Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Ligue des Champions
team-logoFenerbahce
Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi
team-logoLiverpool
Book Fenerbahce vs Liverpool Tickets
GOAL-e
Avec le concours de

Comment obtenir des billets pour Fenerbahçe-Liverpool : prix en Ligue des champions, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

SHOPPING
Tickets
Fenerbahce
Liverpool
Ligue des Champions

Fenerbahce affronte Liverpool en Ligue des champions. Voici comment obtenir vos billets

Cette affiche européenne s’annonce intéressante, les deux clubs ne s’étant encore jamais affrontés dans une compétition officielle de l’UEFA.

Liverpool aborde ce rendez-vous en grande forme toutes compétitions confondues, faisant preuve d’une résistance et d’une régularité remarquables en Premier League comme sur la scène européenne.

GOAL vous explique tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Fenerbahçe-Liverpool, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu le coup d’envoi de Fenerbahçe-Liverpool en Ligue des champions ?

Le coup d’envoi de Fenerbahçe-Liverpool sera donné au Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi, à Istanbul, le mercredi 4 novembre 2026.

crest
Ligue des Champions - Journée 4
Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi

Comment acheter des billets pour Fenerbahçe-Liverpool en Ligue des champions ?

Voici les principales possibilités pour acheter des billets pour le prochain match de Ligue des champions de l’UEFA entre Fenerbahçe et Liverpool au stade Şükrü Saracoğlu :

1. Canaux officiels des clubs

  • Billetterie officielle de Fenerbahçe SK : En tant que club recevant, Fenerbahçe assure la vente initiale des billets sur son portail de billetterie officiel et via le système Passolig. L’accès prioritaire et l’achat de billets nécessitent souvent une adhésion au club ou une carte Passolig liée à l’équipe.
  • Site officiel du Liverpool FC : Liverpool dispose d’un contingent de places réservé à ses supporters en déplacement. Les titulaires d’un abonnement et les membres remplissant les critères du club peuvent déposer une demande ou acheter leurs billets sur le portail officiel de Liverpool.

2. Plateformes de revente de billets

  • Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les clubs sont tous vendus, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente telles que StubHub.

Combien coûtent les billets pour Fenerbahçe-Liverpool en Ligue des champions ?

Le prix des billets pour le match de Ligue des champions de l’UEFA entre Fenerbahçe et Liverpool varie selon qu’ils sont achetés par les canaux officiels ou sur le marché de la revente.

1. Canaux officiels des clubs

  • Places standard / en tribune supérieure : Généralement entre 40 € et 90 €, même si, pour les grandes affiches, les prix des places standard vendues par le club se situent souvent dans le haut de cette fourchette.
  • Places en tribune inférieure / places premium : Généralement entre 90 € et 150 €.
  • Formules hospitalité : Généralement à partir de 150 € à plus de 300 € lorsqu’elles sont achetées directement lors des mises en vente initiales des clubs.

2. Plateformes de revente de billets

Si tous les billets mis en vente par les clubs sont vendus, des plateformes de revente telles que StubHub proposent des places à des prix déterminés par la demande :

  • Places standard / en tribune supérieure : À partir d’environ 210 € à 230 €, en raison de la forte demande pour une grande affiche européenne.
  • Places en tribune inférieure / sur les côtés du terrain : Les meilleures places en tribune inférieure, notamment dans la tribune Spor Toto ou les secteurs de la tribune nord, coûtent souvent entre 550 € et plus de 600 €.
  • Revente de places VIP et de formules hospitalité : Les billets premium avec prestations d’hospitalité sont souvent proposés à partir de plus de 5 400 €, selon la formule et les disponibilités sur la plateforme.

Fenerbahçe-Liverpool en Ligue des champions : Tout ce qu’il faut savoir

La forme de Fenerbahçe et de Liverpool

Fenerbahçe compte deux victoires, deux nuls et une défaite lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Sa dernière rencontre s’est soldée par un nul vierge face à Gaziantep FK en Süper Lig, après un nul 1-1 contre la Roma en Ligue des champions. Le temps fort de cette série est une large victoire 8-0 contre Eyupspor, même si la défaite 2-1 face à Besiktas plus tôt dans cette période montre que le club n’est pas à l’abri d’un revers sur la scène nationale. Sur ces cinq matches, Fenerbahçe a marqué 12 buts et en a encaissé trois.

Liverpool arrive en grande forme, avec quatre victoires et un nul sur ses cinq derniers matches. Son résultat le plus récent est une victoire 1-0 sur le terrain de l’AFC Bournemouth en Premier League. Le club a également battu Tottenham Hotspur 3-1 en Carabao Cup durant cette période. Liverpool s’est imposé 2-1 contre l’Atletico Madrid en Ligue des champions, démontrant sa capacité à renverser une situation défavorable. Un nul 0-0 face à Fulham est le seul accroc d’un bilan récent par ailleurs convaincant.

FB

FB - Forme

TUT
V0-2
RIZ
V0-3
AVL
D6-0
ALS
V3-0
SLP
N2-2
But marqué (encaissé)
10/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
1/5
LIV

LIV - Forme

BOU
V0-1
MCI
D0-3
LAS
V3-6
BRE
V1-2
VIL
V4-3
But marqué (encaissé)
13/10
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Fenerbahçe-Liverpool : Les confrontations récentes

Les données fournies ne contiennent aucun historique des confrontations entre Fenerbahçe et Liverpool. Les deux clubs ne se sont pas affrontés récemment en compétition européenne dans les données disponibles. Leur rencontre de Ligue des champions à Istanbul ouvrira donc un nouveau chapitre de leur rivalité continentale.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
V
V
V
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
V
V
V
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
V
V
V
5
Bétis SévilleBétis SévilleBET
330074+39
V
V
V
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
N
V
V
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
N
V
V
8
FC BarceloneFC BarceloneBAR
3201116+56
D
V
V
9
ComoComoCOM
3201105+56
V
D
V
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
D
V
11
Club BrugesClub BrugesCLB
320196+36
V
V
D
12
Sporting CPSporting CPSCP
320174+36
D
V
V
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
D
V
14
Bayern MunichBayern MunichFCB
3120105+55
N
N
V
15
RomaRomaROM
311185+34
V
D
N
16
Atlético MadridAtlético MadridATM
311143+14
N
V
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
D
V
N
18
PSVPSVPSV
31112204
V
D
N
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
D
V
D
20
InterInterINT
310256-13
V
D
D
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
D
D
V
22
SSC NaplesSSC NaplesNAP
310257-23
V
D
D
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
V
D
D
24
LASKLASKLAS
310269-33
V
D
D
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
D
V
D
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
D
V
D
27
LensLensRCL
310237-43
D
D
V
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
D
V
D
29
AEK AthenesAEK AthenesAEK
310238-53
D
D
V
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
D
V
D
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
N
D
N
32
Slavia PragueSlavia PragueSLP
301247-31
N
D
D
33
VikingVikingVIK
301259-41
D
N
D
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
D
D
D
35
LilleLilleLIL
3003410-60
D
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
D
D
D
Qualification pour les quarts de finale

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google