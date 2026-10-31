Quand on évoque les grandes rivalités du football anglais, le derby de la Mersey entre Liverpool et Everton figure toujours en bonne place. Il passionne les supporters depuis des générations et continuera de le faire pendant de nombreuses années.

Le prochain affrontement entre Everton et Liverpool aura lieu au Hill Dickinson Stadium le dimanche 29 novembre, et vous pouvez réserver vos billets dès aujourd’hui.

Avec des joueurs comme Bradley Barcola, Alexander Isak, Virgil van Dijk, Kiernan Dewsbury-Hall et James Tarkowski attendus sur la pelouse, cette nouvelle rencontre entre les deux géants de la Mersey promet d’être un rendez-vous à ne pas manquer.

Mais comment assister à ce derby en personne ? GOAL vous présente toutes les possibilités pour obtenir des billets pour Everton contre Liverpool, où les acheter et à quel prix.

Quand aura lieu le prochain derby de la Mersey ?

Date Match (heure locale) Billets Stade (ville) Dimanche 29 novembre Premier League : Everton contre Liverpool (12 h GMT) Billets Hill Dickinson Stadium (Liverpool) 30 ou 31 janvier Premier League : Liverpool contre Everton (horaire à déterminer) Billets Anfield (Liverpool)

Comment acheter des billets pour Everton contre Liverpool en Premier League

Les billets officiels pour le match de Premier League entre Everton et Liverpool du 29 novembre peuvent être achetés directement auprès des canaux officiels des clubs ou d’un partenaire de voyage agréé. Sans surprise, il n’y a pratiquement pas de vente au grand public pour ce derby de la Mersey très demandé.

Supporters à domicile (quota d’Everton) : les billets officiels peuvent être achetés directement sur la billetterie en ligne officielle d’Everton. Pour y avoir droit, il faut être titulaire d’une adhésion officielle au club en cours de validité.

: les billets officiels peuvent être achetés directement sur la billetterie en ligne officielle d’Everton. Pour y avoir droit, il faut être titulaire d’une adhésion officielle au club en cours de validité. Supporters visiteurs (quota de Liverpool) : les billets officiels destinés aux visiteurs sont vendus exclusivement sur la billetterie en ligne officielle du Liverpool FC aux supporters remplissant les critères spécifiques de fidélité pour les matches à l’extérieur.

Mode d’achat / catégorie de supporters Début de la vente Mode d’attribution des billets Tirage au sort pour les places à domicile d’Everton (membres Forever Blue+) Lundi 2 novembre Les membres s’inscrivent à un tirage au sort dont les inscriptions se terminent le vendredi 6 novembre Vente aux membres d’Everton (Forever Blue) Après la clôture du tirage au sort Les billets retournés ou restants sont mis en vente aux membres Forever Blue, selon le principe du premier arrivé, premier servi. Quota visiteurs de Liverpool (supporters remplissant les critères) Lundi 9 novembre Les supporters admissibles disposant d’un lien personnel peuvent acheter leurs billets en ligne entre 13 h et 17 h

Les supporters peuvent également acheter des billets pour Everton contre Liverpool, le derby de la Mersey, sur le marché de la revente. StubHub compte parmi les principales plateformes pour ceux qui cherchent des places par d’autres moyens et constitue une option fiable pour les supporters espérant obtenir des billets à la dernière minute.

Combien coûtent les billets pour Everton contre Liverpool en Premier League ?

Les billets officiels pour le derby de la Mersey entre Everton et Liverpool au Hill Dickinson Stadium relèvent de la catégorie A d’Everton.

Le prix nominal des billets adultes en admission générale pour les supporters à domicile va de 55 £ à 75 £, tandis que celui des billets pour les supporters visiteurs est plafonné au tarif standard de 30 £ fixé par la Premier League.

Voici le détail des prix nominaux des billets officiels par catégorie pour un match de Premier League de catégorie A à Everton :

Emplacement et tribune Tarif adulte Tarifs réduits Tribunes est et ouest (le long des lignes de touche) 75 £ De 52 £ à 56 £ Tribune sud (tribune des supporters à domicile les plus fervents / niveau supérieur) 71 £ 52 £ Tribune nord (derrière le but, côté supporters à domicile) 67 £ 50 £ Tribune familiale De 55 £ à 63 £ 19 £

Consultez régulièrement la billetterie officielle du club pour obtenir des informations supplémentaires, ou des sites de revente comme StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Tout savoir sur le Hill Dickinson Stadium

Le Hill Dickinson Stadium est le stade ultramoderne de l’Everton Football Club, d’une capacité de 52 769 places. Il se trouve au bord de l’eau, à Bramley-Moore Dock, sur les rives de la Mersey à Liverpool.

Officiellement inauguré en 2025, il a mis fin aux 133 années passées par Everton à Goodison Park et compte parmi les enceintes sportives britanniques les plus avancées sur le plan technologique et les plus remarquables sur le plan architectural.

Pendant plus de deux décennies, Everton a activement cherché un stade moderne pour remplacer Goodison Park, enclavé. Après l’échec des projets de King’s Dock et de Kirkby, le club a obtenu en 2017 le site de Bramley-Moore Dock, alors en partie à l’abandon. Les travaux ont commencé en août 2021 et se sont achevés en décembre 2024.

Les moments marquants au Hill Dickinson Stadium

Everton U18 1-2 Wigan U18 (février 2025) : le tout premier événement test du stade, devant 10 000 supporters. Entré en jeu, Ray Robert a inscrit le premier but d’Everton dans cette enceinte.

: le tout premier événement test du stade, devant 10 000 supporters. Entré en jeu, Ray Robert a inscrit le premier but d’Everton dans cette enceinte. Everton 2-0 Brighton & Hove Albion (août 2025) : le premier match officiel de Premier League. Iliman Ndiaye a marqué le premier but historique du club en championnat dans ce stade, sur une passe décisive de Jack Grealish.

: le premier match officiel de Premier League. Iliman Ndiaye a marqué le premier but historique du club en championnat dans ce stade, sur une passe décisive de Jack Grealish. Magic Weekend de Super League (juillet 2026) : un grand festival de rugby à XIII sur deux jours qui a attiré un nombre record de 82 925 spectateurs sur l’ensemble du week-end.

Stade hôte de l’Euro 2028 : l’enceinte a déjà été retenue parmi les principaux stades hôtes du prochain Euro 2028 de l’UEFA. Elle doit accueillir quatre matches de la phase de groupes et un huitième de finale.

Everton contre Liverpool : tout savoir sur le derby de la Mersey

Everton contre Liverpool : les derniers résultats du derby de la Mersey

Le derby de la Mersey est l’une des affiches les plus chargées d’histoire, les plus passionnées et les plus disputées du football mondial. Opposant Liverpool à Everton, il détient le record du derby de première division disputé sans interruption depuis le plus longtemps en Angleterre, chaque saison depuis 1962-1963.

Au terme de leurs confrontations les plus récentes, Liverpool conserve l’avantage au bilan historique. Sur les 248 matches disputés entre les deux équipes, Liverpool en a remporté 102, Everton 68, et 78 se sont soldés par un match nul.

Le dernier affrontement entre les deux rivaux de la ville a eu lieu en avril 2026. Liverpool a battu Everton 2-1 lors du tout premier derby de la Mersey disputé dans le nouveau stade d’Everton, le Hill Dickinson Stadium.