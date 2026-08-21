Pour la deuxième saison de suite, Everton a lancé sa campagne à domicile au Hill Dickinson Stadium par une victoire. Après avoir décroché un succès 2-0 contre Crystal Palace lors de son ouverture en championnat, le club entend désormais entretenir sa dynamique sur sa pelouse en accueillant Manchester United à l’occasion de la 3e journée, le dimanche 6 septembre.

Il faut remonter à avril 2022 pour retrouver la dernière fois où Everton a pris le dessus sur Manchester United dans le Merseyside, avec Anthony Gordon auteur de l’unique but de la rencontre ce jour-là.

Cependant, Everton peut tirer des motifs d’encouragement de sa bonne performance à domicile lors de son match d’ouverture de la saison, mais aussi du fait que Manchester United n’a pas réussi à se montrer convaincant lors de sa dernière sortie à l’extérieur.

Vous pouvez rejoindre la foule au Hill Dickinson en septembre pour l’un des plus grands matches de la saison pour Everton. GOAL vous donne tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Everton contre Manchester United, notamment où les acheter et à quel prix.

Quand a lieu la rencontre de Premier League Everton - Manchester United ?

Everton - Manchester United se dispute au Hill Dickinson Stadium de Liverpool le dimanche 6 septembre, avec un coup d’envoi programmé à 14 heures BST.

Premier League - Journée 3 6 sept. 2026 - 09:00 Hill Dickinson Stadium

Comment acheter des billets de Premier League pour Everton - Manchester United ?

Plusieurs options de billetterie sont disponibles pour les matches de Premier League, des billets à l’unité aux abonnements de saison en passant par les offres hospitality, le tout géré via le portail officiel de billetterie de chaque club ou par des partenaires de voyage autorisés.

En raison d’une demande mondiale écrasante, de la législation anti-revente illicite et de tourniquets 100 % numériques, les clubs de Premier League attribuent les billets selon le processus suivant :

Abonnés de saison & debentures : Les détenteurs actuels d’un abonnement de saison conservent leur siège ou remettent au club les rencontres qu’ils n’utiliseront pas.

Membres officiels payants du club (système de tirage au sort) : Les files d’attente en ligne traditionnelles selon le principe du premier arrivé, premier servi ont été remplacées par des loteries aléatoires pour les membres payants du club (par exemple Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Les membres s’inscrivent pendant une période définie, plusieurs semaines avant le match, pour participer au tirage.

Bourses officielles de billets (revente) : Si un match est à guichets fermés, les membres qui n’ont pas été retenus lors du tirage peuvent acheter des billets retournés à leur valeur faciale via la Ticket Exchange officielle du club.

Vente générale : Les ventes ouvertes au grand public non membre sont quasiment inexistantes pour les matches de Premier League.

Pour des billets de dernière minute, les supporters peuvent aussi en acheter sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Combien coûtent les billets de Premier League pour Everton - Manchester United ?

Le coût d’un billet de Premier League pour la saison 2026/27 varie fortement selon le club hôte, l’emplacement du siège et la catégorie du match :

Tranches d’âge & tarifs réduits : La plupart des clubs proposent des tarifs par paliers pour les adultes, les juniors (généralement U18 ou U21), les étudiants et les seniors, même si les pourcentages de réduction et les tranches d’âge diffèrent d’une équipe à l’autre.

Catégorisation des matches : Les clubs classent les rencontres en différentes catégories (par exemple catégorie A, B ou C). Les affiches de prestige contre des rivaux du top 6 ou des adversaires de derby relèvent de la catégorie A et affichent les prix faciaux les plus élevés.

Emplacement du siège : Les places centrales le long de la touche et celles de l’anneau inférieur sont proposées à des tarifs premium, tandis que les places situées derrière les buts dans les anneaux supérieurs offrent des options plus abordables.

Adhésion officielle requise : Pour acheter des billets à domicile à leur valeur faciale, presque tous les clubs de Premier League exigent que chaque spectateur dispose d’une adhésion officielle payante active afin de participer aux tirages au sort ou aux bourses de revente.

Tarification et disponibilité des billets visiteurs

La Premier League a officiellement prolongé le plafond tarifaire obligatoire de 30 £ pour les billets visiteurs jusqu’à la saison 2026/27, et l’a confirmé au moins jusqu’en 2027/28.

Si les billets visiteurs sont plafonnés à 30 £, ils font partie des plus difficiles à obtenir dans le sport mondial. Les contingents visiteurs sont extrêmement limités et sont généralement vendus exclusivement aux abonnés de premier rang disposant du maximum de points de fidélité. Ils n’arrivent quasiment jamais en vente générale ni dans les tirages réservés aux adhésions de base.

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