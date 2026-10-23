Porto aborde cette rencontre avec l’intention de s’appuyer sur ses bonnes performances à domicile et son expérience européenne à l’Estádio do Dragão. De son côté, Naples voudra éprouver la profondeur de son effectif et sa solidité tactique face à un adversaire portugais coriace, à l’extérieur.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour FC Porto contre SSC Napoli, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle heure débute FC Porto contre SSC Napoli en Ligue des champions ?

Le coup d’envoi de FC Porto contre SSC Napoli sera donné à l’Estádio do Dragão, à Porto, le mercredi 4 novembre 2026.

Ligue des Champions - Journée 4 4 nov. 2026 - 15:00 Estadio do Dragao

Comment acheter des billets pour FC Porto contre SSC Napoli en Ligue des champions ?

Pour acheter des billets pour le prochain match de Ligue des champions de l’UEFA entre FC Porto et SSC Napoli à l’Estádio do Dragão, plusieurs possibilités s’offrent à vous :

Billetteries officielles des clubs : Vous pouvez consulter les billetteries officielles de FC Porto ou de SSC Napoli. Pour un match à domicile à Porto, les billets sont principalement distribués par les canaux de vente officiels de FC Porto destinés aux membres et au grand public. Les places réservées aux supporters visiteurs sont généralement gérées par la billetterie de Naples pour les supporters inscrits.

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les clubs sont tous vendus, il est souvent possible de trouver des places standard sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Ligue des champions lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour FC Porto contre SSC Napoli en Ligue des champions ?

Le prix des billets pour le match de Ligue des champions de l’UEFA entre FC Porto et SSC Napoli varie selon que vous les achetez auprès des clubs ou sur des plateformes de revente.

1. Billetteries officielles des clubs

Places standard : Les billets achetés directement sur la billetterie officielle de FC Porto coûtent généralement à partir d’environ 95 à 170 € pour des places standard, selon la catégorie et l’emplacement du bloc dans l’Estádio do Dragão.

Offres hospitalité et VIP : Les offres officielles VIP et d’hospitalité d’entreprise sont nettement plus chères, avec des tarifs débutant à plus de 300 à 500 € et plus par personne pour des places haut de gamme et l’accès à un salon.

2. Plateformes de revente de billets

Si tous les billets vendus directement par les clubs sont épuisés, des plateformes de revente comme StubHub proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Places en tribune haute ou derrière les buts : Les billets les moins chers débutent autour de 85 à 95 € , selon la demande du moment.

Places le long de la ligne de touche : Les places en catégorie intermédiaire et le long de la ligne de touche coûtent généralement entre 150 et 300 € .

Revente de billets VIP et hospitalité : Les billets hospitalité haut de gamme peuvent dépasser 1 900 à 2 000 € pour des emplacements offrant une vue privilégiée sur le terrain ou l’accès à un salon d’affaires.

FC Porto contre SSC Napoli en Ligue des champions : tout ce qu’il faut savoir

La forme de FC Porto et de SSC Napoli

Porto a enregistré quatre victoires et une défaite lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Sa dernière sortie s’est soldée par une victoire 3-1 à domicile contre Benfica en Liga Portugal. Au cours de cette série, le club s’est également imposé 4-1 sur le terrain de Casa Pia AC. Sa seule défaite est survenue en Ligue des champions, face à Manchester City (2-0). Porto a marqué dix buts et en a encaissé quatre lors de ces cinq rencontres, avec des performances particulièrement convaincantes sur la scène nationale.

Naples compte une victoire, un nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches. Son résultat le plus récent est un nul 1-1 contre la Fiorentina en Serie A, tandis que sa seule victoire de cette série a été obtenue contre Bologne (1-0). Les défaites face à Arsenal en Ligue des champions, ainsi qu’à l’Inter et à Côme en Serie A, ont aggravé une période difficile. Naples a marqué cinq buts et en a encaissé sept lors de ces cinq rencontres.

FC Porto contre SSC Napoli : les dernières confrontations

La dernière rencontre répertoriée entre ces clubs est un match amical sans but disputé à l’Estádio do Dragão le 8 août 2015. Auparavant, les deux équipes s’étaient affrontées deux fois en Ligue Europa 2013-2014 : Porto avait gagné 1-0 à domicile avant un nul 2-2 à Naples au match retour. Sur les quatre dernières confrontations répertoriées, Porto compte deux victoires contre aucune pour Naples, ainsi que deux matches nuls.