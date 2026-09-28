Championne du monde en titre, l’Espagne lance sa campagne 2026/27 de Ligue des nations de l’UEFA contre la Croatie à Séville, avant que les deux équipes ne se retrouvent une semaine plus tard à Split. Ces deux rencontres s’inscrivent dans un programme très relevé du groupe A3 de la Ligue A, qui comprend également l’Angleterre et la Tchéquie, et cette double confrontation précoce a déjà une importance considérable au vu de la qualité des deux sélections.

Laissez GOAL vous présenter tout ce que vous devez savoir pour acheter des billets pour Espagne-Croatie, notamment les dates des matches, les prix et où les acheter.

Quand a lieu le coup d’envoi de Espagne-Croatie en Ligue A de la Ligue des nations de l’UEFA ?

Espagne-Croatie débutera à l’Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de Séville le 26 septembre 2026, l’heure exacte du coup d’envoi local restant à confirmer par l’UEFA.

UEFA Nations League A - Journée 2 29 sept. 2026 - 14:45 Estadio R. Sanchez Pizjuan

Où acheter des billets pour Espagne-Croatie ?

Les billets pour le match aller à Séville ont d’abord été mis en vente via les canaux officiels de billetterie de la RFEF, avec une priorité accordée aux membres de la fédération avant que la rencontre n’affiche complet. Les canaux officiels de la fédération croate (HNS) constituent l’équivalent pour le match à l’extérieur à Split.

Étant donné la rapidité avec laquelle le match de Séville a affiché complet, il est vivement recommandé de réserver tôt pour la rencontre à l’extérieur à Split également, en particulier compte tenu de la cote grandissante de l’Espagne depuis son sacre en Coupe du monde.

Combien coûtent les billets pour Espagne-Croatie ?

La tarification officielle du match de Séville a été fixée via les canaux de billetterie de la RFEF avant que la rencontre n’affiche complet à la source. La tarification officielle de la HNS s’applique de la même manière pour le match de Split.

Séville (complet à la source) : sans stock officiel restant, les prix de revente sur le marché secondaire dépassent largement la valeur faciale compte tenu de l’ampleur de la demande autour du sacre mondial de l’Espagne

Places les moins chères à Split : à partir d’environ 45 € à 60 €, généralement dans les tribunes supérieures derrière les buts

Places de gamme intermédiaire à Split : généralement de 90 € à 160 €, offrant une vue plus dégagée le long des lignes de touche

Places premium à Split : à partir de 250 € pour les supporters souhaitant la meilleure vue disponible

StubHub est l’option à privilégier si les offres sur le site officiel sont épuisées. Comme pour toute rencontre impliquant les champions du monde, les prix peuvent évoluer rapidement, donc réserver une place le plus tôt possible est l’option la plus sûre si vous avez un budget précis.

Espagne-Croatie en Ligue A de la Ligue des nations de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

Forme de l’Espagne et de la Croatie

L’Espagne aborde ce match sur cinq victoires lors de ses cinq derniers matches, tous obtenus pendant la Coupe du monde 2026. Elle a battu l’Argentine 1-0 en finale et avait auparavant dominé l’Autriche 3-0, le Portugal 1-0, la Belgique 2-1 et la France 2-0. Sur ces cinq matches, l’Espagne a inscrit sept buts et n’en a encaissé aucun, signant un clean sheet à chaque rencontre.

Les cinq derniers résultats de la Croatie sont plus contrastés. Elle a remporté trois matches et en a perdu deux, sa rencontre la plus récente étant une défaite 2-1 contre le Portugal en huitième de finale de la Coupe du monde. Plus tôt dans le tournoi, elle a battu le Ghana 2-1 et le Panama 1-0, mais s’est aussi inclinée 4-2 face à l’Angleterre en phase de groupes. La Croatie a marqué sept buts et en a encaissé neuf sur ces cinq rencontres.

Espagne-Croatie : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux sélections remonte à l’Euro 2024, où l’Espagne s’est imposée 3-0. Avant cela, les deux équipes avaient fait match nul 0-0 lors d’une rencontre de Ligue des nations en juin 2023. Sur les cinq dernières confrontations directes, l’Espagne présente le meilleur bilan, sa victoire la plus marquante étant un succès 6-0 à domicile en Ligue des nations en septembre 2018. Ces cinq matches ont produit 19 buts au total.



