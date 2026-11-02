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Comment obtenir des billets pour Everton-Coventry City : prix en Premier League, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Everton affronte Coventry City en Premier League. Voici comment obtenir vos billets.

Everton reçoit Coventry City le vendredi 6 novembre 2026 au Hill Dickinson Stadium, à Liverpool.

Lors de leur dernier affrontement en Premier League, en janvier 2001, Coventry City s’était imposé 3-1 sur le terrain de l’ancien stade d’Everton. Plus récemment, les deux équipes se sont retrouvées lors d’un match amical de préparation en juillet 2024, remporté 3-0 par Coventry.

Laissez GOAL vous présenter tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Everton contre Coventry City, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Premier League entre Everton et Coventry City ?

Le coup d’envoi du match entre Everton et Coventry City sera donné au Hill Dickinson Stadium, à Liverpool, le vendredi 6 novembre 2026.

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Premier League - Journée 10
Hill Dickinson Stadium

Comment acheter des billets pour le match de Premier League entre Everton et Coventry City ?

Pour acheter des billets pour le prochain match de Premier League entre Everton et Coventry City, les supporters disposent de plusieurs possibilités, selon les disponibilités et les canaux officiels des clubs :

1. Canaux officiels des clubs

  • Billetteries officielles des clubs : La méthode la plus sûre et la plus économique consiste à acheter ses billets directement sur les plateformes de billetterie officielles d’Everton F.C. ou de Coventry City Football Club. Les billets sont mis en vente par étapes, d’abord pour les membres des clubs et les abonnés, avant l’ouverture des ventes au grand public ou aux membres.

2. Plateformes de revente de billets

  • Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les clubs sont tous vendus, il est souvent possible de trouver des places en admission générale sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matchs de Premier League lorsque les contingents de la vente initiale sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour le match de Premier League entre Everton et Coventry City ?

Le prix des billets pour le match de Premier League entre Everton et Coventry City varie selon le point de vente, la catégorie de places et la demande :

1. Canaux officiels des clubs

  • Places standard en admission générale : Sur les plateformes officielles des clubs, les prix des billets commencent généralement autour de 30 à 70 £ pour des places standard en admission générale, selon la catégorie et l’emplacement dans le stade.

2. Plateformes de revente de billets

Si tous les billets ont été vendus par les clubs, les plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets à des prix fixés en fonction de la demande :

  • Pour cette rencontre, les annonces commencent autour de 70 à 100 £, tandis que les prix moyens à la revente se situent plutôt aux alentours de 193 £, selon l’emplacement des places et leur disponibilité.

Everton contre Coventry City en Premier League : tout ce qu’il faut savoir

La forme d’Everton et de Coventry City

Everton aborde cette rencontre avec deux victoires et trois matchs nuls lors de ses cinq derniers matchs, toutes compétitions confondues, pour trois buts marqués et un encaissé. Sa dernière sortie s’est soldée par une victoire 1-0 contre Ipswich Town en Premier League. Everton a également battu Wolverhampton Wanderers 1-0 en Carabao Cup au cours de cette série. Trois matchs nuls, dont un 0-0 contre Tottenham Hotspur et un 2-2 face à Manchester United, témoignent d’une équipe difficile à battre, mais qui ne trouve pas toujours le moyen de s’imposer.

Coventry est en grande difficulté, avec une seule victoire et quatre défaites lors de ses cinq derniers matchs. Son unique succès a été obtenu à l’extérieur contre Nottingham Forest en Premier League (1-0), mais cette victoire s’accompagne d’une lourde défaite 5-0 contre Brighton, d’un revers 3-1 face à Aston Villa en Carabao Cup et de défaites contre Manchester City et Hull City. L’équipe de Lampard n’a marqué que trois buts et en a encaissé dix lors de ces cinq rencontres.

EVE

EVE - Forme

HUL
N2-2
CHE
D0-2
ARS
D2-0
NEW
V3-1
NEW
V0-1
But marqué (encaissé)
6/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
COV

COV - Forme

NFO
V0-1
NEW
V4-1
TOT
D3-1
FUL
D0-1
SUN
V3-1
But marqué (encaissé)
9/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Everton contre Coventry City : les derniers face-à-face

La dernière rencontre entre les deux clubs remonte à un match amical de préparation en juillet 2024, remporté 3-0 par Coventry City face à Everton. Avant cela, leur dernier affrontement officiel avait eu lieu en Premier League en janvier 2001, lorsque Coventry s’était imposé 3-1 sur le terrain d’Everton. Sur les cinq confrontations recensées, Coventry en a remporté trois et Everton une, tandis qu’une rencontre s’est terminée sur un match nul.

Face à face

EvertonNulCoventry
1
1
3
Jeux d'amitié des clubs
Coventry badge
Coventry
COV
3
Everton badge
Everton
EVE
0
FDM
Premier League
Coventry badge
Coventry
COV
1
Everton badge
Everton
EVE
3
FDM
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
1
Coventry badge
Coventry
COV
2
FDM
Premier League
Coventry badge
Coventry
COV
1
Everton badge
Everton
EVE
0
FDM
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
1
Coventry badge
Coventry
COV
1
FDM
5Buts marqués8
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué3/5

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