L’Espanyol reçoit le Deportivo de A Coruna le dimanche 8 novembre 2026 au RCDE Stadium, à Barcelone.

Leur dernière confrontation officielle remonte à février 2018, en Liga, à l’Estadio de Riazor. Elle s’était soldée par un 0-0 âprement disputé. La performance récente la plus marquante de l’Espanyol face au Deportivo date de septembre 2017, lorsque le club s’était largement imposé 4-1 à domicile.

Laissez GOAL vous expliquer tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Espanyol contre Deportivo de A Coruna, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Liga entre l’Espanyol et le Deportivo de A Coruna ?

Le match entre l’Espanyol et le Deportivo de A Coruna aura lieu le dimanche 8 novembre 2026 au RCDE Stadium, à Barcelone.

LaLiga - Journée 12 7 nov. 2026 - 10:15 RCDE Stadium

Comment acheter des billets pour le match de Liga entre l’Espanyol et le Deportivo de A Coruna ?

Pour acheter des billets pour le prochain match de Liga entre le RCD Espanyol de Barcelona et le Real Club Deportivo de A Coruña au RCDE Stadium, plusieurs possibilités s’offrent à vous :

1. Les canaux officiels du club

Billetterie officielle du club : La source principale et la plus fiable pour acheter des billets officiels est la billetterie en ligne du RCD Espanyol. Les membres du club et les autres acheteurs peuvent suivre les mises à jour du calendrier et obtenir des places dans les différentes catégories dès l’ouverture de la vente au grand public.

2. Les plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par le club sont tous épuisés, il est souvent possible de trouver des billets d’entrée sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Liga lorsque les places initialement mises en vente sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour le match de Liga entre l’Espanyol et le Deportivo de A Coruna ?

Les billets pour le prochain match de Liga entre le RCD Espanyol de Barcelona et le Real Club Deportivo de A Coruña peuvent être obtenus auprès des canaux officiels du club ou sur des plateformes de revente.

1. Les canaux officiels du club

Places classiques : Les billets coûtent généralement entre 30 € et 70 € , selon la catégorie et l’emplacement autour de la pelouse du RCDE Stadium.

Les billets coûtent généralement entre , selon la catégorie et l’emplacement autour de la pelouse du RCDE Stadium. Ventes prioritaires pour les membres du club : Les membres du club peuvent accéder aux ventes anticipées et obtenir des places classiques au tarif nominal de base, à partir d’environ 25 € pour les tribunes supérieures.

Les membres du club peuvent accéder aux ventes anticipées et obtenir des places classiques au tarif nominal de base, à partir d’environ pour les tribunes supérieures. Offres VIP et prestations d’accueil : Les billets donnant accès aux prestations d’accueil haut de gamme du club et aux loges, proposés par les canaux officiels, coûtent généralement à partir de 150 € à plus de 300 € par personne, avec restauration et places offrant une vue privilégiée.

2. Les plateformes de revente de billets

Si les billets mis en vente par le club sont épuisés, les plateformes de revente comme StubHub proposent des billets dont le prix dépend de la demande :

Billets classiques en revente : À partir d’environ 22 € à 50 € , selon l’offre et la demande à l’approche du match.

À partir d’environ , selon l’offre et la demande à l’approche du match. Places en catégorie intermédiaire : Les places en tribune latérale et celles offrant une vue centrale depuis les tribunes inférieures coûtent entre 70 € et 150 € .

Les places en tribune latérale et celles offrant une vue centrale depuis les tribunes inférieures coûtent entre . Places très demandées ou haut de gamme : Les places centrales en tribune latérale ou les billets devenus rares à la dernière minute peuvent coûter de 180 € à plus de 300 €.

Espanyol contre Deportivo de A Coruna en Liga : tout ce qu’il faut savoir

La forme de l’Espanyol et du Deportivo de A Coruna

L’Espanyol aborde cette rencontre après une série difficile : une victoire, un nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches de Liga. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite 1-3 contre Elche, et le club s’est également incliné 2-1 face au Rayo Vallecano au cours de cette série. Seule éclaircie : une victoire 0-2 sur le terrain d’Osasuna. Mais l’équipe de Gonzalez a encaissé neuf buts en cinq matches, un chiffre qui souligne sa fragilité défensive.

Le Deportivo s’est montré plus régulier, avec une victoire, deux nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Sa victoire 2-3 sur le terrain de Villarreal constitue un résultat notable, et le club a récemment fait match nul 1-1 contre le Real Betis en Liga. Il a certes perdu 1-3 contre le FC Porto en amical et s’est incliné 0-1 face à Séville, mais son bilan d’ensemble montre une équipe qu’il est difficile de déstabiliser régulièrement.

Espanyol contre Deportivo de A Coruna : les dernières confrontations

Les deux clubs se sont affrontés pour la dernière fois en Liga en février 2018, lors d’un match qui s’est terminé sur un score de 0-0 sur le terrain du Deportivo. Sur les cinq confrontations précédentes recensées, l’Espanyol présente le meilleur bilan d’ensemble. Sa victoire 4-1 à domicile en septembre 2017 est le résultat le plus net de cette série. Le Deportivo a remporté une victoire 1-2 sur son propre terrain en mai 2017 : les deux équipes ont donc chacune pris des points à l’autre ces dernières années, même si le bilan de l’Espanyol à domicile dans cette confrontation est particulièrement solide.