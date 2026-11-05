Everton reçoit Liverpool le dimanche 29 novembre 2026 au Hill Dickinson Stadium, à Liverpool.

Lors de leur dernière confrontation en Premier League, en avril 2026, Liverpool s’est imposé de justesse 2-1 sur la pelouse d’Everton. Cette rencontre historique a été le premier derby officiel de la Mersey disputé dans le nouveau stade d’Everton, le Hill Dickinson Stadium.

Laissez GOAL vous fournir toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Everton-Liverpool, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Premier League entre Everton et Liverpool ?

Le coup d’envoi d’Everton-Liverpool sera donné le dimanche 29 novembre au Hill Dickinson Stadium, à Liverpool.

Premier League - Journée 12 29 nov. 2026 - 07:00 Hill Dickinson Stadium

Comment acheter des billets pour Everton-Liverpool en Premier League ?

Pour acheter des billets pour le prochain match de Premier League entre Everton et Liverpool au Hill Dickinson Stadium, plusieurs options s’offrent à vous :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle du club : Consultez directement la billetterie officielle d’Everton. La priorité et les premières ventes de billets sont généralement réservées aux membres du club, aux détenteurs d’un abonnement saisonnier et aux acheteurs de formules d’hospitalité officielles.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si toutes les options officielles du club sont épuisées, il est souvent possible de trouver des billets classiques sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Premier League lorsque les places mises en vente initialement sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour Everton-Liverpool en Premier League ?

Voici une estimation des tarifs et des différentes options pour les billets d’Everton-Liverpool en Premier League :

1. Canaux officiels du club

Billets adultes pour les supporters d’Everton : Le tarif officiel se situe entre 55 £ et 75 £ selon la catégorie de places au Hill Dickinson Stadium.

Le tarif officiel se situe entre selon la catégorie de places au Hill Dickinson Stadium. Billets pour les supporters visiteurs : Leur prix est plafonné au tarif standard de la Premier League pour les supporters visiteurs, soit 30 £ .

Leur prix est plafonné au tarif standard de la Premier League pour les supporters visiteurs, soit . Formules d’hospitalité officielles : Elles commencent généralement autour de 402 £ ou plus.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets vendus directement par le club sont épuisés, les plateformes de revente comme StubHub proposent des billets dont le prix varie selon la demande :

Billets classiques à la revente : Les prix commencent généralement autour de 170 £ pour les places dans les tribunes supérieures, mais le prix moyen des billets peut être bien plus élevé selon la demande.

Everton-Liverpool en Premier League : tout ce qu’il faut savoir

La forme d’Everton et de Liverpool

Everton aborde le derby dans une mauvaise dynamique en championnat, avec seulement deux victoires lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite 2-0 contre Arsenal. Everton s’est également incliné 0-2 face à Chelsea et ne compte qu’une victoire, un succès étriqué 1-0 contre Ipswich, lors de ses quatre dernières rencontres de Premier League. Un nul 2-2 contre Hull City est le seul point obtenu au cours d’un mois d’octobre difficile.

La forme de Liverpool est bien différente. Le club a remporté ses quatre derniers matches de suite, inscrivant 15 buts et en encaissant quatre. Son dernier résultat en championnat est une victoire 2-0 contre Brighton. Liverpool s’est également imposé 2-1 sur la pelouse de Brentford et a remporté un match de Ligue des champions 4-3 contre Villarreal. La seule ombre au tableau lors de cette série de cinq matches est une défaite 3-0 face à Manchester City en Premier League, plus tôt en octobre.

Everton-Liverpool : les dernières confrontations

Le dernier derby de la Mersey s’est joué en avril 2026, lorsque Liverpool s’est imposé 2-1 au Hill Dickinson Stadium. Il s’agissait du tout premier match officiel disputé dans le nouveau stade d’Everton. Sur les cinq dernières confrontations entre les deux clubs, Liverpool compte trois victoires, contre un match nul et une victoire d’Everton. Les deux équipes ont inscrit 11 buts au total lors de ces cinq matches : sept pour Liverpool et quatre pour Everton.