Everton lance sa campagne de Premier League à domicile, au Hill Dickinson Stadium, le samedi 22 août. Crystal Palace, sous la direction de son nouvel entraîneur Pierre Sage, sera le premier adversaire des Toffees.

Les supporters qui ont afflué au Hill Dickinson la saison dernière ont eu droit à des affiches alléchantes. Au moins 3 buts ont été inscrits lors de chacun des quatre derniers matches de Premier League qui s’y sont disputés et les fans d’Everton espéreront voir la même chose dans les mois à venir, avec, si possible, de nombreuses victoires à domicile en prime.

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Everton contre Crystal Palace, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le match de Premier League Everton - Crystal Palace ?

Everton contre Crystal Palace débutera à 15 h 00 BST le samedi 22 août 2026 au Hill Dickinson Stadium, à Liverpool.

Premier League - Journée 1 22 août 2026 - 10:00 Hill Dickinson Stadium

Comment acheter des billets pour Everton - Crystal Palace en Premier League

Plusieurs options de billetterie sont disponibles pour les matches de Premier League, des billets à l’unité aux abonnements de saison et aux offres hospitality, gérées via le portail billetterie officiel de chaque club ou par des partenaires de voyage autorisés.

En raison d’une demande mondiale écrasante, de la législation anti-revente à la sauvette et de tourniquets 100 % numériques, les clubs de Premier League attribuent les billets selon le processus suivant :

Abonnés et debentures : les abonnés existants conservent leur place ou remettent au club les matches auxquels ils ne peuvent pas assister.

Membres officiels payants du club (système de tirage au sort) : les files d’attente traditionnelles en ligne, selon le principe du premier arrivé, premier servi, ont été remplacées par des tirages au sort aléatoires pour les membres payants des clubs (par exemple Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Les membres s’inscrivent pendant une période définie, plusieurs semaines avant le match, pour participer au tirage.

Bourses officielles d’échange de billets (revente) : si un match affiche complet, les membres qui n’ont pas été retenus lors du tirage peuvent acheter les billets retournés à leur valeur faciale via la plateforme officielle Ticket Exchange du club.

Vente générale : les ventes ouvertes au grand public non membre sont quasiment inexistantes pour les matches de Premier League.

Si vous cherchez à obtenir des billets de dernière minute, les fans peuvent également acheter des billets sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Combien coûtent les billets pour Everton - Crystal Palace en Premier League ?

Le prix d’un billet de Premier League pour la saison 2026-2027 varie fortement selon le club hôte, l’emplacement du siège et la catégorie du match :

Tranches d’âge et tarifs réduits : la plupart des clubs proposent une tarification par paliers pour les catégories adulte, junior (généralement U18 ou U21), étudiant et senior, même si les pourcentages de réduction et les tranches d’âge diffèrent d’une équipe à l’autre.

Catégorisation des matches : les clubs classent les rencontres par niveaux (par exemple catégorie A, B ou C). Les affiches de prestige contre des rivaux du top 6 ou des adversaires de derby entrent dans la catégorie A et affichent les prix faciaux les plus élevés.

Emplacement des sièges : les places centrales le long de la touche et celles des niveaux inférieurs sont plus chères, tandis que les sièges des niveaux supérieurs derrière les buts offrent des options plus abordables.

Adhésion officielle nécessaire : pour acheter des billets à domicile à leur valeur faciale, presque tous les clubs de Premier League exigent que chaque spectateur dispose d’une adhésion officielle payante active afin de participer aux tirages au sort ou aux plateformes de revente.

Tarification et disponibilité des billets à l’extérieur

La Premier League a officiellement prolongé le plafond tarifaire obligatoire de 30 £ pour les billets à l’extérieur jusqu’à la saison 2026-2027, et l’a confirmé au moins jusqu’en 2027-2028.

Si le prix des billets à l’extérieur est plafonné à 30 £, ils figurent parmi les billets les plus difficiles à obtenir dans le sport mondial. Les contingents visiteurs sont extrêmement limités et sont généralement vendus exclusivement aux abonnés de plus haut rang disposant du maximum de points de fidélité. Ils n’arrivent pratiquement jamais en vente générale ni dans les tirages réservés aux adhésions de base.

Forme

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