Elversberg reçoit Fribourg le samedi 21 novembre 2026 à l’Ursapharm-Arena d’Elversberg.

Le SV Elversberg et le SC Fribourg ont très peu d’histoire commune en compétition et ne se sont encore jamais affrontés en première division. Leurs seules rencontres notables sont un match de Coupe d’Allemagne en août 2009, remporté 2-0 par Fribourg, et un match amical sans but en juillet 2022.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Elversberg-Fribourg, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Bundesliga entre Elversberg et Fribourg ?

Le match entre Elversberg et Fribourg débute le samedi 21 novembre 2026 à l’Ursapharm-Arena d’Elversberg.

Bundesliga - Journée 10 21 nov. 2026 - 09:30 Ursapharm-Arena

Comment acheter des billets pour le match de Bundesliga entre Elversberg et Fribourg ?

Pour acheter des billets pour le prochain match de Bundesliga entre le Werder Brême et le Hambourg SV, plusieurs possibilités s’offrent à vous selon les disponibilités et vos préférences :

1. Canaux officiels des clubs

Billetteries officielles des clubs : Vous pouvez consulter les billetteries officielles du SV Elversberg et du SC Fribourg pour les ventes initiales, les préventes réservées aux membres et les billets encore disponibles dans les contingents destinés aux supporters à domicile ou à l’extérieur.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les clubs sont tous épuisés, il est souvent possible de trouver des billets d’entrée classiques sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matchs de Bundesliga lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour le match de Bundesliga entre Elversberg et Fribourg ?

Le prix des billets pour le match de Bundesliga entre le SV Elversberg et le SC Fribourg varie selon que vous les achetez directement auprès des clubs ou sur des plateformes de revente :

1. Canaux officiels des clubs

Places debout : Le prix initial des billets standard se situe généralement entre 15 et 20 € , avec des tarifs réduits disponibles.

Le prix initial des billets standard se situe généralement entre , avec des tarifs réduits disponibles. Catégorie 3 (tribunes ordinaires) : Les places assises standard coûtent généralement entre 20 et 50 € , selon le bloc et le niveau.

Les places assises standard coûtent généralement entre , selon le bloc et le niveau. Catégorie 1/places centrales : Les places haut de gamme en tribune latérale ou avec une vue centrale coûtent entre 40 et 75 €.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets mis en vente directement par les clubs sont épuisés, des plateformes de revente telles que StubHubb proposent des billets dont le prix dépend de la demande :

Places assises standard à la revente : Les billets d’entrée classiques ou les places en tribune supérieure commencent généralement aux alentours de 55 à 110 € , avec des prix qui fluctuent selon la demande.

Les billets d’entrée classiques ou les places en tribune supérieure commencent généralement aux alentours de , avec des prix qui fluctuent selon la demande. Blocs très demandés ou haut de gamme : Les places centrales les mieux situées, les espaces d’hospitalité ou les billets devenus rares à la dernière minute peuvent coûter nettement plus cher selon les disponibilités.

Elversberg-Fribourg en Bundesliga : tout ce qu’il faut savoir

La forme d’Elversberg et de Fribourg

Sur ses cinq derniers matchs officiels, Elversberg compte une victoire, un nul et trois défaites. Son seul succès sur cette période est une victoire 4-3 contre Augsbourg, tandis que ses défaites face à l’Union Berlin et au Bayern Munich encadrent une série difficile. L’équipe a montré qu’elle pouvait marquer, mais a peiné à contenir ses adversaires, encaissant beaucoup de buts lors de ses défaites.

Le bilan des cinq derniers matchs de Fribourg est plus positif : trois victoires, un nul et une défaite. Son résultat le plus récent est une défaite 2-1 contre le Bayer Leverkusen, mais le club avait auparavant battu le FK Jablonec 3-2 en Ligue Conférence et Schalke 04 2-1 en Bundesliga. Sur ces cinq rencontres, Fribourg a marqué douze buts et en a encaissé neuf, le bilan d’une équipe portée vers l’attaque qui peut laisser des espaces, mais trouve régulièrement le chemin des filets.

Elversberg-Fribourg : les précédentes confrontations

Les rencontres officielles entre ces deux clubs sont rares. La dernière confrontation documentée remonte à la Coupe d’Allemagne en août 2009, lorsque Fribourg s’était imposé 2-0 sur le terrain d’Elversberg. Un match amical disputé en juillet 2022 s’était terminé sans but. Avec seulement deux rencontres répertoriées, aucun bilan significatif ne se dégage de leurs confrontations, et ce match de Bundesliga sera leur premier duel en première division.