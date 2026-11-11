Everton reçoit Fulham le dimanche 6 décembre 2026 au Hill Dickinson Stadium, à Liverpool.

Lors de leur dernière confrontation en championnat, le 7 février 2026, Everton s’était imposé 2-1 sur la pelouse de Fulham, à Craven Cottage, au terme d’un match disputé. Kiernan Dewsbury-Hall avait marqué, tandis qu’un but contre son camp avait permis à Everton de renverser la situation après avoir été mené rapidement et de repartir avec les trois points.

GOAL vous présente tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Everton-Fulham, notamment où les acheter et à quel prix.

Quand aura lieu Everton-Fulham en Premier League ?

Everton-Fulham aura lieu le dimanche 6 décembre 2026 au Hill Dickinson Stadium, à Liverpool.

Premier League - Journée 14 6 déc. 2026 - 09:00 Hill Dickinson Stadium

Comment acheter des billets pour Everton-Fulham en Premier League ?

Pour acheter des billets pour le prochain match de Premier League entre Everton et Fulham, plusieurs options s’offrent à vous :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle : Vous pouvez acheter des billets directement sur le site officiel d’Everton FC, via sa billetterie, si vous êtes membre du club ou titulaire d’un abonnement.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si tous les billets proposés par le club sont épuisés, il est souvent possible de trouver des places en vente libre sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Premier League une fois les places initialement mises en vente épuisées.

Combien coûtent les billets pour Everton-Fulham en Premier League ?

Voici les prix des billets pour le prochain match de Premier League entre Everton et Fulham :

1. Canaux officiels du club

Places en vente libre : Les prix commencent généralement autour de 45 £ à 55 £ .

Les prix commencent généralement autour de . Formules d’hospitalité officielles : Les prix commencent généralement à environ 129 £ et peuvent être plus élevés.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets mis en vente par le club sont épuisés, les plateformes de revente comme StubHub proposent des billets à des prix qui varient selon la demande :

Revente de places en vente libre : Les prix commencent généralement autour de 84 £ à 100 £ .

Les prix commencent généralement autour de . Places premium : Les prix vont généralement de 180 £ à plus de 300 £.

Everton-Fulham en Premier League : tout ce qu’il faut savoir

La forme d’Everton et de Fulham

Everton aborde cette rencontre avec deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Lors de sa dernière sortie, le club s’est imposé 1-0 sur la pelouse de Newcastle United en Premier League grâce à un but de Thierno Barry. Auparavant, il avait battu Newcastle 3-1 en Carabao Cup, mais s’était incliné face à Arsenal (2-0) et Chelsea (2-0) en championnat. Everton a également fait match nul 2-2 contre Hull City lors de son autre rencontre récente, portant son bilan à huit buts marqués et sept encaissés sur cette série de cinq matches.

Fulham compte une victoire, un nul et trois défaites sur ses cinq derniers matches. Son résultat le plus récent est un nul 1-1 contre Aston Villa en Premier League. Le club s’est imposé 1-0 sur les terrains de Coventry City et de Hull City en championnat, mais a perdu contre Crystal Palace en Carabao Cup et contre Ipswich Town (2-1) en championnat. Sur cinq matches, Fulham a marqué quatre buts et en a encaissé quatre.

Everton-Fulham : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux équipes remonte à février 2026, lorsque Fulham avait reçu Everton en Premier League et s’était incliné 1-2. Sur leurs cinq dernières confrontations, Everton affiche le meilleur bilan, avec trois victoires contre une pour Fulham et un match nul. Everton a marqué dix buts et en a encaissé cinq lors de ces cinq rencontres.