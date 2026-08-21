Les supporters d'Everton qui ont bonne mémoire se souviendront d'un thriller conclu sur le score de 2-2 lorsque Ipswich Town s'est rendu à Goodison, en mai 2025. Les deux équipes doivent se retrouver en Premier League, cette fois au Hill Dickinson Stadium bien sûr, le samedi 19 septembre. Vous pouvez réserver vos billets dès aujourd'hui.

Everton a bien lancé sa nouvelle campagne avec une victoire à domicile contre Crystal Palace en championnat, avant d'enchaîner en écartant facilement Preston North End en Carabao Cup. Le fait d'avoir gardé sa cage inviolée lors des deux matches a aussi dû plaire au manager des Toffees, David Moyes.

Ipswich Town, tout juste promu, espère lui aussi s'appuyer sur les bases solides posées en août. Comme Everton, le club du Suffolk a également remporté ses premiers matches en Premier League et en Carabao Cup.

Laissez GOAL vous donner tout ce qu'il faut savoir pour obtenir des billets pour Everton vs Ipswich Town, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu la rencontre de Premier League entre Everton et Ipswich Town ?

Everton vs Ipswich Town aura lieu au Hill Dickinson Stadium (Liverpool) le samedi 19 septembre, avec un coup d'envoi prévu à 15 heures BST.

Premier League - Journée 5 19 sept. 2026 - 10:00 Hill Dickinson Stadium

Comment acheter des billets pour Everton vs Ipswich Town en Premier League

Plusieurs options de billetterie sont disponibles pour les matches de Premier League, des billets à l'unité aux abonnements, en passant par les offres d'hospitalité, le tout géré via le portail officiel de billetterie de chaque club ou des partenaires de voyage autorisés.

En raison d'une demande mondiale écrasante, de la législation anti-revente illicite et de tourniquets 100 % numériques, les clubs de Premier League attribuent les billets selon le processus suivant :

Abonnés & debentures : Les abonnés existants conservent leur place ou remettent au club les matches auxquels ils ne peuvent pas assister.

Membres officiels payants du club (système de tirage au sort) : Les files d'attente en ligne traditionnelles selon le principe du premier arrivé, premier servi ont été remplacées par des loteries à tirage aléatoire pour les membres payants du club (par exemple Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Les membres s'inscrivent pendant une fenêtre définie, plusieurs semaines avant le match, pour participer au tirage.

Échanges officiels de billets (revente) : Si un match affiche complet, les membres qui n'ont pas été retenus lors du tirage peuvent acheter des billets remis en vente à leur valeur faciale via le Ticket Exchange officiel du club.

Vente générale : Les ventes ouvertes au grand public non membre sont pratiquement inexistantes pour les matches de Premier League.

Pour tenter d'obtenir des billets à la dernière minute, les supporters peuvent aussi en acheter sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Combien coûtent les billets de Premier League pour Everton vs Ipswich Town ?

Le coût d'un billet de Premier League pour la saison 2026/27 varie fortement selon le club hôte, l'emplacement du siège et la catégorie du match :

Tranches d'âge & tarifs réduits : La plupart des clubs proposent des tarifs échelonnés entre les catégories Adulte, Junior (généralement U18 ou U21), Étudiant et Senior, même si les pourcentages de réduction et les tranches d'âge diffèrent d'une équipe à l'autre.

Catégorisation des matches : Les clubs classent les rencontres par niveaux (par exemple catégorie A, B ou C). Les affiches de prestige contre des rivaux du top 6 ou des adversaires de derby relèvent de la catégorie A et affichent les prix faciaux les plus élevés.

Emplacement du siège : Les places centrales le long de la touche et celles des tribunes basses sont vendues à des prix premium, tandis que les sièges en tribune haute derrière les buts offrent des options plus abordables.

Adhésion officielle nécessaire : Pour acheter des billets à domicile à leur valeur faciale, presque tous les clubs de Premier League exigent que chaque spectateur dispose d'une adhésion officielle payante active afin de participer aux tirages au sort ou aux échanges de revente.

Tarification et disponibilité des billets visiteurs

La Premier League a officiellement prolongé le plafond tarifaire obligatoire de 30 £ pour les billets visiteurs jusqu'à la saison 2026/27, avec confirmation au moins jusqu'en 2027/28.

Si les billets visiteurs sont plafonnés à 30 £, ils font partie des billets les plus difficiles à obtenir dans le sport mondial. Les contingents visiteurs sont extrêmement limités et généralement vendus exclusivement aux abonnés les mieux classés, avec le maximum de points de fidélité ; ils n'arrivent pratiquement jamais en vente générale ni dans les tirages de base réservés aux membres.

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