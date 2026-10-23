Cette affiche européenne s’annonce intéressante, les deux clubs ne s’étant encore jamais affrontés dans une compétition officielle de l’UEFA.

Liverpool aborde ce rendez-vous en grande forme toutes compétitions confondues, faisant preuve d’une résistance et d’une régularité remarquables en Premier League comme sur la scène européenne.

GOAL vous explique tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Fenerbahçe-Liverpool, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu le coup d’envoi de Fenerbahçe-Liverpool en Ligue des champions ?

Le coup d’envoi de Fenerbahçe-Liverpool sera donné au Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi, à Istanbul, le mercredi 4 novembre 2026.

Ligue des Champions - Journée 4 4 nov. 2026 - 12:45 Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi

Comment acheter des billets pour Fenerbahçe-Liverpool en Ligue des champions ?

Voici les principales possibilités pour acheter des billets pour le prochain match de Ligue des champions de l’UEFA entre Fenerbahçe et Liverpool au stade Şükrü Saracoğlu :

1. Canaux officiels des clubs

Billetterie officielle de Fenerbahçe SK : En tant que club recevant, Fenerbahçe assure la vente initiale des billets sur son portail de billetterie officiel et via le système Passolig. L’accès prioritaire et l’achat de billets nécessitent souvent une adhésion au club ou une carte Passolig liée à l’équipe.

Site officiel du Liverpool FC : Liverpool dispose d’un contingent de places réservé à ses supporters en déplacement. Les titulaires d’un abonnement et les membres remplissant les critères du club peuvent déposer une demande ou acheter leurs billets sur le portail officiel de Liverpool.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les clubs sont tous vendus, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente telles que StubHub.

Combien coûtent les billets pour Fenerbahçe-Liverpool en Ligue des champions ?

Le prix des billets pour le match de Ligue des champions de l’UEFA entre Fenerbahçe et Liverpool varie selon qu’ils sont achetés par les canaux officiels ou sur le marché de la revente.

1. Canaux officiels des clubs

Places standard / en tribune supérieure : Généralement entre 40 € et 90 € , même si, pour les grandes affiches, les prix des places standard vendues par le club se situent souvent dans le haut de cette fourchette.

Places en tribune inférieure / places premium : Généralement entre 90 € et 150 € .

Formules hospitalité : Généralement à partir de 150 € à plus de 300 € lorsqu’elles sont achetées directement lors des mises en vente initiales des clubs.

2. Plateformes de revente de billets

Si tous les billets mis en vente par les clubs sont vendus, des plateformes de revente telles que StubHub proposent des places à des prix déterminés par la demande :

Places standard / en tribune supérieure : À partir d’environ 210 € à 230 € , en raison de la forte demande pour une grande affiche européenne.

Places en tribune inférieure / sur les côtés du terrain : Les meilleures places en tribune inférieure, notamment dans la tribune Spor Toto ou les secteurs de la tribune nord, coûtent souvent entre 550 € et plus de 600 € .

Revente de places VIP et de formules hospitalité : Les billets premium avec prestations d’hospitalité sont souvent proposés à partir de plus de 5 400 € , selon la formule et les disponibilités sur la plateforme.

Fenerbahçe-Liverpool en Ligue des champions : Tout ce qu’il faut savoir

La forme de Fenerbahçe et de Liverpool

Fenerbahçe compte deux victoires, deux nuls et une défaite lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Sa dernière rencontre s’est soldée par un nul vierge face à Gaziantep FK en Süper Lig, après un nul 1-1 contre la Roma en Ligue des champions. Le temps fort de cette série est une large victoire 8-0 contre Eyupspor, même si la défaite 2-1 face à Besiktas plus tôt dans cette période montre que le club n’est pas à l’abri d’un revers sur la scène nationale. Sur ces cinq matches, Fenerbahçe a marqué 12 buts et en a encaissé trois.

Liverpool arrive en grande forme, avec quatre victoires et un nul sur ses cinq derniers matches. Son résultat le plus récent est une victoire 1-0 sur le terrain de l’AFC Bournemouth en Premier League. Le club a également battu Tottenham Hotspur 3-1 en Carabao Cup durant cette période. Liverpool s’est imposé 2-1 contre l’Atletico Madrid en Ligue des champions, démontrant sa capacité à renverser une situation défavorable. Un nul 0-0 face à Fulham est le seul accroc d’un bilan récent par ailleurs convaincant.

Fenerbahçe-Liverpool : Les confrontations récentes

Les données fournies ne contiennent aucun historique des confrontations entre Fenerbahçe et Liverpool. Les deux clubs ne se sont pas affrontés récemment en compétition européenne dans les données disponibles. Leur rencontre de Ligue des champions à Istanbul ouvrira donc un nouveau chapitre de leur rivalité continentale.