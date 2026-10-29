Le FC Köln reçoit le Bayer Leverkusen le dimanche 8 novembre 2026 au RheinEnergieSTADION, à Cologne.

Lors de leur précédente confrontation en Bundesliga, en avril 2026, le Bayer Leverkusen s’était imposé de justesse 2-1 à l’extérieur, dans ce même stade. Le Bayer Leverkusen aborde ce derby régional avec l’avantage au vu des dernières confrontations entre les deux équipes, toutes compétitions confondues.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour FC Köln-Bayer Leverkusen, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d’envoi de FC Koeln-Bayer Leverkusen en Bundesliga ?

Le match entre le FC Köln et le Bayer Leverkusen se déroule au RheinEnergieSTADION, à Cologne, le dimanche 8 novembre 2026.

Bundesliga - Journée 9 8 nov. 2026 - 09:30 RheinEnergieSTADION

Comment acheter des billets pour FC Koeln-Bayer Leverkusen en Bundesliga ?

Plusieurs possibilités s’offrent à vous pour obtenir des billets pour le prochain match de Bundesliga entre le 1. FC Köln et le Bayer 04 Leverkusen :

1. Billetteries officielles des clubs

Billetteries officielles des clubs : Vous pouvez acheter des billets directement sur les billetteries en ligne officielles du 1. FC Köln, qui reçoit au RheinEnergieSTADION, ou du Bayer 04 Leverkusen, pour les places réservées aux supporters visiteurs. Les ventes destinées aux membres des clubs et aux supporters qui se déplacent régulièrement ouvrent généralement avant la vente au grand public.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si toutes les places proposées par les clubs sont épuisées, il est souvent possible de trouver des billets classiques sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Bundesliga lorsque les places mises en vente initialement sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour FC Koeln-Bayer Leverkusen en Bundesliga ?

Voici les prix des billets pour le match de Bundesliga entre le 1. FC Köln et le Bayer 04 Leverkusen, selon le canal d’achat :

1. Billetteries officielles des clubs

Places debout en tribune (Südkurve) : de 15 à 20 €

de 15 à 20 € Catégorie 2 (places en zone intermédiaire ou dans les virages) : de 35 à 55 €

de 35 à 55 € Catégorie 1 (places le long du terrain ou en tribune principale) : de 50 à 75 €

de 50 à 75 € Places affaires et VIP : de 100 à 140 € et plus

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets vendus directement par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente comme StubHub proposent des billets à des prix qui varient selon la demande :

Tribune supérieure ou places assises standard : de 95 à 130 €

de 95 à 130 € Places de choix le long du terrain ou en catégorie 1 : de 140 à 250 €

de 140 à 250 € Formules VIP et prestations haut de gamme : de 300 à 550 € et plus

FC Koeln-Bayer Leverkusen en Bundesliga : tout ce qu’il faut savoir

FC Koeln-Bayer Leverkusen : la forme des équipes

Le FC Köln compte une victoire, deux matches nuls et deux défaites lors de ses cinq dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Sa dernière sortie s’est soldée par un nul 2-2 en amical contre le Viktoria Köln 1904, après une défaite 2-1 face au Hamburger SV en Bundesliga. Cologne a également fait match nul 1-1 contre le Werder Brême et subi une lourde défaite 4-1 en championnat face au VfB Stuttgart sur cette période. Son seul succès a été une victoire 3-2 contre Hoffenheim. Sur ces cinq matches, Cologne a marqué neuf buts et en a encaissé dix.

Le Bayer Leverkusen a remporté trois de ses cinq derniers matches, fait un nul et subi une défaite, toutes compétitions confondues. Son dernier résultat est une victoire 2-0 contre le RB Leipzig en Bundesliga, et il a également battu le NK Celje 2-0 en Ligue Europa. Son succès 4-0 en championnat face à l’Union Berlin est le plus large de cette série, même s’il a subi une défaite 3-2 contre Elversberg lors de la première journée. Leverkusen a marqué dix buts et en a encaissé quatre au cours de ces cinq rencontres.

FC Koeln-Bayer Leverkusen : les confrontations récentes

Le Bayer Leverkusen a dominé les récentes confrontations entre les deux équipes. Leur dernier duel au RheinEnergieSTADION s’est achevé sur une victoire 2-1 de Leverkusen en Bundesliga, en avril 2026. Sur leurs cinq dernières confrontations, toutes compétitions confondues, Leverkusen s’est imposé quatre fois, tandis que Cologne n’a remporté aucun match. Parmi les succès de Leverkusen figurent une victoire 2-0 en Bundesliga, une victoire 3-2 en Coupe d’Allemagne et un succès 3-0 remontant à octobre 2023. Ces résultats en font le favori au regard des confrontations récentes.