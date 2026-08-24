L’Espanyol affronte le Séville FC le dimanche 6 septembre 2026 au RCDE Stadium de Barcelone.

Lors de leur dernière confrontation officielle, en mai 2026, le Séville FC s’était imposé 2-1 au terme d’un match disputé face à l’Espanyol au Ramón Sánchez-Pizjuán. L’Espanyol comptera sur l’avantage du terrain pour renverser la situation devant ses supporters, tandis que le Séville FC vise un nouveau résultat positif à l’extérieur.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations à connaître pour obtenir des billets pour Espanyol-Séville FC, notamment où les acheter et à quel prix.

À quelle date a lieu le coup d’envoi de Espanyol - Séville FC en Liga ?

Espanyol - Séville FC se joue au RCDE Stadium de Barcelone, avec un coup d’envoi programmé à l’heure indiquée ci-dessus.

LaLiga - Journée 4 6 sept. 2026 - 15:00 RCDE Stadium

Comment acheter des billets pour Espanyol - Séville FC en Liga ?

Pour cette rencontre de la 4e journée de Liga entre l’Espanyol et le Séville FC, le 6 septembre 2026 au RCDE Stadium, les billets peuvent être obtenus via les canaux de vente habituels :

Portail officiel de billetterie du club : Les billets pour le match sont mis en vente directement sur le service de billetterie en ligne du club hôte avant la rencontre. Les membres du club bénéficient d’un accès prioritaire avant l’ouverture de la vente au grand public pour les billets restants.

Guichets du stade : Les places restantes qui ne sont pas épuisées peuvent être achetées en personne aux guichets du stade à l’approche du jour du match.

Marchés secondaires de revente : Les plateformes de revente entre supporters comme StubHub et les marketplaces de billets proposent des places vérifiées pour les matches à forte demande lorsque les billets standard en vente primaire sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Espanyol - Séville FC en Liga ?

Les prix des billets pour le match Espanyol - Séville FC au RCDE Stadium varient selon la catégorie de siège et le canal d’achat :

Tarifs officiels aux guichets et billets principaux

Catégorie 3 (tribune supérieure / derrière les buts) : environ 25 £ à 38 £ en valeur faciale.

Catégorie 2 (angles / tribunes basses en virage) : environ 43 £ à 73 £ en valeur faciale.

Catégorie 1 (tribune principale / milieu de terrain) : environ 77 £ à 130 £+ en valeur faciale.

Revente secondaire comme StubHub

Places d’entrée de gamme (tribunes supérieures / derrière les buts) : annonces de revente à partir de 18 £ à 40 £ .

Places de milieu de gamme (angles / tribunes basses en virage) : annonces de revente allant de 40 £ à 75 £ .

Places premium et en tribune principale : annonces de revente allant de 80 £ à 240 £+ selon le rang et la vue centrale sur le milieu de terrain.

Pass VIP et hospitalité : offres de revente et packages d’agrégateurs spécialisés allant de 170 £ à 1 000 £+ .

Espanyol - Séville FC en Liga : tout ce qu’il faut savoir

Forme de l’Espanyol et du Séville FC

Les cinq derniers résultats de l’Espanyol comprennent une victoire, une défaite et trois matches nuls. Leur seul résultat officiel sur cette série a été une victoire 3-0 contre Levante en Liga le 16 août, tandis que leurs sorties de pré-saison ont donné une défaite 3-1 contre Coventry City et un nul 3-3 face à Middlesbrough. Les deux autres amicaux se sont aussi terminés sur un score de parité, 2-2 contre Burnley et 1-1 face à Sabadell.

Les cinq derniers matches du Séville FC ont produit quatre victoires et une défaite. L’équipe de Luis Garcia a battu le Rayo Vallecano 2-1 lors de son match d’ouverture en Liga le 15 août, et elle a également enregistré des victoires contre le FC Utrecht et le NEC Nimègue en pré-saison. Sa seule défaite sur ces cinq matches est intervenue contre le Bayer Leverkusen, un revers 2-1 en amical le 8 août. Le Séville FC a montré une capacité constante à gagner des matches sur cette série.

Espanyol - Séville FC : historique récent des confrontations directes

La confrontation la plus récente entre ces deux équipes s’est terminée par une victoire 2-1 du Séville FC à domicile en Liga, le 9 mai 2026. Avant cela, l’Espanyol avait remporté le match retour 2-1 au RCDE Stadium en novembre 2025. Sur les cinq dernières confrontations directes en Liga, chaque équipe a remporté deux victoires, tandis qu’un match nul, 1-1 à Séville en janvier 2025, complète le bilan.

Espanyol - Séville FC : classement

Au classement actuel de la Liga, l’Espanyol occupe la deuxième place et le Séville FC est quatrième.