Le FC Cologne affronte le Werder Brême le samedi 12 septembre 2026 au RheinEnergieSTADION de Cologne.

Lors de leur dernière confrontation officielle, le 12 avril 2026, le 1. FC Köln s’est imposé 3-1 à domicile face au Werder Brême. Historiquement, les rencontres entre ces deux équipes au RheinEnergieSTADION ont souvent été prolifiques, les résultats récents en Bundesliga entre les deux clubs étant équilibrés sur leurs six dernières confrontations.

Laissez GOAL vous donner tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour FC Cologne - Werder Brême, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle heure a lieu le coup d’envoi de FC Cologne - Werder Brême en Bundesliga ?

FC Cologne - Werder Brême se joue au RheinEnergieSTADION de Cologne.

Bundesliga - Journée 3 12 sept. 2026 - 12:30 RheinEnergieSTADION

Comment acheter des billets pour FC Cologne - Werder Brême en Bundesliga ?

Pour acheter des billets pour le match 1. FC Köln - Werder Brême au RheinEnergieSTADION, vous disposez d’options officielles principales ainsi que de plateformes secondaires :

Boutique officielle de billetterie du 1. FC Köln : Le moyen le plus direct et le plus sûr d’acheter des billets est de passer par le site officiel du club (fc.de), via sa billetterie en ligne. Les ventes prioritaires sont généralement proposées d’abord aux membres du club, avant une mise en vente grand public s’il reste des billets disponibles.

Offres officielles VIP & hospitalité : Si les billets grand public sont épuisés, des packages officiels VIP et places business peuvent être obtenus directement via des plateformes officielles d’hospitalité telles que official-vip.com ou via le service hospitalité du FC Köln.

Contingents officiels de billets visiteurs : Si vous soutenez le Werder Brême, les billets pour le parcage visiteurs sont officiellement distribués via le portail billetterie du site du club de Werder Brême (werder.de) pour les supporters enregistrés et les abonnés.

Places de marché secondaires : Si les canaux officiels grand public affichent complet, des plateformes de revente secondaires comme StubHub proposent des options de revente par des vendeurs particuliers.

Combien coûtent les billets pour FC Cologne - Werder Brême en Bundesliga ?

Les prix des billets pour le match de Bundesliga entre le 1. FC Köln et le SV Werder Bremen varient selon la catégorie de place, le canal d’achat et la demande pour la rencontre :

Catégorie 1 (latérales / niveau inférieur) : Les billets officiels de premier marché pour les emplacements premium en tribune principale vont généralement de 50 £ à 75 £ par billet.

Catégorie 2 (angles / niveau supérieur) : Les places standard dans les angles ou aux étages supérieurs coûtent généralement entre 35 £ et 55 £ .

Zone debout (Stehplatz) : Les billets officiels en tribune debout dans les secteurs domicile ou visiteurs sont les plus abordables, avec des prix généralement situés autour de 15 £ à 22 £ .

Packages hospitalité & VIP : Les places business premium, l’accès aux salons et les billets officiels hospitalité démarrent à environ 180 £ à 350 £+ par personne.

Marché secondaire de la revente : Si les canaux officiels grand public sont épuisés, les prix sur des plateformes de revente comme StubHub fluctuent selon la demande, en commençant généralement autour de 45 £ à 90 £+ pour des places standard.

FC Cologne - Werder Brême en Bundesliga : tout ce qu’il faut savoir

La forme de FC Cologne et du Werder Brême

Le FC Cologne a remporté quatre de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, pour un match nul. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une victoire 2-1 en DFB-Pokal sur le terrain des Würzburger Kickers le 24 août, après deux succès amicaux consécutifs 2-1 puis 2-0 face à la Real Sociedad. Les seuls points laissés en route sur cette série l’ont été lors d’un nul 2-2 contre le Hertha Berlin en pré-saison. Cologne a marqué 13 buts sur ces cinq matches et en a encaissé quatre.

Les cinq derniers matches du Werder Brême ont donné deux victoires, deux nuls et une défaite. Son résultat le plus récent a été une victoire 3-0 en DFB-Pokal face à SK Hansa Lüneeburg le 22 août. Brême a perdu son dernier match amical de pré-saison 1-0 contre Auxerre et a fait deux fois match nul contre Paderborn, les deux rencontres s’étant terminées sur le score de 2-2. Le club a inscrit neuf buts et en a concédé cinq sur cette série de cinq matches.

FC Cologne - Werder Brême : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux clubs était un match de Bundesliga disputé le 12 avril 2026, lorsque le FC Cologne l’a emporté 3-1 au RheinEnergieSTADION. Sur les cinq dernières confrontations en Bundesliga, le bilan est à égalité avec une victoire de chaque côté et trois nuls. La seule victoire à l’extérieur dans cette série est revenue à Brême, vainqueur 1-0 à Cologne en février 2024.

FC Cologne - Werder Brême au classement

Au classement actuel de Bundesliga, le FC Cologne occupe la huitième place tandis que le Werder Brême est 18e.