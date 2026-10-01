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Comment obtenir des billets pour FC Porto-PSV Eindhoven : prix de la Ligue des champions, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Le FC Porto affronte le PSV Eindhoven en Ligue des champions. Voici comment vous pouvez obtenir vos billets

Le FC Porto affronte le PSV Eindhoven le mardi 20 octobre 2026 à l’Estadio do Dragao, à Porto.

Les deux clubs possèdent une riche tradition européenne, Porto ayant remporté la compétition à deux reprises (1987, 2004) et le PSV ayant soulevé la Coupe d’Europe une fois, en 1988. Lors des quatre précédentes confrontations officielles entre les deux équipes en Coupe d’Europe/Champions League, Porto a l’avantage avec deux victoires, un match nul et un succès pour le PSV.

Laissez GOAL vous donner tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour FC Porto vs PSV Eindhoven, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle heure a lieu le coup d’envoi de FC Porto vs PSV Eindhoven en Champions League ?

FC Porto vs PSV Eindhoven débute à l’Estadio do Dragao, à Porto, le mardi 20 octobre 2026.

crest
Ligue des Champions - Journée 3
Estadio do Dragao

Comment acheter des billets pour FC Porto vs PSV Eindhoven en Champions League ?

Pour acheter des billets pour le match de FC Porto vs PSV Eindhoven en UEFA Champions League à l’Estádio do Dragão le mardi 20 octobre 2026, voici les options :

1. Site officiel du FC Porto

  • Rendez-vous directement sur la billetterie officielle du FC Porto ou sur son application mobile.

2. Quota officiel du PSV Eindhoven

  • Si vous êtes supporter du PSV, achetez vos billets pour le parcage visiteurs directement via le portail de billetterie officiel du PSV Eindhoven.

Combien coûtent les billets pour FC Porto vs PSV Eindhoven en Champions League ?

Les prix des billets pour le match de FC Porto vs PSV Eindhoven en Champions League à l’Estádio do Dragão varient selon que vous achetez via les canaux officiels du club ou via des revendeurs secondaires :

1. Vente officielle de billets (canal officiel du FC Porto)

  • Membres du club (Sócios) : Les tarifs se situent généralement entre 25 € et 45 € pour les catégories de places standard, les sièges premium/centraux coûtant environ 50 € à 70 €.
  • Grand public : Les billets standard pour le grand public commencent généralement autour de 40 € à 50 € pour les catégories/tribunes supérieures et montent jusqu’à 80 € à 120 €+ pour les tribunes basses centrales ou les catégories avec vue privilégiée.

2. Quota visiteurs (supporters du PSV Eindhoven)

  • Les billets du secteur visiteurs vendus directement par le PSV à des supporters enregistrés sont plafonnés par les directives de l’UEFA à un maximum de 60 € pour les supporters visiteurs dans les compétitions européennes.

3. Plateformes secondaires de billetterie

Si les billets officiels sont épuisés, des plateformes de billetterie secondaire comme StubHub affichent des prix dans les fourchettes suivantes selon la demande et l’emplacement des sièges :

  • Places d’entrée de gamme / économiques : Environ 75 € à 95 € par billet.
  • Places standard moyennes : Environ 150 € à 280 € par billet.
  • Packages premium / VIP : À partir d’environ 230 € à 350 €+ par billet.

FC Porto vs PSV Eindhoven en Champions League : tout ce qu’il faut savoir

Forme de FC Porto vs PSV Eindhoven

Porto a enregistré quatre victoires et une défaite lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une victoire 4-1 à l’extérieur sur le terrain de Casa Pia en Liga Portugal, et le club a également décroché un succès 3-0 sur la pelouse d’Academico Viseu durant cette série. La seule défaite est survenue en Champions League, avec un revers 2-0 contre Manchester City. Sur ces cinq matches, Porto a marqué dix buts et en a encaissé quatre.

Le PSV a remporté quatre de ses cinq derniers matches et en a fait un nul. Son résultat le plus récent a été une victoire 4-1 contre Sparta Rotterdam en Eredivisie, et le club a également passé six buts sans réponse à l’FC Utrecht plus tôt dans cette série. Les seuls points perdus l’ont été en Champions League, avec un match nul 1-1 contre le Shakhtar Donetsk. Le PSV a marqué quinze buts et en a encaissé quatre sur ces cinq rencontres.

POR

POR - Forme

VIS
V0-3
MOR
V2-1
MCI
D0-2
CAP
V1-4
BEN
V3-1
But marqué (encaissé)
12/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
PSV

PSV - Forme

UTR
V1-6
AJX
V1-3
SHK
N1-1
SPA
V4-1
TWE
D3-2
But marqué (encaissé)
16/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
5/5

FC Porto vs PSV Eindhoven : historique récent des confrontations directes

La seule rencontre entre ces deux clubs dans l’historique fourni est un match amical de pré-saison en juillet 2016, lorsque le PSV Eindhoven a battu le FC Porto 3-0. Aucune autre confrontation directe n’est disponible dans les données.

Face à face

FC PortoNulPSV
0
0
1
Jeux d'amitié des clubs
PSV badge
PSV
PSV
3
FC Porto badge
FC Porto
POR
0
FDM
0Buts marqués3
Matchs au-delà des 2.5 buts1/1
Les deux équipes ont marqué0/1
#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
V
2
Bayern MunichBayern MunichFCB
110050+53
V
3
FC BarceloneFC BarceloneBAR
110051+43
V
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
5
ComoComoCOM
110041+33
V
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
LensLensRCL
110032+13
V
9
Bétis SévilleBétis SévilleBET
110032+13
V
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
16
AEK AthenesAEK AthenesAEK
110010+13
V
17
RomaRomaROM
10101101
N
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
N
19
PSVPSVPSV
10101101
N
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
N
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
D
22
Club BrugesClub BrugesCLB
100123-10
D
22
Slavia PragueSlavia PragueSLP
100123-10
D
22
LilleLilleLIL
100123-10
D
25
InterInterINT
100112-10
D
25
Atlético MadridAtlético MadridATM
100112-10
D
27
LASKLASKLAS
100101-10
D
27
SSC NaplesSSC NaplesNAP
100101-10
D
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
D
29
VikingVikingVIK
100113-20
D
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
D
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
D
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
D
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
D
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
D
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
D
Qualification pour les quarts de finale

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