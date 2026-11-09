Deux grandes puissances du football mondial s’affrontent : l’Angleterre accueille l’Espagne au stade de Wembley, à Londres, pour un choc de la Ligue des nations de l’UEFA. Après leurs confrontations mémorables au Championnat d’Europe, ce rendez-vous promet une affiche internationale de premier plan dans l’une des enceintes les plus emblématiques du football.

La demande de places pour le stade de Wembley est extrêmement forte, mais obtenir un billet ne doit pas nécessairement être compliqué. GOAL vous donne toutes les informations essentielles sur le match, sa programmation, les fourchettes de prix des billets officiels et les plateformes où acheter vos billets en ligne dès maintenant.

À quelle heure débute Espagne-Angleterre en Ligue A de la Ligue des nations de l’UEFA ?

Espagne-Angleterre se joue au Riyadh Air Metropolitano, à Madrid. Les informations officielles concernant la diffusion de cette rencontre ne sont pas encore disponibles.

UEFA Nations League A - Journée 6 15 nov. 2026 - 14:45 Riyadh Air Metropolitano

Où acheter des billets pour Espagne-Angleterre ?

Les billets officiels sont distribués sur le portail de billetterie de la FA, accessible depuis England Football, ainsi que par les canaux officiels de l’UEFA. La vente au grand public et les périodes d’accès prioritaire réservées aux membres de l’England Supporters Travel Club ouvrent plusieurs semaines avant le match, même si les places mises en vente par les canaux officiels se vendent généralement très vite.

Si les billets sont épuisés sur le site officiel, des plateformes de revente comme StubHub permettent encore d’obtenir des places avant le coup d’envoi.

Combien coûtent les billets pour Espagne-Angleterre ?

Chez le vendeur officiel, les billets sont proposés à partir de 35 £ en catégorie 4. Les tarifs standard pour les adultes atteignent 80 £ dans les principales catégories du stade, tandis que les billets pour la tribune familiale sont proposés à partir de 25 £.

Si les places destinées au grand public par les canaux officiels sont épuisées, des plateformes de revente comme StubHub offrent une autre possibilité d’obtenir des places à la dernière minute, à partir d’environ 76 £.

Espagne-Angleterre en Ligue A de la Ligue des nations de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

La forme de l’Espagne et de l’Angleterre

L’Espagne aborde ce match avec cinq victoires lors de ses cinq dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Elle a inscrit sept buts et en a encaissé trois sur cette période. Son résultat le plus récent est une victoire 1-0 contre l’Argentine en finale de la Coupe du monde, qui a conclu un tournoi sans faute. Auparavant, elle avait battu la France 2-0 en demi-finale et dominé la Belgique 2-1 en quart de finale. L’équipe de Luis de la Fuente n’a perdu aucun de ces cinq matches.

Les cinq derniers matches de l’Angleterre se sont soldés par quatre victoires et une défaite, avec 11 buts marqués et 11 encaissés au cours de cette série riche en buts. Son match le plus récent a été une victoire 4-6 contre la France en demi-finale de la Coupe du monde, avant qu’une défaite 1-2 contre l’Argentine en finale ne mette fin à son tournoi. Parmi ses résultats précédents figurent une victoire 1-2 contre la Norvège et un succès 2-3 face au Mexique.

Espagne-Angleterre : les confrontations récentes

La dernière confrontation entre les deux équipes remonte à l’Euro 2024, lorsque l’Espagne a battu l’Angleterre 2-1. Sur leurs cinq dernières rencontres, l’Espagne compte trois victoires contre une pour l’Angleterre, tandis qu’un match s’est terminé sur un nul. En Ligue des nations, l’Espagne s’est imposée 2-3 à Madrid en octobre 2018, tandis que l’Angleterre avait remporté le match retour 1-2 le mois précédent.