L'Espanyol affronte l'Atlético de Madrid le samedi 17 octobre 2026 au RCDE Stadium de Barcelone.

Lors de leur précédente rencontre de championnat en février 2026, l'Atlético de Madrid s'est imposé 4-2 face à l'Espanyol au Metropolitano. L'historique des confrontations directes est favorable aux visiteurs, avec 14 victoires de l'Atlético de Madrid contre 7 pour l'Espanyol, ainsi que 9 matches nuls.

Laissez GOAL vous donner tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Espanyol-Atletico Madrid, y compris où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d'envoi de Espanyol-Atletico Madrid en Liga ?

Espanyol-Atletico Madrid débute le samedi 17 octobre 2026 au RCDE Stadium de Barcelone.

LaLiga - Journée 9 17 oct. 2026 - 08:00 RCDE Stadium

Comment acheter des billets pour Espanyol-Atletico Madrid en Liga ?

Pour acheter des billets pour Espanyol-Atletico Madrid au RCDE Stadium, vous pouvez suivre ces étapes principales via les canaux de billetterie officiels et secondaires :

1. Canal officiel du club

Rendez-vous sur le site officiel du RCD Espanyol, dans la section Billetterie/Prochains matches. Les billets sont généralement mis en vente pour le grand public quelques semaines avant le match, après un accès prioritaire réservé aux abonnés et aux membres du club.

2. Guichet du stade

Les billets peuvent être achetés directement au guichet du RCDE Stadium (Taquillas) à Cornellà de Llobregat le jour du match ou pendant les horaires d'ouverture officiels dans les jours précédant la rencontre, à condition que le match ne soit pas complet.

3. Plateformes secondaires et de revente

Si les billets sont épuisés sur les canaux officiels, des plateformes secondaires de billetterie telles que StubHub proposent des places mises en ligne par des abonnés et des revendeurs. Gardez à l'esprit que les prix sur les plateformes secondaires peuvent fluctuer à la hausse ou à la baisse par rapport au prix facial en fonction de la demande globale du marché.

Combien coûtent les billets de Liga pour Espanyol-Atletico Madrid ?

Les prix des billets pour Espanyol-Atletico Madrid au RCDE Stadium varient selon la catégorie de place et la plateforme de vente :

1. Tarification officielle du club (prix facial)

Billets grand public : à partir d'environ 55 € à 60 € pour des places standard derrière les buts ou en tribune supérieure, jusqu'à 120 € à 150 € pour des places premium le long du terrain au milieu.

Membres du club (socios) : bénéficient généralement d'une réduction de 10 % à 20 % sur les billets au prix facial, avec des tarifs commençant autour de 45 € à 50 € .

Forfaits VIP et hospitalité : de 135 € à 500 €+ selon la restauration incluse et l'accès aux salons.

SeatPick

2. Plateformes secondaires et de revente

Si les billets sont épuisés sur les canaux officiels, des plateformes secondaires de billetterie telles que StubHubproposent des places mises en ligne par des abonnés et des revendeurs. Gardez à l'esprit que les prix sur les plateformes secondaires peuvent fluctuer à la hausse ou à la baisse par rapport au prix facial en fonction de la demande globale du marché.

Places d'entrée de gamme : les options de revente sur les grandes places de marché commencent généralement aux alentours de 55 € à 70 € .

Prix moyen d'un billet : se situe généralement entre 150 € et 350 € pour des places en tribune basse et avec vue centrale, en raison de la demande.

Espanyol-Atletico Madrid en Liga : tout ce que vous devez savoir

La forme de l'Espanyol et de l'Atletico Madrid

L'Espanyol a remporté un match, fait un nul et perdu trois de ses cinq derniers matches de Liga, avec six buts marqués et sept encaissés sur cette série. Sa sortie la plus récente s'est soldée par une défaite 2-1 contre le Rayo Vallecano, même si le club avait montré ce dont il était capable avec une victoire 2-0 sur la pelouse d'Osasuna quelques jours plus tôt. Il a également fait match nul 1-1 contre Séville pendant cette période.

L'Atletico Madrid a remporté trois de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues et en a perdu deux. Son dernier match de Liga s'est conclu par une large victoire 4-0 contre Osasuna, et le club s'est aussi imposé 3-0 sur le terrain de la Real Sociedad. Les deux défaites sur cette période sont venues contre Liverpool en Ligue des champions et face à l'Athletic Bilbao en Liga, où l'équipe a encaissé trois buts sans en marquer.

Espanyol-Atletico Madrid : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes a eu lieu en février 2026 au Metropolitano, où l'Atletico Madrid s'est imposé 4-2 en Liga. Avant cela, l'Espanyol avait décroché une victoire 2-1 à domicile en août 2025. Sur les cinq dernières confrontations directes en Liga, l'Atletico a gagné deux fois et l'Espanyol une fois, pour deux matches nuls.