L’ambiance est toujours électrique lorsque les deux plus grands clubs de Turquie, Galatasaray et Fenerbahçe, s’affrontent à Istanbul, que ce soit au stade Ali Sami Yen (Rams Park) ou au stade Şükrü Saracoğlu. Fenerbahçe accueillera le prochain « derby intercontinental », très attendu, en mars 2027. Vous pouvez assister à cette affiche de Süper Lig en réservant vos billets dès aujourd’hui.

Galatasaray vise cette saison un cinquième titre consécutif de champion de Turquie, un record, mais peut s’attendre à une forte opposition, notamment de la part de son rival stambouliote. Si Fenerbahçe n’a plus été sacré depuis la saison 2013-2014, le club reste en lice pour les titres : il a terminé deuxième lors des cinq dernières saisons de Süper Lig.

Lors du premier duel entre les deux équipes cette saison, le 26 octobre 2026, Victor Osimhen s’est illustré avec un doublé dans une victoire 2-1 au Rams Park. Avec Osimhen et d’autres stars comme Rafael Leão, Barış Yılmaz, Mason Greenwood et Romelu Lukaku attendus à nouveau sur la pelouse, la prochaine rencontre entre les deux géants d’Istanbul promet d’être un autre rendez-vous incontournable.

Voici toutes les dernières informations réunies par GOAL pour obtenir des places pour Fenerbahçe-Galatasaray : où les acheter, combien elles coûtent et bien plus encore.

Quand aura lieu le prochain match entre Fenerbahçe et Galatasaray ?

Date Match (heure locale) Stade (ville) Billets 20, 21 ou 22 mars Süper Lig : Fenerbahçe-Galatasaray (à confirmer) Stade Şükrü Saracoğlu (Istanbul) Billets

Comment acheter des billets pour Fenerbahçe-Galatasaray

Les billets officiels pour le « derby intercontinental » entre Fenerbahçe et Galatasaray au stade Şükrü Saracoğlu peuvent être achetés en ligne sur Passo, la plateforme officielle et centralisée de billetterie en Turquie.

Pour le prochain match, en mars, les billets devraient être mis en vente sur les canaux officiels trois à cinq jours avant la rencontre.

Toutefois, la demande pour cette rivalité, l’une des plus fortes au monde, est telle qu’obtenir une place officielle nécessite de passer par plusieurs phases de vente réservées en priorité à certaines catégories de supporters.

Vente prioritaire : elle s’ouvre d’abord exclusivement aux membres officiels de Fenerbahçe et aux détenteurs des cartes de membre premium du club.

Détenteurs d’une carte Passolig Fenerbahçe : la vente s’ouvre ensuite aux supporters ordinaires possédant une carte Passolig associée à Fenerbahçe.

Vente au grand public : elle ne s’ouvre que s’il reste des billets. Les places disponibles pour le derby sont toutefois extrêmement limitées et atteignent rarement, voire jamais, cette phase.

Les supporters peuvent également acheter des billets pour Fenerbahçe-Galatasaray sur le marché de la revente. StubHub est l’une des principales plateformes pour ceux qui cherchent des places par d’autres canaux. Elle constitue une option fiable pour les supporters espérant trouver des billets à la dernière minute.

Combien coûtent les billets pour Fenerbahçe-Galatasaray ?

Les billets officiels pour les matches de Fenerbahçe au stade Şükrü Saracoğlu d’Istanbul coûtent généralement entre 30 et 100 € (environ 1 200 à plus de 3 800 TL) pour une rencontre ordinaire de Süper Lig. Le prix dépend beaucoup de l’adversaire et de la catégorie de places.

Le stade de Fenerbahçe est divisé en plusieurs catégories et secteurs principaux :

Derrière les buts / Kale Arkası (tribunes nord / Migros et Spor Toto/sud) : ces tribunes accueillent les supporters les plus passionnés et les plus bruyants, notamment le noyau des ultras. Les billets coûtent entre 30 et 50 $ pour les matches de championnat ordinaires.

Tribunes supérieures / Üst Tribün (Maraton Üst et Fenerium Üst) : situées en hauteur le long du terrain, elles offrent une excellente vue sur le jeu. Les billets coûtent entre 40 et 65 €.

Tribunes inférieures / Alt Tribün (Maraton Alt et Fenerium Alt) : ces places premium, situées le long des lignes de touche au niveau du terrain, permettent d’être près des joueurs et des bancs. Les billets coûtent entre 70 et plus de 100 € pour les matches ordinaires.

Formules VIP et hospitalité : elles comprennent l’accès à un salon de luxe, une prestation de restauration et des places centrales de choix. Les prix vont de 150 à plus de 300 €.

Consultez la billetterie officielle du club pour obtenir des informations supplémentaires, ou les plateformes de revente comme StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Tout savoir sur le stade Şükrü Saracoğlu

Le stade Şükrü Saracoğlu (actuellement appelé Chobani Stadium Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Sports Complex pour des raisons de sponsoring) est l’une des enceintes de football les plus mythiques et les plus intimidantes d’Europe, forte d’une histoire particulièrement riche. Ses fervents supporters le surnomment souvent « le Temple ».

Située dans le quartier animé de Kadıköy, sur la rive asiatique d’Istanbul, cette enceinte entièrement équipée de sièges, d’une capacité de 47 430 à 50 530 places, accueille le géant omnisports turc Fenerbahçe depuis son ouverture en 1908.

Parmi les matches mémorables disputés au stade Şükrü Saracoğlu figurent les suivants :

Finale de la Coupe UEFA (2009) : le stade a accueilli la dernière finale de la Coupe UEFA, remportée 2-1 par le Shakhtar Donetsk contre le Werder Brême. Luiz Adriano a ouvert le score pour le Shakhtar, Naldo a égalisé pour Brême, puis Jadson a inscrit le but historique de la victoire à la 97e minute, pendant la prolongation.

Le légendaire derby remporté 6-0 (2002) : lors de l’un des épisodes les plus célèbres de leur âpre derby intercontinental, Fenerbahçe a totalement dominé son grand rival Galatasaray. Malgré une réduction à dix, Fenerbahçe a inscrit six buts sans en encaisser, Ümit Özat marquant le dernier. Ce score de 6-0 reste gravé dans la mémoire du club.

Le triplé de Şanlı contre Manchester United (2004) : lors d’un remarquable match de phase de groupes de la Ligue des champions, Tuncay Şanlı, figure culte du club, a inscrit un triplé époustouflant, dont un spectaculaire retourné acrobatique, pour faire tomber Manchester United, entraîné par Alex Ferguson.

La prairie du prêtre : avant la construction de la moindre structure en béton, le terrain sur lequel se trouve aujourd’hui le stade Şükrü Saracoğlu était connu sous le nom de Papazın Çayırı (« la prairie du prêtre »). Il a servi de premier terrain de football officiel du pays et accueilli les tout premiers matches de la Ligue de football d’Istanbul.

Fenerbahçe-Galatasaray : tout ce qu’il faut savoir

Fenerbahçe-Galatasaray : bilan des confrontations récentes

Dans l’histoire du derby intercontinental (Kıtalararası Derbi), Fenerbahçe possède l’avantage sur Galatasaray dans les confrontations directes, tous matches officiels et amicaux confondus. Leur rivalité remonte à leur toute première rencontre en 1909, remportée 2-0 par Galatasaray. Depuis, les deux clubs ont disputé 407 matches : Fenerbahçe en a remporté 150, Galatasaray 132, et 125 se sont soldés par un nul.

Galatasaray a remporté sa dernière confrontation avec son rival stambouliote 2-1, lors d’un match de Süper Lig animé au Rams Park en octobre 2026.



