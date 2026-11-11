Elversberg reçoit le VfB Stuttgart le dimanche 6 décembre 2026 à l’Ursapharm-Arena d’Elversberg.

Leur dernière rencontre remonte à un match amical entre clubs disputé en octobre 2025, remporté sans difficulté par le VfB Stuttgart (2-0). Après sa remarquable ascension à travers les divisions, Elversberg aborde cette rencontre historique dans l’élite avec l’ambition de faire ses preuves face à un poids lourd traditionnel de la Bundesliga.

Avec GOAL, découvrez tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Elversberg contre le VfB Stuttgart, notamment où les acheter et à quel prix.

Quand débute le match de Bundesliga entre Elversberg et le VfB Stuttgart ?

Le match entre Elversberg et le VfB Stuttgart débutera le dimanche 6 décembre 2026 à l’Ursapharm-Arena d’Elversberg.

Bundesliga - Journée 12 6 déc. 2026 - 11:30 Ursapharm-Arena

Comment acheter des billets pour le match de Bundesliga entre Elversberg et le VfB Stuttgart ?

Voici les options et canaux habituels pour acheter des billets pour le match de Bundesliga entre le SV Elversberg et le VfB Stuttgart :

1. Canaux officiels des clubs

Billetteries officielles des clubs : Le moyen le plus fiable et le plus direct d’obtenir des billets au prix initial est de passer par les billetteries officielles des clubs participants, à savoir le SV Elversberg, qui reçoit, et le VfB Stuttgart, pour les places réservées aux supporters visiteurs.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les billetteries officielles des clubs affichent complet, il est souvent possible de trouver des billets d’entrée classiques sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochaines rencontres de Bundesliga lorsque les places mises en vente initialement sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour le match de Bundesliga entre Elversberg et le VfB Stuttgart ?

Les prix des billets pour le match de Bundesliga entre Elversberg et le VfB Stuttgart varient selon qu’ils sont achetés auprès des clubs par les canaux officiels ou sur le marché de la revente :

1. Canaux officiels des clubs

Places debout et en tribune debout : Généralement entre 15 et 20 € .

Généralement entre . Catégorie 3 (tribunes générales) : Généralement entre 20 et 50 € .

Généralement entre . Catégorie 1 et places assises centrales : Entre 40 et 75 €.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets proposés directement par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Places debout et places assises moins demandées : Prix de départ généralement compris entre 80 et 120 € .

Prix de départ généralement compris entre . Catégorie 2 (places assises sur les côtés courts ou derrière les buts) : Généralement à partir de 150 à 230 € .

Généralement à partir de . Catégorie 1 (niveau supérieur des tribunes latérales et places offrant une vue privilégiée) : Généralement entre 250 et 350 € .

Généralement entre . Formules VIP et hospitalité : Dépassent fréquemment 500 €.

Elversberg contre le VfB Stuttgart en Bundesliga : tout ce qu’il faut savoir

La forme d’Elversberg et du VfB Stuttgart

Elversberg compte deux victoires, aucun match nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues, avec neuf buts marqués et dix encaissés. Son dernier résultat est une victoire 4-1 contre Mayence 05 en Bundesliga, après une défaite 0-2 face à Darmstadt en Coupe d’Allemagne. La lourde défaite 0-4 contre le RB Leipzig plus tôt en octobre illustre l’irrégularité de ses récentes performances.

Le VfB Stuttgart affiche une victoire, un match nul et trois défaites sur ses cinq dernières rencontres, avec sept buts inscrits et neuf encaissés. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite 0-2 sur le terrain de Galatasaray en Ligue des champions, mettant fin à un début de campagne européenne sans défaite qui lui avait rapporté sept points. La victoire 4-2 sur le terrain du Bayer Leverkusen et le nul 1-1 contre l’Atlético de Madrid en Ligue des champions constituent les meilleurs résultats de cette série. Les défaites contre le Borussia Mönchengladbach et le Hambourg SV en Bundesliga témoignent toutefois des difficultés rencontrées par l’équipe de Hoeneß sur la scène nationale.

Elversberg contre le VfB Stuttgart : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux clubs était un match amical disputé en octobre 2025, remporté 2-0 par le VfB Stuttgart. C’est le seul match entre les deux équipes figurant dans les données disponibles, et aucune confrontation officielle n’y est recensée pour les dernières saisons.