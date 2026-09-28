Comment obtenir des billets pour Espagne - Tchéquie : prix de la Ligue des nations de l'UEFA A, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

L’Espagne affronte la Tchéquie dans un match captivant de l’UEFA Nations League à l’Estadio Carlos Tartiere d’Oviedo le 3 octobre 2026. Cette rencontre de groupe verra deux poids lourds européens s’affronter devant une foule passionnée dans les Asturies, alors que les deux équipes visent des points cruciaux dans le tournoi.

GOAL vous apporte tous les détails nécessaires pour réserver votre place à l’Estadio Carlos Tartiere. Découvrez où acheter vos billets, les informations sur les prix et comment obtenir vos billets dès aujourd’hui.

À quelle heure a lieu le coup d’envoi de Espagne-Tchéquie en Ligue des nations de l’UEFA A ?

Espagne-Tchéquie se joue au Nuevo Carlos Tartiere d’Oviedo, mais les informations officielles concernant la diffusion et l’heure du coup d’envoi n’ont pas encore été confirmées.

UEFA Nations League A - Journée 3 3 oct. 2026 - 14:45 Nuevo Carlos Tartiere

Où acheter des billets pour Espagne-Tchéquie ?

Les billets officiels du match peuvent être achetés directement via le portail de billetterie de la Fédération royale espagnole de football (RFEF), qui gère la distribution principale pour les matches à domicile. Le site officiel de la RFEF est votre premier point de passage pour obtenir des billets au prix facial lors des périodes de prévente et de vente générale au public.

Si les offres sur le site officiel sont épuisées, des plateformes secondaires comme StubHub constituent votre meilleure option.

Combien coûtent les billets pour Espagne-Tchéquie ?

Les prix standards des billets sur le portail officiel de la RFEF commencent généralement à 35 € pour une place en catégorie générale derrière le but, avec des tarifs qui augmentent selon la section et le niveau de tribune à l’intérieur de l’Estadio Carlos Tartiere.

Sur les marchés secondaires comme StubHub, le prix des billets commence actuellement à 48 € par place, avec des tarifs finaux qui fluctuent en fonction du siège choisi, de l’emplacement et de la demande du marché en temps réel.

Espagne-Tchéquie en Ligue des nations de l’UEFA A : tout ce qu’il faut savoir

Forme de l’Espagne et de la Tchéquie

L’Espagne a remporté chacun de ses cinq derniers matches, inscrivant neuf buts et en encaissant deux sur cette série. Son résultat le plus récent est une victoire 1-0 contre l’Argentine en finale de la Coupe du monde. Cette série comprend également des succès contre la France, la Belgique, le Portugal et l’Autriche, l’Espagne ayant gardé sa cage inviolée lors de deux de ces cinq matches.

Lors de ses cinq derniers résultats, la Tchéquie a enregistré deux victoires, un nul et deux défaites, avec six buts marqués et sept encaissés. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une défaite 0-3 contre le Mexique en phase de groupes de la Coupe du monde. Elle a aussi battu le Guatemala 3-1 et le Kosovo 2-1 en matches amicaux, mais s’est inclinée 2-1 face à la Corée du Sud et a fait match nul 1-1 contre l’Afrique du Sud.

Espagne-Tchéquie : historique des confrontations récentes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes a eu lieu en UEFA Nations League en juin 2022, lorsque l’Espagne s’est imposée 2-0 à domicile. Avant cela, les deux équipes avaient fait match nul 2-2 lors du match retour à Prague plus tôt ce même mois. Sur les cinq dernières confrontations directes, l’Espagne présente le meilleur bilan, avec trois victoires contre aucune pour la Tchéquie et deux nuls, dont un succès 1-0 à l’Euro 2016 et une victoire 2-1 lors d’un match qualificatif pour le Championnat d’Europe en 2011.



