Comment obtenir des billets pour FC Cologne - Schalke 04 : prix en Bundesliga, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Le FC Cologne reçoit Schalke 04 le samedi 24 octobre 2026 au RheinEnergieSTADION de Cologne.

Ces deux places fortes traditionnelles partagent une histoire profondément ancrée dans l'élite du football allemand, avec un léger avantage pour le 1. FC Cologne dans leurs confrontations directes récentes. Le FC Schalke 04 aborde cette rencontre en s'appuyant fortement sur son organisation défensive pour contrer le dispositif offensif agressif de Cologne.

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour FC Cologne-Schalke 04, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d'envoi de FC Cologne-Schalke 04 en Bundesliga ?

débute au RheinEnergieSTADION de Cologne, le samedi 24 octobre 2026.

Bundesliga - Journée 7 24 oct. 2026 - 09:30 RheinEnergieSTADION

Comment acheter des billets pour FC Cologne-Schalke 04 en Bundesliga ?

Voici les principales options pour acheter des billets pour le match de Bundesliga entre le FC Cologne et Schalke 04 au RheinEnergieSTADION :

1. Canaux officiels du club

Boutique officielle de billetterie du FC Cologne Le moyen principal et le plus sûr d'acheter des billets est de passer par la billetterie en ligne officielle du FC Cologne. Les billets sont généralement d'abord mis en vente pour les membres du club avant d'être proposés au grand public.

Section supporters visiteurs (canaux officiels de Schalke 04) Si vous soutenez Schalke 04, les billets visiteurs sont distribués directement via le portail officiel de billetterie du FC Schalke 04 aux supporters en déplacement et aux membres du club.

2. Plateformes secondaires de billetterie

Plateformes secondaires de billetterie : Si les options officielles du club sont complètement épuisées, des billets grand public peuvent souvent être trouvés sur des plateformes secondaires de billetterie telles que StubHub . Ces plateformes permettent aux supporters d'acheter et de vendre des billets pour les prochaines rencontres de Bundesliga lorsque les quotas principaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour FC Cologne-Schalke 04 en Bundesliga ?

Les prix des billets pour le match FC Cologne-Schalke 04 au RheinEnergieSTADION varient selon que vous achetez des billets officiels au prix facial ou que vous passiez par des plateformes secondaires :

1. Billets officiels du club (prix facial)

En cas d'achat direct via la billetterie officielle du FC Cologne :

Tribune debout (Südkurve / places debout) : Environ 16 € à 20 € par billet.

Catégories standards en places assises : Généralement entre 35 € et 80 € selon la catégorie du siège et la vue (derrière le but ou tribune principale/opposée).

Enfants / tarifs réduits : Les places à tarif réduit se situent généralement entre 12 € et 30 €.

2. Plateformes secondaires de billetterie

Si les billets officiels sont épuisés via les ventes principales du club, des plateformes secondaires de billetterie telles que StubHubproposent des billets en fonction de la demande du marché :

Prix de départ : Les annonces de revente commencent généralement autour de 115 € à 145 € pour les places restantes.

Prix moyens : Les places par catégorie sur les plateformes de revente se situent généralement en moyenne entre 250 € et 350 € par billet.

Premium et hospitalité / VIP : Les options de places premium et les offres hospitalité peuvent atteindre 600 € ou plus.

FC Cologne-Schalke 04 en Bundesliga : tout ce qu'il faut savoir

Forme de FC Cologne et Schalke 04

Cologne aborde cette rencontre avec deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Sa sortie la plus récente s'est soldée par une défaite 2-1 contre le Hamburger SV en Bundesliga, prolongeant une série compliquée qui comprenait aussi un revers 4-1 à domicile face au VfB Stuttgart. Les points positifs ont été une victoire 3-2 contre Hoffenheim et un succès en DFB-Pokal sur la pelouse des Würzburger Kickers. Sur ces cinq matches, Cologne a marqué huit buts et en a encaissé sept, un bilan qui reflète à la fois ses intentions offensives et sa fragilité défensive.

Schalke arrive avec deux victoires, deux nuls et une défaite sur la même période. Son dernier match s'est terminé sur un nul vierge à domicile contre Elversberg, mais auparavant le club avait décroché une victoire 3-1 à l'extérieur sur le terrain de l'Union Berlin et tenu le Bayern Munich en échec sur le score de 0-0, des résultats qui témoignent de son organisation défensive. Une défaite 3-0 contre Augsbourg reste le point bas de cette série. Schalke a marqué six buts et en a encaissé quatre sur les cinq matches, ce qui suggère une base défensive plus solide que celle de son adversaire.

FC Cologne-Schalke 04 : bilan récent des confrontations directes

La confrontation la plus récente entre les deux clubs en Bundesliga a eu lieu en mars 2026 et s'est terminée sur le score de 1-1, tandis qu'un match de 2. Bundesliga en février 2025 avait vu Cologne s'imposer 1-0 à domicile. En regardant les cinq dernières confrontations documentées, qui s'étendent sur la Bundesliga, la 2. Bundesliga et un match amical, Cologne détient un léger avantage, avec deux victoires contre une pour Schalke et deux nuls. Cette série laisse entrevoir une rivalité serrée sans force dominante, et le bilan les départage peu à l'approche de dimanche.