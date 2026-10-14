Elversberg reçoit Mayence 05 le vendredi 30 octobre 2026 à l’Ursapharm-Arena, à Elversberg.

Leur dernière confrontation officielle remonte à août 2023, en Coupe d’Allemagne : Mayence s’était imposé de justesse 1-0 à l’extérieur. Lors de leurs derniers matches de championnat, Elversberg a obtenu un solide nul 0-0 face à Schalke 04, tandis que Mayence a signé une victoire avec plusieurs buts d’écart.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Elversberg contre Mayence 05, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Bundesliga entre Elversberg et Mayence 05 ?

Le coup d’envoi du match entre Elversberg et Mayence 05 sera donné le vendredi 30 octobre 2026 à l’Ursapharm-Arena, à Elversberg.

Bundesliga - Journée 8 30 oct. 2026 - 15:30 Ursapharm-Arena

Comment acheter des billets pour le match de Bundesliga entre Elversberg et Mayence 05 ?

Pour acheter des billets pour le prochain match de Bundesliga entre Elversberg et Mayence 05, plusieurs possibilités s’offrent à vous selon que vous préférez passer par les canaux officiels des clubs ou par les plateformes de revente :

1. Canaux officiels des clubs

Acheter directement sur les billetteries officielles du SV Elversberg ou du 1. FSV Mainz 05 est la solution la plus sûre et la plus fiable, notamment pour les abonnés, les membres des clubs ou les supporters qui recherchent des places dans les secteurs réservés aux visiteurs.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les billets proposés par les clubs sont tous épuisés, il est souvent possible de trouver des places sur des plateformes de revente telles que StubHub . Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Bundesliga lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour le match de Bundesliga entre Elversberg et Mayence 05 ?

Les prix des billets pour le prochain match de Bundesliga entre le SV Elversberg et le 1. FSV Mainz 05 varient selon que vous les achetez auprès des clubs ou sur le marché de la revente :

1. Canaux officiels des clubs

Places debout (Stehplatz) : Généralement entre 15 € et 25 € , pour suivre le match en tribune debout, côté local ou visiteur.

Places assises (Sitzplatz) : Les catégories standard coûtent généralement entre 35 € et 70 € , selon le bloc et la vue dans l’Ursapharm-Arena.

Contingent réservé aux supporters visiteurs : Les billets destinés aux supporters de Mayence, attribués par le club à ses membres, coûtent généralement autour de 18 € à 50 € .

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets mis en vente par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente telles que StubHubaffichent des prix qui dépendent de la demande :

Places assises les moins chères à la revente : À partir d’environ 300 € à 350 € pour les emplacements très demandés lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Places haut de gamme et en tribune latérale : Des prix allant de 400 € à plus de 1 000 € pour les meilleurs emplacements.

Elversberg contre Mayence 05 en Bundesliga : tout ce qu’il faut savoir

Elversberg contre Mayence 05 : la forme des équipes

Elversberg compte une victoire, un nul et deux défaites lors de ses quatre derniers matches de Bundesliga, le plus récent s’étant terminé sur un 0-0 face à Schalke 04. Son meilleur résultat sur cette période est une victoire 3-2 à domicile contre le Bayer Leverkusen. Le club s’est également imposé 4-3 à l’extérieur contre le Borussia Moenchengladbach. Une défaite en match amical contre le Waldhof Mannheim, le 24 septembre, ne figure pas dans son bilan en championnat. Elversberg a montré sa capacité à marquer beaucoup de buts, mais en a aussi encaissé lors de plusieurs de ces rencontres.

Mayence 05 a remporté trois de ses cinq derniers matches officiels, pour un nul et une défaite. Son dernier résultat en Bundesliga est une victoire 4-3 sur le terrain du Borussia Moenchengladbach. Le club a également signé un large succès 5-0 chez le Hamburger SV. Sa seule défaite en championnat sur cette période est survenue face à l’Eintracht Francfort, sur le score de 1-3. Sur ces cinq matches, Mayence a marqué 13 buts et en a encaissé huit.

Elversberg contre Mayence 05 : les dernières confrontations

Les deux clubs se sont affrontés deux fois en Coupe d’Allemagne, avec un avantage pour Mayence dans ce bilan limité. Leur dernière rencontre a eu lieu en août 2023, lorsque Mayence s’est imposé 1-0 sur le terrain d’Elversberg. Leur précédente confrontation, en août 2021, s’était terminée sur le score de 2-2. Ce match de Bundesliga ouvre un nouveau chapitre entre les deux clubs à ce niveau.