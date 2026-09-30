Comment obtenir des billets pour Everton - Chelsea : prix en Premier League, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Everton affronte Chelsea le samedi 17 octobre 2026 au Hill Dickinson Stadium de Liverpool.

Historiquement, Chelsea a l’avantage dans le bilan global des confrontations directes avec 78 victoires, contre 61 succès pour Everton et 57 matches nuls. Lors de leur rencontre la plus récente, le 21 mars 2026, Everton a livré une performance autoritaire en battant Chelsea 3-0 au Hill Dickinson Stadium.

Laissez GOAL vous donner tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Everton contre Chelsea, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle heure a lieu le coup d’envoi d’Everton - Chelsea en Premier League ?

Everton - Chelsea se joue au Hill Dickinson Stadium de Liverpool le samedi 17 octobre 2026.

Premier League - Journée 7 17 oct. 2026 - 07:30 Hill Dickinson Stadium

Comment acheter des billets pour Everton - Chelsea en Premier League ?

Pour acheter des billets pour Everton - Chelsea, suivez les méthodes d’achat habituelles via les canaux officiels des clubs :

1. Adhésion officielle au club

Pour acheter des billets grand public via les canaux officiels du club, vous avez généralement besoin d’une adhésion officielle au club :

Supporters d’Everton (tribune domicile) : souscrivez à une adhésion officielle d’Everton (par exemple, Forever Blue ou Forever Blue+). Les membres bénéficient d’un accès prioritaire à la vente des billets et aux inscriptions au ballotage environ 4 à 6 semaines avant le jour du match.

Supporters de Chelsea (tribune visiteurs) : les billets visiteurs sont distribués directement via le portail officiel de billetterie de Chelsea. La priorité est donnée aux abonnés et aux membres en fonction des points de fidélité accumulés.

2. Offres officielles hospitality et packs jour de match

Si vous n’avez pas d’adhésion à un club, les offres hospitality garantissent un accès :

VIP jour de match & hospitality : achetez des places premium, des formules avec restauration ou des packs salon directement via le portail officiel de billetterie du club hôte.

Offres officielles voyage/hôtel : des partenaires tiers autorisés (comme Sportsbreaks) vendent des packs combinant des billets officiels pour le match avec des nuitées à l’hôtel sur place.

3. Vente générale et plateformes de revente

Plateformes de billetterie secondaires : des plateformes de billetterie secondaires comme StubHub proposent souvent des places mises en vente par des revendeurs si les billets officiels sont épuisés, même si les prix peuvent différer de la valeur faciale.

Vente générale : tous les billets restants sont mis en vente au grand public sur le site du club, même si les matches de Premier League à forte demande arrivent rarement jusqu’à cette étape.

Combien coûtent les billets pour Everton - Chelsea en Premier League ?

Les prix des billets pour les matches de Premier League entre Everton et Chelsea varient en fonction de la catégorie, du canal d’achat et de la zone de placement :

Billets officiels grand public (valeur faciale) : les billets standard adultes pour le jour du match achetés directement via les canaux officiels des clubs vont de 55 £ à 75 £ . Les billets à tarif réduit (pour les juniors, les jeunes adultes et les seniors) sont généralement moins chers.

Packs officiels jour de match et offres voyage : les options groupées (comprenant notamment des nuitées à l’hôtel ou des expériences officielles) commencent généralement à partir de 199,50 £ par personne .

Offres hospitality : les places VIP premium et les packs salon vont de 399 £ à 525 £+ par personne.

Marché secondaire de la revente : en raison de la forte demande, les billets mis en vente sur des plateformes secondaires comme StubHub commencent généralement autour de 99 £ à 165 £ , avec des prix moyens susceptibles d’augmenter en fonction de l’emplacement des sièges et de la demande.

Everton - Chelsea en Premier League : tout ce que vous devez savoir

La forme d’Everton et de Chelsea

Everton a enregistré une victoire, trois matches nuls et une défaite lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, avec huit buts marqués et cinq encaissés. Sa sortie la plus récente s’est soldée par un nul 2-2 contre Manchester United en Premier League, et l’équipe a aussi fait match nul 1-1 avec Bournemouth la semaine précédente. Le temps fort de cette série a été une victoire 4-0 contre Preston North End en Carabao Cup, tandis que sa seule défaite est intervenue lors d’un match amical de présaison contre Lille.

Chelsea a remporté trois de ses cinq derniers matches, en a perdu un et n’a fait aucun match nul, avec 16 buts marqués et neuf encaissés sur cette série. Son résultat le plus récent a été une victoire 6-3 contre Leeds United en Carabao Cup, après une défaite 2-1 contre Arsenal en Premier League. Avant cela, Chelsea avait battu Brighton 4-3 et Fulham 3-2 en championnat, démontrant à la fois son efficacité offensive et sa fragilité défensive.

Everton - Chelsea : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes a eu lieu en mars 2026, quand Everton s’est imposé 3-0 au Hill Dickinson Stadium en Premier League. Sur les cinq dernières confrontations directes, Chelsea en a remporté trois, Everton une, et un match s’est terminé sur un score de parité. Le résultat le plus marquant de Chelsea sur cette série a été une victoire 6-0 à domicile en avril 2024.