégorie de place et de la disponibilité :

  • Prix d’entrée / admission générale : Les billets standard démarrent aux alentours de 160 € – 180 €.
  • Anneau inférieur premium et places centrales : Entre 200 € – 380 €.

Fenerbahçe-Slavia Prague en Ligue des champions : tout ce qu’il faut savoir

Forme de Fenerbahçe et du Slavia Prague

Fenerbahçe a enregistré une victoire, deux matches nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Sa sortie la plus récente s’est soldée par un nul 0-0 contre Gaziantep FK en Süper Lig, après le nul 1-1 contre la Roma en Ligue des champions. Le club a battu Samsunspor 2-0 et s’est imposé 2-1 contre Lyon en qualifications de la Ligue des champions, mais a perdu 2-1 contre Besiktas en Süper Lig. Sur ces cinq matches, Fenerbahçe a marqué cinq buts et en a concédé quatre.

Le Slavia Prague arrive en grande forme, avec quatre victoires lors de ses cinq derniers matches. Sa seule défaite est survenue contre Lens en Ligue des champions, sur le score de 3-2. Depuis, le club a battu Teplice 2-0 et le Sparta Prague 3-0 en First League, et a écrasé le FK Varnsdorf 5-1 en coupe. Il a inscrit 15 buts sur ces cinq matches, pour seulement cinq encaissés.

FB

FB - Forme

SAM
V0-2
BJK
D1-2
ROM
N1-1
GAZ
N0-0
EYU
V8-0
But marqué (encaissé)
12/3
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
SLP

SLP - Forme

BRN
V4-0
RCL
D2-3
TEP
V0-2
SLV
V1-5
VPL
V2-1
But marqué (encaissé)
15/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Fenerbahçe-Slavia Prague : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes a eu lieu en Europa League en novembre 2024, lorsque Fenerbahçe s’est imposé 2-1 à l’extérieur face au Slavia Prague. Sur les trois confrontations directes recensées, le Slavia Prague a gagné deux fois et Fenerbahçe une fois. Les deux précédentes rencontres de Conference League en février 2022 ont tourné à l’avantage du Slavia Prague, vainqueur 3-2 à domicile puis 3-2 à l’extérieur.

Face à face

FenerbahceNulSlavia Prague
1
0
2
Ligue Europa
Slavia Prague badge
Slavia Prague
SLP
1
Fenerbahce badge
Fenerbahce
FB
2
FDM
Ligue Conférence
Slavia Prague badge
Slavia Prague
SLP
3
Fenerbahce badge
Fenerbahce
FB
2
FDM
Ligue Conférence
Fenerbahce badge
Fenerbahce
FB
2
Slavia Prague badge
Slavia Prague
SLP
3
FDM
6Buts marqués7
Matchs au-delà des 2.5 buts3/3
Les deux équipes ont marqué3/3
#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
V
2
Bayern MunichBayern MunichFCB
110050+53
V
3
FC BarceloneFC BarceloneBAR
110051+43
V
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
5
ComoComoCOM
110041+33
V
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
LensLensRCL
110032+13
V
9
Bétis SévilleBétis SévilleBET
110032+13
V
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
16
AEK AthenesAEK AthenesAEK
110010+13
V
17
RomaRomaROM
10101101
N
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
N
19
PSVPSVPSV
10101101
N
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
N
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
D
22
Club BrugesClub BrugesCLB
100123-10
D
22
Slavia PragueSlavia PragueSLP
100123-10
D
22
LilleLilleLIL
100123-10
D
25
InterInterINT
100112-10
D
25
Atlético MadridAtlético MadridATM
100112-10
D
27
LASKLASKLAS
100101-10
D
27
SSC NaplesSSC NaplesNAP
100101-10
D
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
D
29
VikingVikingVIK
100113-20
D
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
D
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
D
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
D
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
D
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
D
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
D
Qualification pour les quarts de finale

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google