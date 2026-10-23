Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Ligue des Champions
team-logoFC Porto
Estadio do Dragao
team-logoSSC Naples
Book FC Porto vs SSC Napoli Tickets
GOAL-e
Avec le concours de

Comment obtenir des billets pour FC Porto - SSC Napoli : prix en Ligue des champions, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

SHOPPING
Tickets
FC Porto
SSC Naples
Ligue des Champions

Le FC Porto affronte le SSC Napoli en Ligue des champions. Voici comment obtenir vos billets.

Porto aborde cette rencontre avec l’intention de s’appuyer sur ses bonnes performances à domicile et son expérience européenne à l’Estádio do Dragão. De son côté, Naples voudra éprouver la profondeur de son effectif et sa solidité tactique face à un adversaire portugais coriace, à l’extérieur.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour FC Porto contre SSC Napoli, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle heure débute FC Porto contre SSC Napoli en Ligue des champions ?

Le coup d’envoi de FC Porto contre SSC Napoli sera donné à l’Estádio do Dragão, à Porto, le mercredi 4 novembre 2026.

crest
Ligue des Champions - Journée 4
Estadio do Dragao

Comment acheter des billets pour FC Porto contre SSC Napoli en Ligue des champions ?

Pour acheter des billets pour le prochain match de Ligue des champions de l’UEFA entre FC Porto et SSC Napoli à l’Estádio do Dragão, plusieurs possibilités s’offrent à vous :

  • Billetteries officielles des clubs : Vous pouvez consulter les billetteries officielles de FC Porto ou de SSC Napoli. Pour un match à domicile à Porto, les billets sont principalement distribués par les canaux de vente officiels de FC Porto destinés aux membres et au grand public. Les places réservées aux supporters visiteurs sont généralement gérées par la billetterie de Naples pour les supporters inscrits.
  • Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les clubs sont tous vendus, il est souvent possible de trouver des places standard sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Ligue des champions lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour FC Porto contre SSC Napoli en Ligue des champions ?

Le prix des billets pour le match de Ligue des champions de l’UEFA entre FC Porto et SSC Napoli varie selon que vous les achetez auprès des clubs ou sur des plateformes de revente.

1. Billetteries officielles des clubs

  • Places standard : Les billets achetés directement sur la billetterie officielle de FC Porto coûtent généralement à partir d’environ 95 à 170 € pour des places standard, selon la catégorie et l’emplacement du bloc dans l’Estádio do Dragão.
  • Offres hospitalité et VIP : Les offres officielles VIP et d’hospitalité d’entreprise sont nettement plus chères, avec des tarifs débutant à plus de 300 à 500 € et plus par personne pour des places haut de gamme et l’accès à un salon.

2. Plateformes de revente de billets

Si tous les billets vendus directement par les clubs sont épuisés, des plateformes de revente comme StubHub proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

  • Places en tribune haute ou derrière les buts : Les billets les moins chers débutent autour de 85 à 95 €, selon la demande du moment.
  • Places le long de la ligne de touche : Les places en catégorie intermédiaire et le long de la ligne de touche coûtent généralement entre 150 et 300 €.
  • Revente de billets VIP et hospitalité : Les billets hospitalité haut de gamme peuvent dépasser 1 900 à 2 000 € pour des emplacements offrant une vue privilégiée sur le terrain ou l’accès à un salon d’affaires.

FC Porto contre SSC Napoli en Ligue des champions : tout ce qu’il faut savoir

La forme de FC Porto et de SSC Napoli

Porto a enregistré quatre victoires et une défaite lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Sa dernière sortie s’est soldée par une victoire 3-1 à domicile contre Benfica en Liga Portugal. Au cours de cette série, le club s’est également imposé 4-1 sur le terrain de Casa Pia AC. Sa seule défaite est survenue en Ligue des champions, face à Manchester City (2-0). Porto a marqué dix buts et en a encaissé quatre lors de ces cinq rencontres, avec des performances particulièrement convaincantes sur la scène nationale.

Naples compte une victoire, un nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches. Son résultat le plus récent est un nul 1-1 contre la Fiorentina en Serie A, tandis que sa seule victoire de cette série a été obtenue contre Bologne (1-0). Les défaites face à Arsenal en Ligue des champions, ainsi qu’à l’Inter et à Côme en Serie A, ont aggravé une période difficile. Naples a marqué cinq buts et en a encaissé sept lors de ces cinq rencontres.

POR

POR - Forme

BEN
V3-1
COR
V1-3
MAR
V1-2
BET
D3-2
PSV
D0-1
But marqué (encaissé)
10/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
NAP

NAP - Forme

FIO
N1-1
FRC
V3-0
VIL
D3-1
VEN
D1-0
BOD
V4-3
But marqué (encaissé)
9/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

FC Porto contre SSC Napoli : les dernières confrontations

La dernière rencontre répertoriée entre ces clubs est un match amical sans but disputé à l’Estádio do Dragão le 8 août 2015. Auparavant, les deux équipes s’étaient affrontées deux fois en Ligue Europa 2013-2014 : Porto avait gagné 1-0 à domicile avant un nul 2-2 à Naples au match retour. Sur les quatre dernières confrontations répertoriées, Porto compte deux victoires contre aucune pour Naples, ainsi que deux matches nuls.

Face à face

FC PortoNulSSC Naples
2
2
0
Jeux d'amitié des clubs
FC Porto badge
FC Porto
POR
0
SSC Naples badge
SSC Naples
NAP
0
FDM
Ligue Europa
SSC Naples badge
SSC Naples
NAP
2
FC Porto badge
FC Porto
POR
2
FDM
Ligue Europa
FC Porto badge
FC Porto
POR
1
SSC Naples badge
SSC Naples
NAP
0
FDM
Jeux d'amitié des clubs
SSC Naples badge
SSC Naples
NAP
1
FC Porto badge
FC Porto
POR
3
FDM
6Buts marqués3
Matchs au-delà des 2.5 buts2/4
Les deux équipes ont marqué2/4
#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
V
V
V
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
V
V
V
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
V
V
V
5
Bétis SévilleBétis SévilleBET
330074+39
V
V
V
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
N
V
V
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
N
V
V
8
FC BarceloneFC BarceloneBAR
3201116+56
D
V
V
9
ComoComoCOM
3201105+56
V
D
V
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
D
V
11
Club BrugesClub BrugesCLB
320196+36
V
V
D
12
Sporting CPSporting CPSCP
320174+36
D
V
V
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
D
V
14
Bayern MunichBayern MunichFCB
3120105+55
N
N
V
15
RomaRomaROM
311185+34
V
D
N
16
Atlético MadridAtlético MadridATM
311143+14
N
V
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
D
V
N
18
PSVPSVPSV
31112204
V
D
N
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
D
V
D
20
InterInterINT
310256-13
V
D
D
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
D
D
V
22
SSC NaplesSSC NaplesNAP
310257-23
V
D
D
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
V
D
D
24
LASKLASKLAS
310269-33
V
D
D
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
D
V
D
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
D
V
D
27
LensLensRCL
310237-43
D
D
V
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
D
V
D
29
AEK AthenesAEK AthenesAEK
310238-53
D
D
V
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
D
V
D
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
N
D
N
32
Slavia PragueSlavia PragueSLP
301247-31
N
D
D
33
VikingVikingVIK
301259-41
D
N
D
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
D
D
D
35
LilleLilleLIL
3003410-60
D
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
D
D
D
Qualification pour les quarts de finale

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google